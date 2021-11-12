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Тухель стал лучшим тренером АПЛ по итогам октября

вчера, 15:08

Пресс-служба АПЛ назвала лучшего тренера октября.

Им стал рулевой «Челси» Томас Тухель. Под руководство немецкого специалиста лондонцы в прошлом месяце одержали 4 победы, забив в общей сложности 13 голов и трижды сохранив свои ворота на замке.

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Все комментарии
INGMAN
INGMAN
сегодня в 16:42
Будущий чемпион Апл)))))))
azkan
azkan
вчера в 20:23
Это было легко прогнозируемо, в октябре календарь был легким у Челси.
6 матчей 6 побед.
Но это АПЛ и были матчи где еле еле унесли победу)
Поэтому заслуженно! Поздравляю!
League1
League1
вчера в 17:47
Тухель крутан. Фамиль у него смешной для русского уха, а сам он крутан вообще для всех.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:15
Без Альтернативы !!! ☝👍✊
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:17
и в Лиге Чемпионов у него все в порядке.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:15
Тухель заслужил!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:57
Не стух в АПЛ 😉
Cat01
Cat01
вчера в 15:56
Результат пока есть
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:50
Показатели лучшие значит и тренер лучший.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:41
Заслуженно лучший, хороший тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
Тухель молодчик,тащит Челси к титулу!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:10
Май все покажет.
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