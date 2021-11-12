Хенесс: «Дер**овых денег „Ман Сити“ и ПСЖ мало для победы в Лиге чемпионов»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал «Манчестер Сити» и ПСЖ .

На данный момент они еще ничего не выиграли. Совсем ничего. Эти команды не побеждали в Лиге чемпионов. Их дер**овых денег для этого недостаточно!

В чем разница между мной и президентом ПСЖ ? Я много работал, чтобы получить свои деньги, он же их получил в подарок.

Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но это будет продолжаться. Если мы вновь их обыграем, я буду очень счастлив.