«Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего полузащитника

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вчера, 09:55

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Бока Хуниорс» , сообщает El Entrasigente.

По информации источника, петербургский клуб предложил за 19-летнего игрока около 6,5 миллионов евро, однако «Бока» отклонила это предложение, они хотят за трансфер не менее 13 млн.

Отмечается, что «Зенит» может улучшить предложение, так как к Медине есть интерес и от других европейских клубов.

Также недавно сообщалось об интересе к одному из игроков «Боки» со стороны «Динамо».