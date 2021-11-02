Месси не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Нападающий Лионель Месси не попал в заявку ПСЖ на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Скорее всего, это связано с травмой аргентинца. Лео был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».
Le groupe parisien pour #RBLPSG ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2021
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Травма, которая вынудила Лионеля Месси покинуть до перерыва в матче Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» против Лилля, также не позволит ему участвовать в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА в РБ Лейпциг.
ПСЖ опубликовал свой состав на четвертый матч группового этапа в Германии, и имя Месси не было среди 21 игроков в списке путешествующих. Согласно отчету о травме, опубликованному клубом, «Лео Месси испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба».
Аргентинский соотечественник Месси Анхель Ди Мария мог занять место Месси в тройке атакующей линии вместе с Неймаром и Мбаппе. Мауро Икарди мог также сыграть в центре нападении, а Мбаппе, Неймар и либо Ди Мария, либо Дракслер могут играть за ним.
Травма, которая вынудила Лионеля Месси покинуть до перерыва в матче Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» против Лилля, также не позволит ему участвовать в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА в РБ Лейпциг.
ПСЖ опубликовал свой состав на четвертый матч группового этапа в Германии, и имя Месси не было среди 21 игроков в списке путешествующих. Согласно отчету о травме, опубликованному клубом, «Лео Месси испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба».
Аргентинский соотечественник Месси Анхель Ди Мария мог занять место Месси в тройке атакующей линии вместе с Неймаром и Мбаппе. Мауро Икарди мог также сыграть в центре нападении, а Мбаппе, Неймар и либо Ди Мария, либо Дракслер могут играть за ним.