Месси не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига»

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вчера, 12:49

Нападающий не попал в заявку ПСЖ на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Скорее всего, это связано с травмой аргентинца. Лео был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».