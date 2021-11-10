ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Калиниченко: «Если „Золотой мяч“ выиграет Месси, будет несправедливо»

вчера, 13:39

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко порассуждал о кандидатах на «Золотой мяч» в этом году.

Лично для меня «Золотой мяч» с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл. Мне не нравится те, кто выбирает претендента.

Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда все будет объективно. Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия – за Месси…

Если (приз в 2021 году) получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, «Золотой мяч» заслужил Роберт Левандовски, это машина по забиванию мячей.

Все новости
Рамсдейл – лучший игрок «Арсенала» в октябре
Вчера, 15:03 Комментарии3
Ракитич: «Бензема вполне мог бы получить „Золотой мяч“»
Вчера, 12:58 Комментарии10
Клаудиньо – лучший игрок месяца в «Зените» второй раз подряд
09 ноября Комментарии9
Кайо — лучший футболист «Краснодара» в октябре
09 ноября Комментарии7
Соболев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив»
07 ноября Комментарии15
ОфициальноАдамов — лучший игрок матча «Урал» — «Зенит»
07 ноября Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:27
Полностью согласен . Если приз не вручат Роберту Левандовски , нет смысла обращать на этот сувенир никакого внимания.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:09
Хватит уже по привычке давать мячи Месси и Рону,дайте другим,есть жэ достойные!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:58
Как же этот карлик потом посмотрим в глаза своим коллегам, упырь.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 14:39
Ага, никогда такого не было, и вот опять.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:26
Неужели этот кусок залезет ему в горло.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:25
Это будет просто беспредел.
Oliver S
Oliver S
вчера в 14:24
Если оттолкнуться от слов Максима о голосовании топ-20 из тренеров и капитанов, то, во-первых, по каким критериям составлять этот топ-20, а во-вторых, ни тренеры, ни игроки не могут судить объективно, т.к. у их у всех без исключения будет предвзятый выбор.
Допустим, есть два игрока М. и Р., тренеры начинают голосовать и выясняется, что команда первого тренера играла с командой в ЛЧ, где в составе был М. и М. насовал им полную авоську, естественно тренер выберет не М, та же ситуация по Р. По капитанам еще сложнее, один капитан - друг М., второй капитан - друг Р., третий друг друга брата М., а Р. ему где-то дорогу перешёл или просто не нравится. В общем, честного голосования не получится. Нужно пересматривать саму систему определения лучшего игрока года, учитывать ТТД, показатели исходя амплуа каждого игрока и, возможно, голы и трофеи, но это в последнюю очередь, т.к. трофеи - командный приз и тогда, возможно, что награда снова станет честной.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:23
Если получит Месси, армия его ненавистников сильно увеличится.
Elliada
Elliada
вчера в 14:20
Левандовски должен был получить в 2020 году. Сейчас сомнительно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:10
Полностью согласен
амурец
амурец
вчера в 13:52
Это всем адекватным болельщикам ясно, но продукт пиара опять получит левый ЗМ
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41
Всё правильно сказано.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100