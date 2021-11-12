Хенесс: «Дер**овых денег „Ман Сити“ и ПСЖ мало для победы в Лиге чемпионов»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал «Манчестер Сити» и ПСЖ.
На данный момент они еще ничего не выиграли. Совсем ничего. Эти команды не побеждали в Лиге чемпионов. Их дер**овых денег для этого недостаточно!
В чем разница между мной и президентом ПСЖ? Я много работал, чтобы получить свои деньги, он же их получил в подарок.
Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но это будет продолжаться. Если мы вновь их обыграем, я буду очень счастлив.
В то же самое время в Лиге 1 отрыв Лилля от ставшего вторым ПСЖ составил всего лишь 1 очко, а отрыв Атлетико от Реала в Ла Лиге - 2 очка.
И в чём заключается гнилость трансферной политики Баварии? В более привлекательных перспективах с футбольной точки зрения? Силком они к себе никого не забирают. Например, Ройс остался в Дортмунде, хотя имел возможность переехать в Мюнхен.
В то же самое время в Лиге 1 отрыв Лилля от ставшего вторым ПСЖ составил всего лишь 1 очко, а отрыв Атлетико от Реала в Ла Лиге - 2 очка.
И в чём заключается гнилость трансферной политики Баварии? В более привлекательных перспективах с футбольной точки зрения? Силком они к себе никого не забирают. Например, Ройс остался в Дортмунде, хотя имел возможность переехать в Мюнхен.
Святая, самим Богом (иронично предположим, что он существует) канонизированная Бавария ничуть не запачканная грехами, буквально апогей святости. Ослаблять конкурентов забирая их лучших игроков, это же самое настоящее добро. Аминь!
Святая, самим Богом (иронично предположим, что он существует) канонизированная Бавария ничуть не запачканная грехами, буквально апогей святости. Ослаблять конкурентов забирая их лучших игроков, это же самое настоящее добро. Аминь!