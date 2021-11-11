Тарханов: «Такая победа придаст сил нашим ребятам»

Российский тренер прокомментировал победу национальной команды над сборной Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ -2022.

Такая победа придаст сил нашим ребятам. Мы забили очень много важных мячей. Уверенности у наших ребят теперь больше. Такое не может расслаблять, да и вообще, как можно расслабиться против Хорватии?! Нужно отдать все силы ради последнего боя.

Отдельно очень рад за Сашу Ерохина, он сегодня сыграл просто отлично. Также рад за Смолова и Мостового с Суторминым, которые забили свои первые голы.