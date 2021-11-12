Тухель стал лучшим тренером АПЛ по итогам октября

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вчера, 15:08

Пресс-служба АПЛ назвала лучшего тренера октября.

Им стал рулевой «Челси» . Под руководство немецкого специалиста лондонцы в прошлом месяце одержали 4 победы, забив в общей сложности 13 голов и трижды сохранив свои ворота на замке.