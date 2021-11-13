Дани Алвес: «Я буду помогать „Барсе“ снова стать лучшим клубом в мире»

Защитник Даниэль Алвес в своём инстаграме прокомментировал возвращение в «Барселону».
Почти 5 лет я безумно боролся, чтобы добраться до этого момента. Я не знал, что это продлится так долго, я не знал, что это будет так сложно, но в глубине души я знал, что этот день наступит.
Я возвращаюсь домой, откуда никогда не уходил. Как я уже сказал, я один из вас. Я не знаю, как долго продлится этот сон, но пусть он будет вечным!
До скорой встречи в месте, которое очаровало меня больше всего. Я буду помогать клубу с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, когда я здесь оказался, и с тем же желанием помочь снова сделать эту команду лучшей в мире!
Алвес, у которого не было клуба, согласился вернуться в «Барсу» и воссоединится со своим бывшим товарищем по команде и недавно назначенным менеджером Хави Эрнандесом, когда он присоединится к команде на следующей неделе - хотя он не сможет играть в матчах до января.
Хави Эрнандес не обращал внимания на сравнения с бодрым Гвардиолой при его представлении в качестве нового тренера «Барселоны». Вскоре после объявления клуба Алвес опубликовал заявление вместе с фотографией, на которой он целует значок клуба на «Камп Ноу».
Описанный как «величайший правый защитник в истории «Барсы» в официальном заявлении клуба о возвращении, бразилец играл на «Камп Ноу» в период с 2008 по 2016 год. Алвес выиграл шесть титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов и три трофея клубного чемпионата мира. Среди других главных наград - золотое заклинание для команды. Это точно - он золотое заклинание для всех команд, удача вернулась!
Алвес, у которого не было клуба, согласился вернуться в «Барсу» и воссоединится со своим бывшим товарищем по команде и недавно назначенным менеджером Хави Эрнандесом, когда он присоединится к команде на следующей неделе - хотя он не сможет играть в матчах до января.
Хави Эрнандес не обращал внимания на сравнения с бодрым Гвардиолой при его представлении в качестве нового тренера «Барселоны». Вскоре после объявления клуба Алвес опубликовал заявление вместе с фотографией, на которой он целует значок клуба на «Камп Ноу».
Описанный как «величайший правый защитник в истории «Барсы» в официальном заявлении клуба о возвращении, бразилец играл на «Камп Ноу» в период с 2008 по 2016 год. Алвес выиграл шесть титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов и три трофея клубного чемпионата мира. Среди других главных наград - золотое заклинание для команды. Это точно - он золотое заклинание для всех команд, удача вернулась!