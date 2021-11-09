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«Ювентус» зимой попытается продать Рэмзи

вчера, 09:21

Туринский «Ювентус» хочет расстаться с Аароном Рэмзи ближайшей зимой. На игрока не рассчитывают в итальянском клубе.

У футболиста действующий контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Его рыночная стоимость равняется 10 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба из АПЛ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 09:44
Дорого его не купят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:40
Сначала набирают свободных агентов (Рэмзи, Джан, Рабьо....), а потом не знают что с ними делать))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:37
Ньюкасл может купит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:36
Пускай попробуют продадут.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 09:25
Жаль, что не вышло. Добротный игрок, много чего давал Арсеналу в своё время.
Непонятно почему игрок, который всю жизнь "варился" в английском футболе, решил сменить прописку на менее сильную лигу.
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