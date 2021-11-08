Карпина озадачили. У Захаряна травма, Дивеев чудит, Головин и Миранчук без практики

А Самошников оказался в лазарете…
Без Дзюбы у сборной всего три форварда
Карпин старается часто бывать на матчах РПЛ вживую. Но в последнее время нередко кривился, обсуждая действия российских футболистов с соседями по трибуне, и это недовольство попадало в кадры трансляций. К решающим матчам против Кипра и Хорватии сборная России приходит в неоптимальном кадровом состоянии.
Начать можно с форвардов, раз тема давнего личного конфликта Дзюбы и Карпина – обе стороны его публично подтверждали, была едва ли не главной. И не тот случай, когда народ горюет из-за отсутствия нападающего. Тем более, у Артема был выбор. Его включили в расширенный список, сам отказался. Имеет право.
Карпин шутит, что его профессиональный праздник – «день тренеришки». Из жаренной истории делают комедию вместо трагедии, что хорошо. Артем не в лучшем состоянии, пусть и побил рекорд РПЛ. Был противоречивым игроком, таковым и остался. Жаль лишь, что Смолову не 25 – усталость сказывается на игре Федора.
Также вызвали Заболотного – из-за амплуа, а не формы, и Сергеева. Ивана можно разобрать отдельно. Карпин работает в ситуации, когда приходится доверять новичкам на первом официальном свидании. Сергеев – нападающий независимый, и с голевым чутьем – рекордсмен по мячам в прошлом сезоне ФНЛ, то его вызов логичный.
Юный Тюкавин, у которого планка таланта выше планки реализации, будет в молодежной сборной. А компенсируют нехватку форвардов в заявке хавбеками.
Головин и Миранчук снова сидят на скамейке
Бывает, что отсутствие игровой практики в клубе помогает человеку ярко выступать в сборной. В любом случае, Александра и Алексея не загоняли Ковач и Гасперини. Головин лишь против «Реймса» вышел в основе, впервые за долгое время. Но поставили хавбека «Монако» на правый фланг полузащиты.
Не самая удобная позиция для Александра. Успел схватить желтую карточку, создать три момента, но ушел с поля через час игры. Миранчук вовсе в активной фазе поиска новой команды. Его агент Шпинев вот так высказался об особенностях главного тренера «Аталанты»:
Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.
В переводе с языка обиды: «Гасперини на знает, чего хочет, Миранчук отчаялся пробиться в основу». Возвращение в Россию исключают, будут искать команду в Серии А. Главное, чтобы после таких интервью вредный Гасперини не зарубил сделку об аренде и не закрыл Миранчука на лавке до следующего лета.
Хотя скорее найдут новую команду зимой. Например, после назначения Шевченко очевидным пунктом назначения становится «Дженоа». Карпину важно, чтобы Миранчук был в тонусе. Пока у Алексея серьезные проблемы с игрой на своем уровне в красной футболке сборной, но решающие матчи отбора – новый шанс порадовать публику.
Фланговые проблемы остаются актуальными
В окончательной заявке Карпина было четыре латераля и Кудряшов, который в Турции выходит в тройке центральных с 33-летним Налдо, раньше игравшим за «Краснодар». Хорошо, что у команды такая схема, Федор получает игровую практику. Его команда одержала серию побед, настроение подняли, хотя и идут на тринадцатом месте в таблице.
У клуба Караваева и Сутормина дела лучше, но «Зенит» терял очки, а Вячеслав и Алексей не всегда выступали здорово. Не случайно после травмы Самошникова в сборную впервые вызвали их напарника Кругового. Но в тройке ни одного защитника, который играл бы на пиковом уровне Фернандеса.
В лучшей форме из всех латералей находится Терехов, ведь «Сочи» в ударе, как и сам Сергей. Выбрать правильных фланговых защитников непросто. Тем более, нет четкого понимания, кто сыграет выше. Жемалетдинов, Ахметов, Головин, Маранчук, Мостовой, Ионов, Бакаев и даже Зобнин имели опыт работы на флангах.
Все в заявке, но вылетел самый юный и талантливый. Захарян получил травму, пропустит всего пару недель, но не сыграет против Кипра и Хорватии. Учитывая стиль Арсена – создает моменты из ничего и порой вопреки действиям всей команды, это потеря. Легкостью полузащитники сборной Карпина не балуют.
Когда в составе всего три форварда, причем под разные задачи, то от грамотности выбора крайних полузащитников (вингеров или инсайдов – зависит от схемы Карпина) зависит стройность вертикальной игры. Против Кипра надо заходить в свободные зоны, чтобы наверняка победить, а с хорватами пригодятся контратаки.
