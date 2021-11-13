Италия не смогла обыграть Швейцарию в матче отбора ЧМ-2022.

В матче квалификации ЧМ-2022 группы С встретились команды Италии и Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1. Голами в матче отметились Силвэн Видмер и Джованни Ди Лоренцо.
Команда Роберто Манчини идет на первом месте в квартете С с 15 очками. Национальная команда Швейцарии находится на втором месте в группе отбора (15 очков).
Стадион Олимпико
Италия — Швейцария 1:1 (1:1)
Голы: Ди Лоренцо 36 — Видмер 11 Нереализованный пенальти: Жоржиньо 90
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Калабрия 80), Барелла (Кристанте 69), Жоржиньо, Локателли (Тонали 58), Кьеза, Белотти (Берарди 58), Инсинье (Распадори 79)
Главный тренер: Манчини Роберто.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия 69), Денис Закариа, Фройлер, Штеффен (Имери 69), Шакири (Соу 79), Варгас (Зекири 86), Окафор (Фрай 79)
Главный тренер: Якин Мурат.
Предупреждения: Кьеза 43, Инсинье 47, Шер 77, Аканджи 81, Гарсия 89
Судья: Тэйлор Энтони.
Если честно вообще ждал совершенно другой картины игры прежде всего от Италии. Учитывая то что много ключевых игроков сборной Швейцарии отсутствовали . И ожидание полного превосходства итальянской сборной не оправдались. Мало того сборная Швейцарии во главе с Мурат Якином , все его помнят по работе в московском Спартаке , смогла приятно удивить своей игрой, не только меня но и самих итальянцев . И сборная Швейцарии пошла с первых минут в наступление , чем и ошарашила команду хозяев поля. И уже на одинадцатой минуте красиво разыгранная комбинация с подключением защитника швейцарцев ,который красивым ударом послал мяч в сетку ворот Доннаруммы. Итальянцы потихоньку начали приходить в себя и спустя двадцать пять минут в ворота Швейцарии всё таки забиваетДи Лоренцо . Можно сказать что моментов было что с одной, что с другой стороны сделано ещё достаточно чтобы кто-то из команд сумел вырвать победу. Но даже пенальти который был поставлен в ворота Швейцарии не смог реализовать лучший пенальтист Жоржиньо . Хочется ещё отметить классную игру вратаря сборной Швейцарии Зоммера . Ну а матч так и закончился боевой ничьей. Всем Добра !!!
Если честно вообще ждал совершенно другой картины игры прежде всего от Италии. Учитывая то что много ключевых игроков сборной Швейцарии отсутствовали . И ожидание полного превосходства итальянской сборной не оправдались. Мало того сборная Швейцарии во главе с Мурат Якином , все его помнят по работе в московском Спартаке , смогла приятно удивить своей игрой, не только меня но и самих итальянцев . И сборная Швейцарии пошла с первых минут в наступление , чем и ошарашила команду хозяев поля. И уже на одинадцатой минуте красиво разыгранная комбинация с подключением защитника швейцарцев ,который красивым ударом послал мяч в сетку ворот Доннаруммы. Итальянцы потихоньку начали приходить в себя и спустя двадцать пять минут в ворота Швейцарии всё таки забиваетДи Лоренцо . Можно сказать что моментов было что с одной, что с другой стороны сделано ещё достаточно чтобы кто-то из команд сумел вырвать победу. Но даже пенальти который был поставлен в ворота Швейцарии не смог реализовать лучший пенальтист Жоржиньо . Хочется ещё отметить классную игру вратаря сборной Швейцарии Зоммера . Ну а матч так и закончился боевой ничьей. Всем Добра !!!