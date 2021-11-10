Ракитич: «Бензема вполне мог бы получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высоко оценил игру нападающего «Реала» Карима Бензема.
То, что Карим Бензема делал в течение многих лет, просто удивительно. Он вполне мог бы взять «Золотой мяч». Он всегда присутствует на крупных соревнованиях.
Он так долго в «Реале»... забивает важные голы! С момента ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хотел бы поздравить его с этим. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, только не против нас.
Недавно Бензема сравнялся с Сантильяной в списке бомбардиров «Реала».
Кто бы не выиграл, всегда будут недовольные.
Но пожалуй, недовольных было бы менее всего, если бы выиграл К.Бензема.
Игрок, который был лучшим в сборной Франции на Евро-2020, лучший игрок "Реала"...
Золотой мяч индивидуальная награда, и надо учитывать как играет претендент за свою команду, за свою национальную сборную, КПД игрока в играх за клуб и сборную... Но к сожалению учитывается не только как он играет, а ещё какие трофеи он выиграл, но ведь трофеи выигрывает не один игрок, а вся команда...
На мой взгляд ошибочно учитывать трофеи игрока, которые выигрывает вся команда. Уровень сборных, уровень клубов настолько разный, что иногда даже очень хорошему игроку невозможно выиграть Золотой мяч, потому что кто-то из претендентов на Золотой мяч выиграл престижный футбольный трофей...
Кто бы не выиграл, всегда будут недовольные.
Но пожалуй, недовольных было бы менее всего, если бы выиграл К.Бензема.
Игрок, который был лучшим в сборной Франции на Евро-2020, лучший игрок "Реала"...
Золотой мяч индивидуальная награда, и надо учитывать как играет претендент за свою команду, за свою национальную сборную, КПД игрока в играх за клуб и сборную... Но к сожалению учитывается не только как он играет, а ещё какие трофеи он выиграл, но ведь трофеи выигрывает не один игрок, а вся команда...
На мой взгляд ошибочно учитывать трофеи игрока, которые выигрывает вся команда. Уровень сборных, уровень клубов настолько разный, что иногда даже очень хорошему игроку невозможно выиграть Золотой мяч, потому что кто-то из претендентов на Золотой мяч выиграл престижный футбольный трофей...