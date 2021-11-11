«Вань, извини». Карпин объяснил, почему Сергеев не сыграл против Кипра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему нападающий Иван Сергеев не появился на поле в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).
Хотел бы выпустить Сергеева. Но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Вань, извини, но пока вот так». Сделали те замены, которые планировали. Плюс пришлось менять Мостового. Но время у Сергеева будет.
Сергеев - Ты, Карп, на хрубость нарываИся, всё Карп обидеть наровишь. Тут в сборной так накувыркаИся - на матч придёшь, опять сидишь.
Я вот когда-нить не стерплю и выдам всё прям в интервью.
Сергеев - Ты, Карп, на хрубость нарываИся, всё Карп обидеть наровишь. Тут в сборной так накувыркаИся - на матч придёшь, опять сидишь.
Я вот когда-нить не стерплю и выдам всё прям в интервью.