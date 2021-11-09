Клаудиньо – лучший игрок месяца в «Зените» второй раз подряд

Фанаты «Зенита» признали полузащитника Клаудиньо лучшим футболистом октября.
По итогам опроса бразилец набрал 62,15% голосов респондентов. Второе место занимает Ярослав Ракицкий (18,31%), тройку лучших замыкает Артем Дзюба (6,2%).
Отметим, в сентябре 24-летний Клаудиньо также получил эту награду.
В октябре Клаудиньо сыграл в четырех матчах клуба, где отметился двумя забитыми мячами во встречах со «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1).
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