В гостях вряд ли будет настолько просто, как в домашней игре, когда сковали соперника и набрали один пункт. Нельзя терять очки в Санкт-Петербурге, нельзя уступать в Сплите, а на флангах потери и проблемы.
Сафонов в порядке, а центральные защитники – нет
Новый главный тренер «Ростова» Кафанов выбирает голкиперов сборной. По его мнению, Карпину нужны Гильерме, Сафонов, Лантратов и вратарь «Буде-Глимт» Хайкин. Последнего вызвали, ведь Никита отражал удары футболистов «Ромы» в Лиге Конференций. После сенсационной победы (6:1) норвежский клуб не проиграл в Риме.
А вот Дивеев и Джикия проигрывали. В заявке сборной всего четыре номинальных центральных защитника. Кроме названных, еще Осипенко и Чистяков, оба с ростовским прошлым. Плюс универсальный Кудряшов. По какой схеме лучше играть? Помним, что словаков и словенцев обыграли с Джикией и Дивеевым в старте.
Скорее всего, Георгий и Игорь сохранят места в основе. И Баринова не будут дергать в защиту, как любят делать в «Локомотиве». Дмитрий сильнее на природной позиции. Радует, что хватает хавбеков – Ахметов, Фомин, Зобнин и Глебов могут помочь Баринову. Но у них за спиной ребята, чьи клубы пропускали пачками.
«Спартак» огорчали в двух дерби, против «Зенита» и в Лиге Европы. ЦСКА пропустил четыре мяча против «Сочи». Дивеев стал одним из авторов звонкого поражения. Конечно, Сафонову не привыкать спасать странную защиту, но результаты «Краснодара» огорчают. В четырех играх пропускал по одному мячу, и лишь раз его команда победила.
Карпин получает в распоряжение немного деморализованных игроков. Но Валерий Георгиевич понимает, как на диссонансе разжечь мотивацию. Пусть «Спартак», «Краснодар», «Зенита» и ЦСКА не играют стройно. Пусть «Локомотив» заменил тренера на переправе, а «Ростовом» руководили четыре разных человека.
Но все клубные дела надо оставлять дома, а в сборную привозить позитивный настрой. Команда Карпина первая в группе с запасом в два пункта. Победа над Кипром и ничья в Хорватии гарантируют прямую путевку на ЧМ-2022. Но нельзя выходить за мировой в Сплите, это верный путь к обидному поражению.
И опасно забрасывать шапками киприотов в Санкт-Петербурге. Они опаснее, чем показали в первом очном матче. Но костяк сборной вырисовывается. С характером у Сафонова, Джикии. Баринова и Головина проблем нет. Плохо, что потеряли Захаряна и Самошникова, но ситуация лучше, чем могла быть, надо это ценить.
- Где их взять? (А вы загляните в "Уфу", "Урал", "Нефтехимик", "Аланию", "Торпедо", "Балтику", "Факел", "Оренбург"...)
- Что, и там никого не разглядели???
- А что вы тогда вообще в сборной-то делаете, а?
- Где их взять? (А вы загляните в "Уфу", "Урал", "Нефтехимик", "Аланию", "Торпедо", "Балтику", "Факел", "Оренбург"...)
- Что, и там никого не разглядели???
- А что вы тогда вообще в сборной-то делаете, а?
К игре готовились. Не всё получилось. Результатом не доволен. Будем работать.
Я не считаю Карпина плохим тренером, человек много повидавший в футболе. Со своими мыслями и идеями. Просто сборная, не его уровень. По его результатам он и Спартак, и Ростов выводил на тот уровень, на котором он сам. Ну довел он Ростов до Еврокубков. Потом скажет примерно так же как я написал выше. Со Спартаком и Легией было тоже самое. Или с Сент-Галеном. Не помню.
Каркать не люблю, но в Карпина не верю.
Да и письмо четырнадцати я ему не прощу. Но это мои проблемы.
К игре готовились. Не всё получилось. Результатом не доволен. Будем работать.
Я не считаю Карпина плохим тренером, человек много повидавший в футболе. Со своими мыслями и идеями. Просто сборная, не его уровень. По его результатам он и Спартак, и Ростов выводил на тот уровень, на котором он сам. Ну довел он Ростов до Еврокубков. Потом скажет примерно так же как я написал выше. Со Спартаком и Легией было тоже самое. Или с Сент-Галеном. Не помню.
Каркать не люблю, но в Карпина не верю.
Да и письмо четырнадцати я ему не прощу. Но это мои проблемы.
