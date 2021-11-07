Куадрадо: «„Ювентус“ будет и дальше стремиться к победам»

Полузащитник «Ювентуса» поделился эмоциями от игры своей команды в поединке 12-го тура Серии А с «Фиорентиной»:

Я доволен работой своей команды. Мне удалось удачно выйти на замену и забить гол.

Мы играли против отличной команды. «Фиорентина» хорошо держит мяч, они заставляли нас садиться глубже. Мы должны были хорошо обороняться, чтобы не пропустить.

«Ювентус» будет и дальше стремиться к победам.