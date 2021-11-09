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«Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего полузащитника

вчера, 09:55

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, сообщает El Entrasigente.

По информации источника, петербургский клуб предложил за 19-летнего игрока около 6,5 миллионов евро, однако «Бока» отклонила это предложение, они хотят за трансфер не менее 13 млн.

Отмечается, что «Зенит» может улучшить предложение, так как к Медине есть интерес и от других европейских клубов.

Также недавно сообщалось об интересе к одному из игроков «Боки» со стороны «Динамо».

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Gargig (раскрыть)
вчера в 18:56
Извини,значит я перепутал
протон
протон
вчера в 17:24
Думаю, надо давать 15-17, чтобы наверняка. Денег должно хватить, так как Зенит питается тем, что обкрадывает московских бабушек, которых становится всё больше, вслед за расширением Неризинограда.
Pampers1
Pampers1 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 16:34
Он португалец
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:24
Эти бы деньги да на хорошие дела! А так опять в чёрную дыру ...
Храневец
Храневец
вчера в 16:14
Какие крутятся деньжищи .Видать неплохо живем !
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:44
- Лично я - за! Омоложение состава крайне необходимо... Подходит - не подходит, пусть решают тренеры, они за это получают зарплату... А наша молодёжь пусть задумается - почему берут в команду не их, а иностранцев? И делает выводы... И работает над собой...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:21
Опять Зенит на аргентинцев потянулось. Только от предыдущих избавились.
Kostya P.
Kostya P. ответ beefs (раскрыть)
вчера в 14:11
Приезд талантливого игрока из-за границы никак отрицательно не повлияет на развитие талантов в России. Этот трансфер непохож на трансферы росс. клубов , тем более Зенита , он рискован : никто не знает как будет развиваться этот парень , деньги очень даже могут оказаться выброшенными на ветер. Но при всем при этом такая трансферная политика единственно правильная для команд из лиг второго эшелона , которые хотят быть финансово независимыми и рентабельными.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 13:59
Ну вот так сейчас проходят покупки-продажи игроков. Информационные вбросы, фейки, враньё в микрофон.
Может Зенит и не предлагал ничего, а новость родил сам агент, что бы дороже втюхнуть третьему клубу.
Они торгуются, делают ходы и контр ходы, заявляют и отказываются от заявлений.
Мне неприятно что они это делают в общественном информационном пространстве, вываливая море лжи на обычных людей.
Я бы предложил создать торговую биржу. Как торгуют нефтью, металлами и прочим. Выставил документы на партию леса, собрал предложения, отдал по максимальной цене. Всё. А представьте если бы хозяин леса сказал, да нет я не по этой цене хотел продать. Да мне вообще за лес ничего не предлагали. Коллапс мировой экономики, если действовать по правилам которые сейчас работают на рынке игроков. Но все молчат, а значит откаты, чёрный нал и прочие прелести в футболе процветают. И могут съесть весь футбол.
Gargig
Gargig ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
Мигель - португалец
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:53
А потом продадут за три.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 12:43
У Зенита один аргентинец хорошо играл это Данни
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ СаняШумок (раскрыть)
вчера в 12:36
В чемпионате Аргентины похлеще чем у нас костоломы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:04
Позорно-дёшево для амбициозного Миллера.
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 12:02
за 19тилетнего? это на перспективу если только..в нашем чемпе его после техничной латинской Америки сломают напрочь. у нас лига костоломов
tsk116
tsk116
вчера в 11:48
деньги есть ..
Брулин
Брулин
вчера в 11:44
С аргентинцами у Зенита незадалось. А вот Барриоса как раз из Боки привезли. Хотя кула еще одно полузащитника. Нападающего или ЦЗ бы надо.
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:35
Найдут, кому впарить за 13 млн.
ОПС
ОПС
вчера в 11:32
Чем закончится эта торговля, пока еще не очень понятно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:45
С Зенита всегда требуют втридорога.
Futurista
Futurista ответ beefs (раскрыть)
вчера в 10:34, ред.
Покупая молодой талант из Южной Америки наверное Зенит мечтает вытянуть из колоды джокера)...
нового Пеле, Месси или Марадону)...
beefs
beefs
вчера в 10:22
а где же знаменитая академия Зенита, понятно когда берут зрелого уже засветившегося игрока, но когда такого юнца о каком развитии российского футбола можно говорить и все эти названые преобразования можно свернуть в трубочку и засунуть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:01
Снова возвращаются к аргам? я уж думал на бразилов переключились)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:59
не отдадут,сумма не устроит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Хорошего игрока могут подписать,нам бы его!
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