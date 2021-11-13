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Италия не смогла обыграть Швейцарию в матче отбора ЧМ-2022

сегодня, 00:43
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

В матче квалификации ЧМ-2022 группы С встретились команды Италии и Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1. Голами в матче отметились Силвэн Видмер и Джованни Ди Лоренцо.

Команда Роберто Манчини идет на первом месте в квартете С с 15 очками. Национальная команда Швейцарии находится на втором месте в группе отбора (15 очков).

Стадион Олимпико

Италия — Швейцария 1:1 (1:1)
Голы: Ди Лоренцо 36 — Видмер 11 Нереализованный пенальти: Жоржиньо 90

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Калабрия 80), Барелла (Кристанте 69), Жоржиньо, Локателли (Тонали 58), Кьеза, Белотти (Берарди 58), Инсинье (Распадори 79)
Главный тренер: Манчини Роберто.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия 69), Денис Закариа, Фройлер, Штеффен (Имери 69), Шакири (Соу 79), Варгас (Зекири 86), Окафор (Фрай 79)
Главный тренер: Якин Мурат.

Предупреждения: Кьеза 43, Инсинье 47, Шер 77, Аканджи 81, Гарсия 89

Судья: Тэйлор Энтони.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:23
Умницы!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:52
Этому Жоржиньо ещё хотят ЗМ дать 😂 не видать ему награду как собственных ушей.
Швейцария играла лучше в первом тайме, заслужили ничью.
112910415
112910415
сегодня в 13:32
крепкая она, Швейцария
berda2003
berda2003 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:57
я тоже, с дуру, поставил на макаронников - что-то тренеришка не доработал - это не чемпионы гейропы, так проходная команда рпл...
juvenale
juvenale
сегодня в 11:40
жоржиньо конечно чудик...не забить два пенальти, в двух матчах с Швейцарией
ABir
ABir
сегодня в 08:59
Прямая путевка тоже будет разыграна в последнем туре
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:36
я удивляюсь всё больше и больше Швейцария такая маленькая страна и так развит разносторонний спорт лыжные гонки горнолыжный спорт теннис хоккей и футбол как они играют, а почему у нас так всё х....ево,а господа чиновники???? всё у нас есть, но ничего НЕТ
Cat01
Cat01
сегодня в 06:51
Игра не получилась
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:59
А в конце могли и проиграть, когда вратарь чудил.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:47
да уж... миранука гваать
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:24
Достойно Швейцария сыграла. Не ожидал от них. В концовке даже победу могли вырвать когда прессанули вдвоем Доннарумму и мяч перехватили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:10
Италия не смогла обыграть Швейцарию в матче отбора ЧМ-2022.
Если честно вообще ждал совершенно другой картины игры прежде всего от Италии. Учитывая то что много ключевых игроков сборной Швейцарии отсутствовали . И ожидание полного превосходства итальянской сборной не оправдались. Мало того сборная Швейцарии во главе с Мурат Якином , все его помнят по работе в московском Спартаке , смогла приятно удивить своей игрой, не только меня но и самих итальянцев . И сборная Швейцарии пошла с первых минут в наступление , чем и ошарашила команду хозяев поля. И уже на одинадцатой минуте красиво разыгранная комбинация с подключением защитника швейцарцев ,который красивым ударом послал мяч в сетку ворот Доннаруммы. Итальянцы потихоньку начали приходить в себя и спустя двадцать пять минут в ворота Швейцарии всё таки забиваетДи Лоренцо . Можно сказать что моментов было что с одной, что с другой стороны сделано ещё достаточно чтобы кто-то из команд сумел вырвать победу. Но даже пенальти который был поставлен в ворота Швейцарии не смог реализовать лучший пенальтист Жоржиньо . Хочется ещё отметить классную игру вратаря сборной Швейцарии Зоммера . Ну а матч так и закончился боевой ничьей. Всем Добра !!!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 01:06
Даже левая пенка не помогла!
Сантус
Сантус
сегодня в 00:56
Зоммер конечно спасал...итальяшки пороли,а Жоржик завершил картину маслом...8ы макаронные...)Хотя,желал им победы..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:47
Зачем дали бить пенальти уроду?
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 00:45
Убогая ориунди. Не вздумайте этому бездарю ЗМ давать.
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