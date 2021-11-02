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Месси не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига»

вчера, 12:49
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Нападающий Лионель Месси не попал в заявку ПСЖ на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Скорее всего, это связано с травмой аргентинца. Лео был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

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Все комментарии
olba
olba ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:03
Говорить не было смысла ,уже, после комментария, что Месси бесполезен!!! И вам всего хорошего.
амурец
амурец ответ olba (раскрыть)
вчера в 23:58
Да хороший анекдот, дальше говорить нет смысла, пусть и дальше делает игру
olba
olba ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:55
Именно
амурец
амурец ответ olba (раскрыть)
вчера в 23:32
победный с МС? Ну да Месси делает игру ПСЖ
olba
olba ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:20
Конечно бесполезен. Победный гол в ворота Сити и два в ворота Лейпцига. Это всё фигня))))))))
протон
протон
вчера в 19:20
Знатно они с Рамосом доят шейхов
League1
League1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Совсем наоборот, ПСЖ без гномяры, как всегда, сыграет лучше, чем с ним. Шансы Лейпцига упали до нуля.
League1
League1
вчера в 19:03, ред.
Правильное решение. Привык избивать слабые команды во всех турнирах. Нечего. Пусть с сильными свою "силушуку молодецкую", которой у него не было и нет, показывает. А со слабыми и без него разберутсяп. Молодец против овец.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 17:43
Похоже лучшим вариантом был все таки МС,правда мы это вряд ли когда нибудь узнаем)!
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:42
Почему так то 😂😂
амурец
амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:09
Скорее понижаются
амурец
амурец
вчера в 17:07
Месси не попал в заявку ПСЖ, скорее всего это связано не с травмой, а с бесполезностью Месси
Nazi
Nazi
вчера в 14:28
Скорей бы прошли два года чтоб свалили эти лейси и рамосы и паредесы и икарди из Парижа...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:04
Дожился что его уже не берут
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:57
Жаль, в Лиге чемпионов у Лионеля хотя бы немного получалось, а то по статистики чемпионата Франции с ним Саша Кокорин может конкурировать:
memphis
memphis
вчера в 13:52
Месси превращается в Кокорина
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:51
Звезда ПСЖ пропустит матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг.

Травма, которая вынудила Лионеля Месси покинуть до перерыва в матче Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» против Лилля, также не позволит ему участвовать в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА в РБ Лейпциг.

ПСЖ опубликовал свой состав на четвертый матч группового этапа в Германии, и имя Месси не было среди 21 игроков в списке путешествующих. Согласно отчету о травме, опубликованному клубом, «Лео Месси испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба».

Аргентинский соотечественник Месси Анхель Ди Мария мог занять место Месси в тройке атакующей линии вместе с Неймаром и Мбаппе. Мауро Икарди мог также сыграть в центре нападении, а Мбаппе, Неймар и либо Ди Мария, либо Дракслер могут играть за ним.
ermak6848
ermak6848 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 13:44
правильно - слишком уж много Внимания
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:41
Зря ПСЖ его подписал
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:40
Да и хрен с ним...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:39
Без него будет лучше.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:38
А ЗМ ждет, хотя и не заслужил.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:25
Жаль. Без Месси будет тяжело. Шансы у Лейпцига повышаются.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:17
Миллионеров-пенсионеров надо беречь,Дзюба знает!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:07
С Лейпцигом и без него сыграют!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:02
Без него должны справиться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:00
Хоть с ним, хоть без него, но немцы должны побеждать! И так псж в лч отскакивает в последних играх, везение рано или поздно закончится)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:54
Скорейшего выздоровления.
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