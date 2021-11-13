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Дани Алвес: «Я буду помогать „Барсе“ снова стать лучшим клубом в мире»

вчера, 08:30

Защитник Даниэль Алвес в своём инстаграме прокомментировал возвращение в «Барселону».

Почти 5 лет я безумно боролся, чтобы добраться до этого момента. Я не знал, что это продлится так долго, я не знал, что это будет так сложно, но в глубине души я знал, что этот день наступит.

Я возвращаюсь домой, откуда никогда не уходил. Как я уже сказал, я один из вас. Я не знаю, как долго продлится этот сон, но пусть он будет вечным!

До скорой встречи в месте, которое очаровало меня больше всего. Я буду помогать клубу с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, когда я здесь оказался, и с тем же желанием помочь снова сделать эту команду лучшей в мире!

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:42
«Барселона» объявила о неожиданном возвращении правого защитника Дани Алвеса.

Алвес, у которого не было клуба, согласился вернуться в «Барсу» и воссоединится со своим бывшим товарищем по команде и недавно назначенным менеджером Хави Эрнандесом, когда он присоединится к команде на следующей неделе - хотя он не сможет играть в матчах до января.

Хави Эрнандес не обращал внимания на сравнения с бодрым Гвардиолой при его представлении в качестве нового тренера «Барселоны». Вскоре после объявления клуба Алвес опубликовал заявление вместе с фотографией, на которой он целует значок клуба на «Камп Ноу».

Описанный как «величайший правый защитник в истории «Барсы» в официальном заявлении клуба о возвращении, бразилец играл на «Камп Ноу» в период с 2008 по 2016 год. Алвес выиграл шесть титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов и три трофея клубного чемпионата мира. Среди других главных наград - золотое заклинание для команды. Это точно - он золотое заклинание для всех команд, удача вернулась!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:47
Алвес,твоих сил не хватит!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:24
Меньше слов, больше дела!
bfg28dn4z935
bfg28dn4z935
вчера в 09:12
Такое сделать нынешней Барсе даже Хоттабыч не поможет
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 08:46
Удачного старта в работе.
beefs
beefs
вчера в 08:45
ну да, ты поможешь...
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