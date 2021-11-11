Б. Игнатьев — о матче с Кипром: «Другого результата быть и не могло»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о результате матча отбора к ЧМ -2022 против сборной Кипра (6:0).

Абсолютно заслуженная победа. Другого результата быть и не могло. Это было достаточно просто. Надо отметить, что сегодня команда показала высокое качество игры. Хороший прессинг, много групповых взаимодействий, динамика и скорость. При этом ребята практически не затратили физической энергии и сил. Поэтому на последнюю игру выйдут в полной боевой готовности.