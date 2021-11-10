Калиниченко: «Если „Золотой мяч“ выиграет Месси, будет несправедливо»

Бывший полузащитник «Спартака» порассуждал о кандидатах на «Золотой мяч» в этом году.

Лично для меня «Золотой мяч» с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл. Мне не нравится те, кто выбирает претендента.

Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда все будет объективно. Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия – за Месси…

Если (приз в 2021 году) получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, «Золотой мяч» заслужил Роберт Левандовски, это машина по забиванию мячей.