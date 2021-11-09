Мальдини лично позвонил Февру и позвал в «Милан»

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вчера, 10:23

Полузащитник французского «Бреста» в ближайшее время может сменить клубную прописку. Игрока связывают слухи с переходом в «Милан». Отмечается, что технический директор итальянского клуба лично позвонил игроку и предложил перейти в стан «россонери».

Контракт футболиста с «Брестом» действует до 2025 года. Рыночная стоимость равняется 13 млн евро.