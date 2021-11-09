«Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего полузащитника

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, сообщает El Entrasigente.
По информации источника, петербургский клуб предложил за 19-летнего игрока около 6,5 миллионов евро, однако «Бока» отклонила это предложение, они хотят за трансфер не менее 13 млн.
Отмечается, что «Зенит» может улучшить предложение, так как к Медине есть интерес и от других европейских клубов.
Также недавно сообщалось об интересе к одному из игроков «Боки» со стороны «Динамо».
Может Зенит и не предлагал ничего, а новость родил сам агент, что бы дороже втюхнуть третьему клубу.
Они торгуются, делают ходы и контр ходы, заявляют и отказываются от заявлений.
Мне неприятно что они это делают в общественном информационном пространстве, вываливая море лжи на обычных людей.
Я бы предложил создать торговую биржу. Как торгуют нефтью, металлами и прочим. Выставил документы на партию леса, собрал предложения, отдал по максимальной цене. Всё. А представьте если бы хозяин леса сказал, да нет я не по этой цене хотел продать. Да мне вообще за лес ничего не предлагали. Коллапс мировой экономики, если действовать по правилам которые сейчас работают на рынке игроков. Но все молчат, а значит откаты, чёрный нал и прочие прелести в футболе процветают. И могут съесть весь футбол.
Может Зенит и не предлагал ничего, а новость родил сам агент, что бы дороже втюхнуть третьему клубу.
Они торгуются, делают ходы и контр ходы, заявляют и отказываются от заявлений.
Мне неприятно что они это делают в общественном информационном пространстве, вываливая море лжи на обычных людей.
Я бы предложил создать торговую биржу. Как торгуют нефтью, металлами и прочим. Выставил документы на партию леса, собрал предложения, отдал по максимальной цене. Всё. А представьте если бы хозяин леса сказал, да нет я не по этой цене хотел продать. Да мне вообще за лес ничего не предлагали. Коллапс мировой экономики, если действовать по правилам которые сейчас работают на рынке игроков. Но все молчат, а значит откаты, чёрный нал и прочие прелести в футболе процветают. И могут съесть весь футбол.
нового Пеле, Месси или Марадону)...
нового Пеле, Месси или Марадону)...