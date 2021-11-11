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Б. Игнатьев — о матче с Кипром: «Другого результата быть и не могло»

вчера, 23:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о результате матча отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

Абсолютно заслуженная победа. Другого результата быть и не могло. Это было достаточно просто. Надо отметить, что сегодня команда показала высокое качество игры. Хороший прессинг, много групповых взаимодействий, динамика и скорость. При этом ребята практически не затратили физической энергии и сил. Поэтому на последнюю игру выйдут в полной боевой готовности.

Мы создали себе все условия, чтобы максимально приблизиться к участию в ЧМ-2022. Остался всего один шаг. Теперь в матче с Хорватией нас устроит любой результат, кроме поражения. Здорово, что сегодня сборная России смогла заполучить большое преимущество накануне решающей игры.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:59
Мы другого и не ждали!
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:20
Другого результата быть не могло.
Futurista
Futurista
вчера в 23:16, ред.
Ну да)...но ты то помнишь 1:1 в 1997)...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:14
После матча все "Ванги"
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