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Куадрадо: «„Ювентус“ будет и дальше стремиться к победам»

вчера, 12:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился эмоциями от игры своей команды в поединке 12-го тура Серии А с «Фиорентиной»:

Я доволен работой своей команды. Мне удалось удачно выйти на замену и забить гол.

Мы играли против отличной команды. «Фиорентина» хорошо держит мяч, они заставляли нас садиться глубже. Мы должны были хорошо обороняться, чтобы не пропустить.

«Ювентус» будет и дальше стремиться к победам.

В этом поединке тренер туринцев добился юбилейной победы в клубе.

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протон
протон
вчера в 17:56
Красавец!!! Немного симулянт, но один из бьянконери, который отрабатывает свою з/п сполна!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:07, ред.
Итальянские спортивные газеты хвалят защитника Ювентуса Маттейса де Лигта, который переиграл звездного нападающего Фиорентины Душана Влаховича.
Вчера голландский центральный защитник был одним из лучших игроков «Ювентуса» в матче против «Фиорентины».

«Бьянконери» набрали все три очка благодаря победителю Хуану Куадрадо, но Де Лигт сыграл ключевую роль в победе «Ювентуса», продемонстрировав отличную игру. Ему было поручено выделить Душана Влаховича, третьего по результативности нападающего в пятерке лучших лиг Европы в 2021 году.

Неделей ранее Влахович сделал хет-трик против «Специи», но Де Лигту удалось обнулить 21-летнего игрока, заставив его играть спиной к воротам.

Итальянские спортивные издания оценили Де Лигта на 7/10. Самый высокий рейтинг у игрока «Ювентуса» наряду с Хуаном Куадрадо и Федерико Кьезой.

«Мне нравится играть против таких нападающих, как Влахович», - сказал Де Лигт. «Он забил много голов в чемпионате, и для меня это был большой вызов. Однако вам также понадобится помощь команды, когда вы столкнетесь с таким игроком, как он».

Оба великолепны! Юве молодец!
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:30
Не всегда будет вам везти с рикошетами
112910415
112910415
вчера в 13:49
не шибко убедительно стремится, если судить по последней игре
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:44
А куда вам ещё стремится , статус заставляет !!! Удачи, да и быстрее бы уже !!!
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:25
Побольше бы таких Куадрадо.
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:01
Ювентус потихоньку вроде выкарабкивается из ямы.
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