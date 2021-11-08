Каррера: «В матче с „Локо“ игроки „Спартака“ показали отношение к клубу»

Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:1).

«Спартак» провел отличную игру. У команды было удаление, осталось 10 игроков, но они показали полную самоотдачу и свое отношение к клубу, сражаясь до конца. Молодцы.

Также тренер смог найти правильные решения, чтобы играть наравне с «Локомотивом», у которого было больше игроков на поле.

Теперь команда должна продолжать работать безмятежно и с особым вниманием к деталям, чтобы добиться положительных результатов.