«Вань, извини». Карпин объяснил, почему Сергеев не сыграл против Кипра

Главный тренер сборной России объяснил, почему нападающий не появился на поле в матче отбора к ЧМ -2022 против сборной Кипра (6:0).

Хотел бы выпустить Сергеева. Но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Вань, извини, но пока вот так». Сделали те замены, которые планировали. Плюс пришлось менять Мостового. Но время у Сергеева будет.