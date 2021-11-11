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Хохлов: «Меня не удивляет, что Россия пропускает мало голов»

вчера, 23:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о победе сборной России над сборной Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Поздравляю всех с уверенной победой, ребята молодцы. Первый тайм проходил с нашим преимуществом, но достаточно тяжеловато: была вязкая и не очень яркая игра. Во втором тайме как только начали играть чуть быстрее, всё сразу стало получаться, пошли голы. Хорошая победа с крупным счётом и отличный задел перед матчем с Хорватией — это добавит ребятам уверенности.

Отлично, что сборная России мало пропускает — меня это не удивляет. Валерий Георгиевич грамотно выстраивает оборону. Сборная России и должна была обыгрывать Кипр, теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу. Сейчас можно немного порадоваться яркой победе, а завтра начинать готовиться к важнейшей игре.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:08
Посмотрим, что будет в матче с усташами 😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:10
Теперь уже один пропущенный мяч может решить всё.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:52
Хорватам нельзя пропускать, иначе не отыграемся, а сами посыпимся
Gahi
Gahi
сегодня в 03:49
Это очень хорошо что мало пропускают у Карпина хорошие помощники и прежде всего это Виталий Кафанов который много лет работал с Бердыевым и очень правильно понимает что хорошая защита это залог успеха команды. Удачи и успешного результата в игре со сборной Хорватией.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:39
Ждем решающего матча , разговоры все потом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:31
Сейчас можно немного порадоваться яркой победе, а завтра начинать готовиться к важнейшей игре.
Cat01
Cat01
вчера в 23:37
Это хорошо
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