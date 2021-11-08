ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Каррера: «В матче с „Локо“ игроки „Спартака“ показали отношение к клубу»

вчера, 10:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:1).

«Спартак» провел отличную игру. У команды было удаление, осталось 10 игроков, но они показали полную самоотдачу и свое отношение к клубу, сражаясь до конца. Молодцы.

Также тренер смог найти правильные решения, чтобы играть наравне с «Локомотивом», у которого было больше игроков на поле.

Теперь команда должна продолжать работать безмятежно и с особым вниманием к деталям, чтобы добиться положительных результатов.

Все новости
Рианчо: «Вернулся бы в „Спартак“ вместе с Каррерой»
Сегодня, 15:16 Комментарии6
«Теперь всё это в прошлом». Мэйтленд-Найлз — о желании покинуть «Арсенал»
Сегодня, 10:36 Комментарии3
Хави: «Мы — „Барселона“, лучший клуб в мире»
Вчера, 16:23 Комментарии13
Хави: «Надеюсь, смогу сделать так, чтобы „Барса“ снова выигрывала трофеи»
Вчера, 15:14 Комментарии10
Уилкшир: «В ближайшее время Кокорин может вернуться в Россию»
Вчера, 12:18 Комментарии16
Шевченко: «Хочу вернуть „Дженоа“ её великую историю»
Вчера, 09:49 Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:35
Каррера! Пора тебе возвращаться в Спартак!
112910415
112910415
вчера в 11:30
показали, что могут, если захотят
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:29
Только во втором тайме.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:25
Хоть разок сыграли, что не было стыдно.
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:02
похоже ме не суждено смотреть отличный футбол!смотрел первый тайм!была такая тягомотина!выключил!а во втором все стало на свои места!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:59
Игра была огонь,мне понравилось!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100