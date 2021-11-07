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Петржела: «„Зениту“ ничего не помешает стать чемпионом в этом году»

вчера, 16:46
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничью питерского клуба в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Я предполагал, что игра закончится ничьей, меня это абсолютно не удивило. Было ожидаемо, что с «Уралом» в гостях предстоит тяжелая игра, так бывает. Тем более, было удаление Клаудиньо, оно тоже повлияло на исход встречи. Так что никакого провала нет — это совершенно нормально. Мне не кажется, что «Зенит» буксует, сегодняшний результат — случайность, а не закономерность. Вспомните игры с «Динамо», «Спартаком» и так далее: эту команду никто не назовет проблемной.

«Зениту» ничего не помешает стать чемпионом в этом году. Посмотрите на другие команды — они намного хуже. Даже явные конкуренты выглядят сильно слабее. Что касается Семака, то под ним невозможно раскачать лодку: Сергей — лучший тренер для «Зенита». О его увольнении не может быть и речи.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:23
Только сам Зенит может себе помешать.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:38
Скорее всего Петржела прав.
Брулин
Брулин
вчера в 18:27
Чех в наших реалиях разбирается куда лучше отечественных специалистов от футбола.
протон
протон
вчера в 18:18
какую-то мотивацию им надо придумывать с Уралом... А занять 1 место в РПЛ и снова 41ться в Европе, это уже больше не мотивация?! Да и дзюбику, как раз по душе заколачивать аутсайдерам свои пенки. Что то у них пошло вкривь)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:18
Зенит играет плохо, остальные ещё хуже.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:15
Неизвестно что будет весной, но пока конкурентов не видно
shlomo
shlomo
вчера в 18:13
Посмотрим на дальнейшую игру Зенита
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:56
Отрыв от "Динамо" в четыре очка, не думаю, что "Сочи" будет серьезно предоставлять претензии на чемпионство, если даже отбросить предположение "что младший брат не посмеет обойти старшего", все-таки состав у "Сочи" слабоват и на выезде они играют не всегда удачно. У остальных команд случаются более провальные промежутки, чем у "Зенита". Скорее всего "Зенит" так и неспешно дойдет до чемпионства, получая иногда неожиданные ничьи и поражения, при отсутствии серьезных конкурентов.
112910415
112910415
вчера в 17:51
" я предполагал, что игра закончится ничьей "
" сегодняшний результат - случайность "
непобедимая логика !
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:46
Петржела: «„Зениту“ ничего не помешает стать чемпионом в этом году» !
Без проблем , ведь на страже ГАЗПРОМЭН !!!)
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 17:40
Он ещё не полностью облизал что ли?
протон
протон
вчера в 17:40
Я не понимаю, кто ему звонит каждый раз?
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:36
Без сомнения будет.
particular
particular
вчера в 17:20
"...Время почестей кончится, повелитель... Скоро..." (Гладиатор, 2000)
Mourinho22
Mourinho22
вчера в 17:00
Ты идиот Перджелла или как там тебя с такой игрой о чемпионстве забыть надо
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:56
С таким составом который у "Зенита" никто не помешает...
drug01
drug01
вчера в 16:51
Только игры нет
Futurista
Futurista
вчера в 16:50
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