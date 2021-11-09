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Клаудиньо – лучший игрок месяца в «Зените» второй раз подряд

вчера, 16:45

Фанаты «Зенита» признали полузащитника Клаудиньо лучшим футболистом октября.

По итогам опроса бразилец набрал 62,15% голосов респондентов. Второе место занимает Ярослав Ракицкий (18,31%), тройку лучших замыкает Артем Дзюба (6,2%).

Отметим, в сентябре 24-летний Клаудиньо также получил эту награду.

В октябре Клаудиньо сыграл в четырех матчах клуба, где отметился двумя забитыми мячами во встречах со «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:18
Ну Клауд хорош,чего уж тут.😎
Адаптировался так адаптировался
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:50
Нефигасе,а что икона Артемка уж совсем никуда не годен?)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
Клаудиньо еще выступая на Родине в чемпионате Бразилии показывал отличную игру и я много раз писал тут, что отличный игрок который засиделся на Родине, хорошо что Зенит приобрел его, он в команде пару месяцев, а уже заметно выделяется в атаке и своими передачами, и проходами. Думаю через годика полтора перйдет в более сильный чемпионат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:52
В крайнем матче подвёл свою команду. Да ещё дискву заработает.
Пораньше освободиться хочет, на карнавал в Бразилию...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:39
Можно поспорить, что в следующем месяце лучшим он не станет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:36
Приятное признание
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:31
Без вопросов... Заслуженно лучший!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:15
Всё правильно и заслуженно ! Удачи !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:46
Вполне заслуженно получил
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