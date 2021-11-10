Калиниченко: «Если „Золотой мяч“ выиграет Месси, будет несправедливо»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко порассуждал о кандидатах на «Золотой мяч» в этом году.
Лично для меня «Золотой мяч» с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл. Мне не нравится те, кто выбирает претендента.
Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда все будет объективно. Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия – за Месси…
Если (приз в 2021 году) получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, «Золотой мяч» заслужил Роберт Левандовски, это машина по забиванию мячей.
Допустим, есть два игрока М. и Р., тренеры начинают голосовать и выясняется, что команда первого тренера играла с командой в ЛЧ, где в составе был М. и М. насовал им полную авоську, естественно тренер выберет не М, та же ситуация по Р. По капитанам еще сложнее, один капитан - друг М., второй капитан - друг Р., третий друг друга брата М., а Р. ему где-то дорогу перешёл или просто не нравится. В общем, честного голосования не получится. Нужно пересматривать саму систему определения лучшего игрока года, учитывать ТТД, показатели исходя амплуа каждого игрока и, возможно, голы и трофеи, но это в последнюю очередь, т.к. трофеи - командный приз и тогда, возможно, что награда снова станет честной.
Допустим, есть два игрока М. и Р., тренеры начинают голосовать и выясняется, что команда первого тренера играла с командой в ЛЧ, где в составе был М. и М. насовал им полную авоську, естественно тренер выберет не М, та же ситуация по Р. По капитанам еще сложнее, один капитан - друг М., второй капитан - друг Р., третий друг друга брата М., а Р. ему где-то дорогу перешёл или просто не нравится. В общем, честного голосования не получится. Нужно пересматривать саму систему определения лучшего игрока года, учитывать ТТД, показатели исходя амплуа каждого игрока и, возможно, голы и трофеи, но это в последнюю очередь, т.к. трофеи - командный приз и тогда, возможно, что награда снова станет честной.