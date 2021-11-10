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Ракитич: «Бензема вполне мог бы получить „Золотой мяч“»

вчера, 12:58

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высоко оценил игру нападающего «Реала» Карима Бензема.

То, что Карим Бензема делал в течение многих лет, просто удивительно. Он вполне мог бы взять «Золотой мяч». Он всегда присутствует на крупных соревнованиях.

Он так долго в «Реале»... забивает важные голы! С момента ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хотел бы поздравить его с этим. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, только не против нас.

Недавно Бензема сравнялся с Сантильяной в списке бомбардиров «Реала».

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протон
протон
вчера в 16:34
Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе», – сказал Ракитич удаляя видео и фотки из телефона
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:00, ред.
Сколько людей, столько и мнений...
Кто бы не выиграл, всегда будут недовольные.

Но пожалуй, недовольных было бы менее всего, если бы выиграл К.Бензема.
Игрок, который был лучшим в сборной Франции на Евро-2020, лучший игрок "Реала"...

Золотой мяч индивидуальная награда, и надо учитывать как играет претендент за свою команду, за свою национальную сборную, КПД игрока в играх за клуб и сборную... Но к сожалению учитывается не только как он играет, а ещё какие трофеи он выиграл, но ведь трофеи выигрывает не один игрок, а вся команда...
На мой взгляд ошибочно учитывать трофеи игрока, которые выигрывает вся команда. Уровень сборных, уровень клубов настолько разный, что иногда даже очень хорошему игроку невозможно выиграть Золотой мяч, потому что кто-то из претендентов на Золотой мяч выиграл престижный футбольный трофей...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:29
Если давать за заслуги в течении нескольких лет, то таких наберётся не мало. А то что он показывает за последние 2 года конечно впечетляет.
23Beckham23
23Beckham23
вчера в 14:11
В чем смысл рассуждать, уже обьявили что 29 ноября церемония вручения Месси Золотого мяча
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:57
Ну уж не Месси с Роналду мяч отдавать - это точно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:30
Не в эпоху Месси – КриРо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:28
Бензема конечно стал главным голеадором после ухода Роналду, но может лучше рассмотреть кандидатуру Левандовского, у которого в прошлом году буквально украли этот трофей. Да и по сути "Реал" ничего не выиграл, а "Бавария" всегда на вершине и в основных претендентах на Лигу Чемпионов. Хотя скорее всего дадут Месси за кубок Америки.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:11
Не хватит Золотых мячей чтобы раздавать достойным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:07
Я не против если он получит,только за!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:06
И Бензема тоже конечно же мог !
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