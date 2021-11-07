Петржела: «„Зениту“ ничего не помешает стать чемпионом в этом году» !

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью питерского клуба в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Я предполагал, что игра закончится ничьей, меня это абсолютно не удивило. Было ожидаемо, что с «Уралом» в гостях предстоит тяжелая игра, так бывает. Тем более, было удаление Клаудиньо, оно тоже повлияло на исход встречи. Так что никакого провала нет — это совершенно нормально. Мне не кажется, что «Зенит» буксует, сегодняшний результат — случайность, а не закономерность. Вспомните игры с «Динамо», «Спартаком» и так далее: эту команду никто не назовет проблемной.

«Зениту» ничего не помешает стать чемпионом в этом году. Посмотрите на другие команды — они намного хуже. Даже явные конкуренты выглядят сильно слабее. Что касается Семака, то под ним невозможно раскачать лодку: Сергей — лучший тренер для «Зенита». О его увольнении не может быть и речи.