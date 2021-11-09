Мальдини лично позвонил Февру и позвал в «Милан»

Полузащитник французского «Бреста» Ромен Февр в ближайшее время может сменить клубную прописку. Игрока связывают слухи с переходом в «Милан». Отмечается, что технический директор итальянского клуба Паоло Мальдини лично позвонил игроку и предложил перейти в стан «россонери».
Контракт футболиста с «Брестом» действует до 2025 года. Рыночная стоимость равняется 13 млн евро.
Тем более если приглашает лично П.Мальдини - легенда "Милана", то у Ромена Февра есть все шансы быть игроком стартового состава, играя в основе, уж кто, кто, а П.Мальдини разбирается в футболе, и в частности в игроках, кто на что способен, и что от кого возможно ожидать...Поэтому и приглашает лично сам, значит уверен в том, что приглашённый заиграет на хорошем уровне в "Милане.
Бывший защитник-приглашает защитника...
Хороший шанс для Ромена Февра, которым на мой взгляд ему надо воспользоваться.
Тем более если приглашает лично П.Мальдини - легенда "Милана", то у Ромена Февра есть все шансы быть игроком стартового состава, играя в основе, уж кто, кто, а П.Мальдини разбирается в футболе, и в частности в игроках, кто на что способен, и что от кого возможно ожидать...Поэтому и приглашает лично сам, значит уверен в том, что приглашённый заиграет на хорошем уровне в "Милане.
Бывший защитник-приглашает защитника...
Хороший шанс для Ромена Февра, которым на мой взгляд ему надо воспользоваться.