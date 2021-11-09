Клаудиньо – лучший игрок месяца в «Зените» второй раз подряд

1636465541

вчера, 16:45

Фанаты «Зенита» признали полузащитника Клаудиньо лучшим футболистом октября.

По итогам опроса бразилец набрал 62,15% голосов респондентов. Второе место занимает (18,31%), тройку лучших замыкает (6,2%).

Отметим, в сентябре 24-летний Клаудиньо также получил эту награду.

В октябре Клаудиньо сыграл в четырех матчах клуба, где отметился двумя забитыми мячами во встречах со «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1).