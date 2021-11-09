«Ювентус» зимой попытается продать Рэмзи

Туринский «Ювентус» хочет расстаться с Аароном Рэмзи ближайшей зимой. На игрока не рассчитывают в итальянском клубе.
У футболиста действующий контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Его рыночная стоимость равняется 10 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба из АПЛ.
Непонятно почему игрок, который всю жизнь "варился" в английском футболе, решил сменить прописку на менее сильную лигу.
Непонятно почему игрок, который всю жизнь "варился" в английском футболе, решил сменить прописку на менее сильную лигу.