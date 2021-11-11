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Тарханов: «Такая победа придаст сил нашим ребятам»

вчера, 23:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу национальной команды над сборной Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Такая победа придаст сил нашим ребятам. Мы забили очень много важных мячей. Уверенности у наших ребят теперь больше. Такое не может расслаблять, да и вообще, как можно расслабиться против Хорватии?! Нужно отдать все силы ради последнего боя.

Отдельно очень рад за Сашу Ерохина, он сегодня сыграл просто отлично. Также рад за Смолова и Мостового с Суторминым, которые забили свои первые голы.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:54
Ждем последнего, решающего матча. Я лично уже запасся всем необходимым.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:30
Будем надеется,что так и будет.
drug01
drug01
вчера в 23:39
Остался один шаг
beefs
beefs
вчера в 23:08
только не зазвездитесь, Кипр не тот соперник...
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