Дани Алвес: «Я буду помогать „Барсе“ снова стать лучшим клубом в мире»

Защитник в своём инстаграме прокомментировал возвращение в «Барселону».

Почти 5 лет я безумно боролся, чтобы добраться до этого момента. Я не знал, что это продлится так долго, я не знал, что это будет так сложно, но в глубине души я знал, что этот день наступит.

Я возвращаюсь домой, откуда никогда не уходил. Как я уже сказал, я один из вас. Я не знаю, как долго продлится этот сон, но пусть он будет вечным!

До скорой встречи в месте, которое очаровало меня больше всего. Я буду помогать клубу с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, когда я здесь оказался, и с тем же желанием помочь снова сделать эту команду лучшей в мире!