Месси может сыграть с Уругваем и Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может сыграть в матчах против Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2022.
34-летний форвард, который пропустил два последних матча ПСЖ из-за повреждений колена и задней поверхности бедра, приступил к тренировкам в расположении сборной.
Tyc Sports сообщает, что медицинский штаб сборной разрешил Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября, а в матче с Уругваем 13 ноября выйти в стартовом составе или на замену.
В ПСЖ были против вызова в сборную травмированного Месси.
Чтобы получать зарплату и готовиться к матчам за сборную Аргентины)
Чтобы получать зарплату и готовиться к матчам за сборную Аргентины)
не то что баклан Тёмка питерский кобянится в отличии от Лионеля...
не то что баклан Тёмка питерский кобянится в отличии от Лионеля...