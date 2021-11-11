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Головин — капитан сборной России в матче против Кипра

вчера, 18:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Пресс-служба сборной России объявила состав на матч отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра.

Национальную команду на поле с капитанской повязкой выведет полузащитник «Монако» Александр Головин.

Состав сборной России: Сафонов; Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов; Ерохин, Фомин, Головин; Ал. Миранчук, Смолов, Мостовой.

Запасные: Гильерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Караваев, Джикия, Баринов, Бакаев, Ионов, Зобнин, Заболотный, Сергеев.

Головин — капитан сборной России в матче против Кипра

Головин — капитан сборной России в матче против Кипра

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:29
Как обычно, Валера экспериментирует с капитанством, каждый раз новый.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 20:00
Валера верим!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:58
Остается только ждать окончания матча и надеяться на победу.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:56
Какая команда - такой капитан !
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:49
Пусть любой становится капитаном, лишь бы выиграли!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:45
Я так и знал,даже писал,что он будет капитаном!
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 19:41
Браво.. Наконец-то!!!
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 19:40
Рад за Саню - самый достойный кандидат
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:33
Состав вполне ожидаемый, остаётся пожелать победы и без травм.
berda2003
berda2003
вчера в 19:30
фейки про головина должны его взбодрить ...
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:29, ред.
Я бы джи в оборону влепил. Должен быть один стабильный, который пихает и учит. 3 сутормин? он в атаке збс, караваев и там и там не хуже
Mourinho22
Mourinho22
вчера в 19:28
какая разница кто капитан,хоть Чак Норрис главное стимул игры
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:28
- Не бросайся такими словами..

- А вдруг сборная России действительно заиграет? И начнёт "мочить" всех подряд? У вас денег на "бухло" не хватит, и печень может не выдержать, да ещё и почки откажут "от такого счастья"!!!
particular
particular
вчера в 19:25
Глебов, Караваев и Ионов из второго эшелона, вполне могут при необходимости поправить дела на поле... Но до этого лучше не доводить...
Пусть Голова откапитанит в победном матче :)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:25
Верил в Сафонова в основе. удачи парням. А капитан у нас поопытнее остальной сборной, да и с характером вроде. Всё у него получится
4RT
4RT ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:25
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:17
ТРенер Кипра в панике мечется в раздевалке,не зная,как противостоять такому составу.Он надеялся нейтрализовать Дзюбу,а теперь что делать? Сдаваться???
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:15
Только победа!
Самедов Агил
Самедов Агил
вчера в 19:14
Только 3 очка и точка ...хоть 10-9 пусть..нужны 3 очка и все
Самедов Агил
Самедов Агил ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:13
Скорее косяков в обороне вагон и целый состав)
cska1948
cska1948
вчера в 19:09
У Джикии были проблемы со здоровьем и, видимо, поэтому его оставили в запасе. Правильно, в игре с хорватами он будет нужней, чем сегодня.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:08
Обязательно только победа и с крупным счетом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:05
Хочу пожелать удачи, успеха и обязательно победы, желательно без травм и карточек.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:02
С Богом ребятушки !!! Удачи Вам !!!
makkie
makkie
вчера в 18:59
Голова всей сборной!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:57
Удачи парням, сегодня обязаны 3 очка забирать!))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:51
Ну всё, хана киприотам). Состав интересный. Поглядим, что получится.
ДСА
ДСА
вчера в 18:51
Он лучший - ему и карты в руки.
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