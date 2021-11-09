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Месси может сыграть с Уругваем и Бразилией

вчера, 12:53

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может сыграть в матчах против Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2022.

34-летний форвард, который пропустил два последних матча ПСЖ из-за повреждений колена и задней поверхности бедра, приступил к тренировкам в расположении сборной.

Tyc Sports сообщает, что медицинский штаб сборной разрешил Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября, а в матче с Уругваем 13 ноября выйти в стартовом составе или на замену.

В ПСЖ были против вызова в сборную травмированного Месси.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:24
Полечился в Париже, поиграл в сборной, прилетел в Париж, пофоткался возле Эйфелевой башни с любимой женщиной. На расслабоне, на чиле, платят 40 лямов, сказка. Лео на старости лет заслужил такую жизнь, без шуток
амурец
амурец
вчера в 14:29
Ну здесь все всем ясно, Месси потеряется в этих матчах, но все спишут на травму, и опять начнут петь о его величии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:03
Выйдет на замену!
Q-J-G
Q-J-G ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 13:18, ред.
Почему Месси выбрал ПСЖ?!
Чтобы получать зарплату и готовиться к матчам за сборную Аргентины)
Брулин
Брулин
вчера в 13:17
Игры в сборной для Месси теперь как глоток воздуха.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:16
Месси обязательно сыграет за сборную - это престиж
не то что баклан Тёмка питерский кобянится в отличии от Лионеля...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:11
А нужен ли он в его нынешней форме?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:10
Нет у него травмы. И не было.
Cat01
Cat01
вчера в 12:57
Ждём игру
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