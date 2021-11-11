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«Вань, извини». Карпин объяснил, почему Сергеев не сыграл против Кипра

вчера, 23:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему нападающий Иван Сергеев не появился на поле в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

Хотел бы выпустить Сергеева. Но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Вань, извини, но пока вот так». Сделали те замены, которые планировали. Плюс пришлось менять Мостового. Но время у Сергеева будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:23
приходится подчинять личные интересы общественным )
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:32
Тренер лучше знает когда Сергеева выпустить.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:10
У каждого есть своё место и время в игре, главное воспользоваться им и проявить себя с самой хорошей стороны. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:24
Может с хорватами выпустят. У Сергеева еще все впереди. Какие его годы.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:20, ред.
Карпин - Вань, извини.
Сергеев - Ты, Карп, на хрубость нарываИся, всё Карп обидеть наровишь. Тут в сборной так накувыркаИся - на матч придёшь, опять сидишь.
Я вот когда-нить не стерплю и выдам всё прям в интервью.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:59
Посмотрим , сыграет ли Ваня с Хорватией??? Скорее всего на замену выйдет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:49
Нельзя перед важной игрой с хорватами раньше времени раскрывать своего "джокера". Сергеев дебютирует в Сплите и станет героем матча.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:34
Сидит в запасе сборной это уже достижение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:26
Время у Сергеева будет? Секретное оружие берегут для Хорватии?
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