Италия не смогла обыграть Швейцарию в матче отбора ЧМ-2022.

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сегодня, 00:43

В матче квалификации ЧМ -2022 группы С встретились команды Италии и Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1. Голами в матче отметились Силвэн Видмер и Джованни Ди Лоренцо.

Команда Роберто Манчини идет на первом месте в квартете С с 15 очками. Национальная команда Швейцарии находится на втором месте в группе отбора (15 очков).

Стадион Олимпико

Италия — Швейцария 1:1 (1:1)

Голы: Ди Лоренцо 36 — Видмер 11 Нереализованный пенальти: Жоржиньо 90

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Калабрия 80), Барелла (Кристанте 69), Жоржиньо, Локателли (Тонали 58), Кьеза, Белотти (Берарди 58), Инсинье (Распадори 79)

Главный тренер: Манчини Роберто.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия 69), Денис Закариа, Фройлер, Штеффен (Имери 69), Шакири (Соу 79), Варгас (Зекири 86), Окафор (Фрай 79)

Главный тренер: Якин Мурат.

Предупреждения: Кьеза 43, Инсинье 47, Шер 77, Аканджи 81, Гарсия 89

Судья: Тэйлор Энтони.