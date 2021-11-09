«Ювентус» зимой попытается продать Рэмзи

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вчера, 09:21

Туринский «Ювентус» хочет расстаться с ближайшей зимой. На игрока не рассчитывают в итальянском клубе.

У футболиста действующий контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Его рыночная стоимость равняется 10 млн евро.