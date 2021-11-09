Месси может сыграть с Уругваем и Бразилией

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вчера, 12:53

Нападающий сборной Аргентины может сыграть в матчах против Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ -2022.

34-летний форвард, который пропустил два последних матча ПСЖ из-за повреждений колена и задней поверхности бедра, приступил к тренировкам в расположении сборной.

Tyc Sports сообщает, что медицинский штаб сборной разрешил Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября, а в матче с Уругваем 13 ноября выйти в стартовом составе или на замену.