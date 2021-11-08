Карпина озадачили. У Захаряна травма, Дивеев чудит, Головин и Миранчук без практики

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08 ноября 2021, 20:55

А Самошников оказался в лазарете…

Без Дзюбы у сборной всего три форварда

Карпин старается часто бывать на матчах РПЛ вживую. Но в последнее время нередко кривился, обсуждая действия российских футболистов с соседями по трибуне, и это недовольство попадало в кадры трансляций. К решающим матчам против Кипра и Хорватии сборная России приходит в неоптимальном кадровом состоянии.

Начать можно с форвардов, раз тема давнего личного конфликта Дзюбы и Карпина – обе стороны его публично подтверждали, была едва ли не главной. И не тот случай, когда народ горюет из-за отсутствия нападающего. Тем более, у Артема был выбор. Его включили в расширенный список, сам отказался. Имеет право.

Карпин шутит, что его профессиональный праздник – «день тренеришки». Из жаренной истории делают комедию вместо трагедии, что хорошо. Артем не в лучшем состоянии, пусть и побил рекорд РПЛ . Был противоречивым игроком, таковым и остался. Жаль лишь, что Смолову не 25 – усталость сказывается на игре Федора.

Также вызвали Заболотного – из-за амплуа, а не формы, и Сергеева. Ивана можно разобрать отдельно. Карпин работает в ситуации, когда приходится доверять новичкам на первом официальном свидании. Сергеев – нападающий независимый, и с голевым чутьем – рекордсмен по мячам в прошлом сезоне ФНЛ , то его вызов логичный.

Юный Тюкавин, у которого планка таланта выше планки реализации, будет в молодежной сборной. А компенсируют нехватку форвардов в заявке хавбеками.

Головин и Миранчук снова сидят на скамейке

Бывает, что отсутствие игровой практики в клубе помогает человеку ярко выступать в сборной. В любом случае, Александра и Алексея не загоняли Ковач и Гасперини. Головин лишь против «Реймса» вышел в основе, впервые за долгое время. Но поставили хавбека «Монако» на правый фланг полузащиты.

Не самая удобная позиция для Александра. Успел схватить желтую карточку, создать три момента, но ушел с поля через час игры. Миранчук вовсе в активной фазе поиска новой команды. Его агент Шпинев вот так высказался об особенностях главного тренера «Аталанты»:

Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.

В переводе с языка обиды: «Гасперини на знает, чего хочет, Миранчук отчаялся пробиться в основу». Возвращение в Россию исключают, будут искать команду в Серии А. Главное, чтобы после таких интервью вредный Гасперини не зарубил сделку об аренде и не закрыл Миранчука на лавке до следующего лета.

Хотя скорее найдут новую команду зимой. Например, после назначения Шевченко очевидным пунктом назначения становится «Дженоа». Карпину важно, чтобы Миранчук был в тонусе. Пока у Алексея серьезные проблемы с игрой на своем уровне в красной футболке сборной, но решающие матчи отбора – новый шанс порадовать публику.

Фланговые проблемы остаются актуальными

В окончательной заявке Карпина было четыре латераля и Кудряшов, который в Турции выходит в тройке центральных с 33-летним Налдо, раньше игравшим за «Краснодар». Хорошо, что у команды такая схема, Федор получает игровую практику. Его команда одержала серию побед, настроение подняли, хотя и идут на тринадцатом месте в таблице.

У клуба Караваева и Сутормина дела лучше, но «Зенит» терял очки, а Вячеслав и Алексей не всегда выступали здорово. Не случайно после травмы Самошникова в сборную впервые вызвали их напарника Кругового. Но в тройке ни одного защитника, который играл бы на пиковом уровне Фернандеса.

В лучшей форме из всех латералей находится Терехов, ведь «Сочи» в ударе, как и сам Сергей. Выбрать правильных фланговых защитников непросто. Тем более, нет четкого понимания, кто сыграет выше. Жемалетдинов, Ахметов, Головин, Маранчук, Мостовой, Ионов, Бакаев и даже Зобнин имели опыт работы на флангах.

Все в заявке, но вылетел самый юный и талантливый. Захарян получил травму, пропустит всего пару недель, но не сыграет против Кипра и Хорватии. Учитывая стиль Арсена – создает моменты из ничего и порой вопреки действиям всей команды, это потеря. Легкостью полузащитники сборной Карпина не балуют.

Когда в составе всего три форварда, причем под разные задачи, то от грамотности выбора крайних полузащитников (вингеров или инсайдов – зависит от схемы Карпина) зависит стройность вертикальной игры. Против Кипра надо заходить в свободные зоны, чтобы наверняка победить, а с хорватами пригодятся контратаки.

В гостях вряд ли будет настолько просто, как в домашней игре, когда сковали соперника и набрали один пункт. Нельзя терять очки в Санкт-Петербурге, нельзя уступать в Сплите, а на флангах потери и проблемы.

Сафонов в порядке, а центральные защитники – нет

Новый главный тренер «Ростова» Кафанов выбирает голкиперов сборной. По его мнению, Карпину нужны Гильерме, Сафонов, Лантратов и вратарь «Буде-Глимт» Хайкин. Последнего вызвали, ведь Никита отражал удары футболистов «Ромы» в Лиге Конференций. После сенсационной победы (6:1) норвежский клуб не проиграл в Риме.

А вот Дивеев и Джикия проигрывали. В заявке сборной всего четыре номинальных центральных защитника. Кроме названных, еще Осипенко и Чистяков, оба с ростовским прошлым. Плюс универсальный Кудряшов. По какой схеме лучше играть? Помним, что словаков и словенцев обыграли с Джикией и Дивеевым в старте.

Скорее всего, Георгий и Игорь сохранят места в основе. И Баринова не будут дергать в защиту, как любят делать в «Локомотиве». Дмитрий сильнее на природной позиции. Радует, что хватает хавбеков – Ахметов, Фомин, Зобнин и Глебов могут помочь Баринову. Но у них за спиной ребята, чьи клубы пропускали пачками.

«Спартак» огорчали в двух дерби, против «Зенита» и в Лиге Европы. ЦСКА пропустил четыре мяча против «Сочи». Дивеев стал одним из авторов звонкого поражения. Конечно, Сафонову не привыкать спасать странную защиту, но результаты «Краснодара» огорчают. В четырех играх пропускал по одному мячу, и лишь раз его команда победила.

Карпин получает в распоряжение немного деморализованных игроков. Но Валерий Георгиевич понимает, как на диссонансе разжечь мотивацию. Пусть «Спартак», «Краснодар», «Зенита» и ЦСКА не играют стройно. Пусть «Локомотив» заменил тренера на переправе, а «Ростовом» руководили четыре разных человека.

Но все клубные дела надо оставлять дома, а в сборную привозить позитивный настрой. Команда Карпина первая в группе с запасом в два пункта. Победа над Кипром и ничья в Хорватии гарантируют прямую путевку на ЧМ -2022. Но нельзя выходить за мировой в Сплите, это верный путь к обидному поражению.

И опасно забрасывать шапками киприотов в Санкт-Петербурге. Они опаснее, чем показали в первом очном матче. Но костяк сборной вырисовывается. С характером у Сафонова, Джикии. Баринова и Головина проблем нет. Плохо, что потеряли Захаряна и Самошникова, но ситуация лучше, чем могла быть, надо это ценить.