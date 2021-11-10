Ракитич: «Бензема вполне мог бы получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Севильи» высоко оценил игру нападающего «Реала» .

То, что Карим Бензема делал в течение многих лет, просто удивительно. Он вполне мог бы взять «Золотой мяч». Он всегда присутствует на крупных соревнованиях.

Он так долго в «Реале»... забивает важные голы! С момента ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хотел бы поздравить его с этим. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, только не против нас.