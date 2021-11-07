Куадрадо: «„Ювентус“ будет и дальше стремиться к победам»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился эмоциями от игры своей команды в поединке 12-го тура Серии А с «Фиорентиной»:
Я доволен работой своей команды. Мне удалось удачно выйти на замену и забить гол.
Мы играли против отличной команды. «Фиорентина» хорошо держит мяч, они заставляли нас садиться глубже. Мы должны были хорошо обороняться, чтобы не пропустить.
«Ювентус» будет и дальше стремиться к победам.
В этом поединке тренер туринцев добился юбилейной победы в клубе.
Вчера голландский центральный защитник был одним из лучших игроков «Ювентуса» в матче против «Фиорентины».
«Бьянконери» набрали все три очка благодаря победителю Хуану Куадрадо, но Де Лигт сыграл ключевую роль в победе «Ювентуса», продемонстрировав отличную игру. Ему было поручено выделить Душана Влаховича, третьего по результативности нападающего в пятерке лучших лиг Европы в 2021 году.
Неделей ранее Влахович сделал хет-трик против «Специи», но Де Лигту удалось обнулить 21-летнего игрока, заставив его играть спиной к воротам.
Итальянские спортивные издания оценили Де Лигта на 7/10. Самый высокий рейтинг у игрока «Ювентуса» наряду с Хуаном Куадрадо и Федерико Кьезой.
«Мне нравится играть против таких нападающих, как Влахович», - сказал Де Лигт. «Он забил много голов в чемпионате, и для меня это был большой вызов. Однако вам также понадобится помощь команды, когда вы столкнетесь с таким игроком, как он».
Оба великолепны! Юве молодец!
Вчера голландский центральный защитник был одним из лучших игроков «Ювентуса» в матче против «Фиорентины».
«Бьянконери» набрали все три очка благодаря победителю Хуану Куадрадо, но Де Лигт сыграл ключевую роль в победе «Ювентуса», продемонстрировав отличную игру. Ему было поручено выделить Душана Влаховича, третьего по результативности нападающего в пятерке лучших лиг Европы в 2021 году.
Неделей ранее Влахович сделал хет-трик против «Специи», но Де Лигту удалось обнулить 21-летнего игрока, заставив его играть спиной к воротам.
Итальянские спортивные издания оценили Де Лигта на 7/10. Самый высокий рейтинг у игрока «Ювентуса» наряду с Хуаном Куадрадо и Федерико Кьезой.
«Мне нравится играть против таких нападающих, как Влахович», - сказал Де Лигт. «Он забил много голов в чемпионате, и для меня это был большой вызов. Однако вам также понадобится помощь команды, когда вы столкнетесь с таким игроком, как он».
Оба великолепны! Юве молодец!