Так что Карпину на этом сборе придётся ещё активнее включать режим психолога. Там сейчас многие нуждаются в моральной перезагрузке.
Так что Карпину на этом сборе придётся ещё активнее включать режим психолога. Там сейчас многие нуждаются в моральной перезагрузке.
Не добавили штабу сборной положительных эмоций и очередные туры во Франции и Италии. Самый креативный человек в этом составе, Головин, только набирает форму после повреждения бедра. 30 минут против «Бреста» и час против «Реймса» Александр провёл старательно, но не слишком продуктивно.
Но он хотя бы играет — у Миранчука всё совсем плохо. Всего два выхода на замену за четыре тура в ЛЧ (в общей сложности на полчаса) и уже шесть полных матчей на «банке» в Серии А (включая два последних). Есть, конечно, надежда, что нерастраченную энергию Алексей выплеснет в сборной, но ставить в старт человека без игровой практики — большой риск. Тем более — в связке с напарником, только залечившим травму.
Нападающие не забивают
Из тройки вызванных на Кипр и Хорватию нападающих в выходные забил только один, и тот — с пенальти. Сергеев — «Химкам». Это была бы очень красивая история: бомбардир без опыта игр даже за юношеские сборные выходит — и одним ударом делает счастливой целую страну. Но больше похоже на сказку. Карпин же сказал, что «в бой пойдут одни старики». А Иван в этом призыве — новобранец. Поэтому даже на Кипр в старте вряд ли выйдет — в лучшем случае на замену.
Видимо, из этого набора форвардов в приоритете у Карпина остаётся Смолов. При этом в чемпионате России Фёдор не забивает с 16 октября (до этого была сухая серия из четырёх туров), а в еврокубках — не поверите — четыре года! Возможно, этой осенью выбили из ритма травма и «корона». Но в дерби со «Спартаком» Смолов точно не произвёл впечатления сильнейшего российского нападающего прямо сейчас. Потенциальный конкурент Соболев выглядел как минимум более голодным и заряженным: 39 единоборств — запредельный показатель. А Фёдор за 75 минут нашёл один опасный момент и тот не использовал.
У Заболотного цифры ещё более печальные — 1 гол за 5 матчей. Вот и думай теперь Карпину, как атаку строить. Хоть вообще без нападающих играй.
Не добавили штабу сборной положительных эмоций и очередные туры во Франции и Италии. Самый креативный человек в этом составе, Головин, только набирает форму после повреждения бедра. 30 минут против «Бреста» и час против «Реймса» Александр провёл старательно, но не слишком продуктивно.
Но он хотя бы играет — у Миранчука всё совсем плохо. Всего два выхода на замену за четыре тура в ЛЧ (в общей сложности на полчаса) и уже шесть полных матчей на «банке» в Серии А (включая два последних). Есть, конечно, надежда, что нерастраченную энергию Алексей выплеснет в сборной, но ставить в старт человека без игровой практики — большой риск. Тем более — в связке с напарником, только залечившим травму.
Нападающие не забивают
Из тройки вызванных на Кипр и Хорватию нападающих в выходные забил только один, и тот — с пенальти. Сергеев — «Химкам». Это была бы очень красивая история: бомбардир без опыта игр даже за юношеские сборные выходит — и одним ударом делает счастливой целую страну. Но больше похоже на сказку. Карпин же сказал, что «в бой пойдут одни старики». А Иван в этом призыве — новобранец. Поэтому даже на Кипр в старте вряд ли выйдет — в лучшем случае на замену.
Видимо, из этого набора форвардов в приоритете у Карпина остаётся Смолов. При этом в чемпионате России Фёдор не забивает с 16 октября (до этого была сухая серия из четырёх туров), а в еврокубках — не поверите — четыре года! Возможно, этой осенью выбили из ритма травма и «корона». Но в дерби со «Спартаком» Смолов точно не произвёл впечатления сильнейшего российского нападающего прямо сейчас. Потенциальный конкурент Соболев выглядел как минимум более голодным и заряженным: 39 единоборств — запредельный показатель. А Фёдор за 75 минут нашёл один опасный момент и тот не использовал.
У Заболотного цифры ещё более печальные — 1 гол за 5 матчей. Вот и думай теперь Карпину, как атаку строить. Хоть вообще без нападающих играй.
Как говаривал ещё мой Дед : "Конь о четырёх ногах и то спотыкается". По одной игре и ошибке не надо делать неутешительный вывод.
Как говаривал ещё мой Дед : "Конь о четырёх ногах и то спотыкается". По одной игре и ошибке не надо делать неутешительный вывод.