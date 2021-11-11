Головин — капитан сборной России в матче против Кипра

Пресс-служба сборной России объявила состав на матч отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра.
Национальную команду на поле с капитанской повязкой выведет полузащитник «Монако» Александр Головин.
Состав сборной России: Сафонов; Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов; Ерохин, Фомин, Головин; Ал. Миранчук, Смолов, Мостовой.
Запасные: Гильерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Караваев, Джикия, Баринов, Бакаев, Ионов, Зобнин, Заболотный, Сергеев.
- А вдруг сборная России действительно заиграет? И начнёт "мочить" всех подряд? У вас денег на "бухло" не хватит, и печень может не выдержать, да ещё и почки откажут "от такого счастья"!!!
- А вдруг сборная России действительно заиграет? И начнёт "мочить" всех подряд? У вас денег на "бухло" не хватит, и печень может не выдержать, да ещё и почки откажут "от такого счастья"!!!
Пусть Голова откапитанит в победном матче :)
Пусть Голова откапитанит в победном матче :)