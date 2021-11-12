Тухель стал лучшим тренером АПЛ по итогам октября

Пресс-служба АПЛ назвала лучшего тренера октября.
Им стал рулевой «Челси» Томас Тухель. Под руководство немецкого специалиста лондонцы в прошлом месяце одержали 4 победы, забив в общей сложности 13 голов и трижды сохранив свои ворота на замке.
Пресс-служба АПЛ назвала лучшего тренера октября.
Им стал рулевой «Челси» Томас Тухель. Под руководство немецкого специалиста лондонцы в прошлом месяце одержали 4 победы, забив в общей сложности 13 голов и трижды сохранив свои ворота на замке.
6 матчей 6 побед.
Но это АПЛ и были матчи где еле еле унесли победу)
Поэтому заслуженно! Поздравляю!
6 матчей 6 побед.
Но это АПЛ и были матчи где еле еле унесли победу)
Поэтому заслуженно! Поздравляю!