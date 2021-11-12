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Хенесс: «Дер**овых денег „Ман Сити“ и ПСЖ мало для победы в Лиге чемпионов»

вчера, 13:29

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал «Манчестер Сити» и ПСЖ.

На данный момент они еще ничего не выиграли. Совсем ничего. Эти команды не побеждали в Лиге чемпионов. Их дер**овых денег для этого недостаточно!

В чем разница между мной и президентом ПСЖ? Я много работал, чтобы получить свои деньги, он же их получил в подарок.

Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но это будет продолжаться. Если мы вновь их обыграем, я буду очень счастлив.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 07:55, ред.
По сравнению с вами святые .И тут вопрос не в деньгах ,заметь тут про Челси никто ничего не написал .Ваши два клуба читеры ,поэтому к ним такое отношение .Можно вкладывать но делать это честно ,соблюдая ффп как это делает Челси ,но Сити и ПСЖ этого не делают ,поэтому к ним такое отношение .И не надо делать вид как будто ты этого не понимаешь и про твой клуб плохо говорят только потому что в него якобы вкладывают
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 22:42
Хенесс полностью прав Ман сити и Псж далеко до Баварии,на поле играют футболисты и не бумажки вот что хотел сказать Хенесс
pomor45
pomor45
вчера в 20:36
Деньги не пахнут: ни дер*мовые, ни дармовые.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:13, ред.
т. е, если бы ПСЖ и МС выиграли свои финалы то что-то бы изменилось? думаю нет
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:12, ред.
По четным - президент, по нечетным нет. А так постоянно уже вне себя.

Про нехорошие деньги он все знает, факт.
Про бабло от одного российского клуба, за полуфинал КУЕФА например ( аж на трех высших должностях из 4 находясь), да и сам, лично, треху с лишним огреб за уклонение от налогов.

Знаток, чеужтам.
Josep_Lakec
Josep_Lakec
вчера в 18:43, ред.
и это говорит маразматик который подписал всю бундес лигу .
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:35
Вот такое вот интересное заявление) Да, Ман.Сити и ПСЖ так и не выиграли ЛЧ, хотя 2 года подряд играли в финалах ЛЧ.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:34
Его что до сих пор беспокоит поражение Баварии от ПСЖ в полуфинале?.. что касается 62овых денег, ну что поделаешь, они у кого-то есть, у кого-то нет
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:32
А если денежный поток МС и ПСЖ пропустить через оффшоры Ули Хенесса, то тогда они станут чистыми как слеза ребёнка.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:15
Это говорит в нем зависть. ПСЖ и МС с таким финансированием все равно рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 17:47
В целом он мысль правильную сказал, за вычетом места про "я много работал, чтобы получить эти деньги". не дяде, уклонившемуся от выплаты 28.5 ЛИМОНОВ евро налогов рассказывать про себя, "работягу"...
allemz
allemz
вчера в 17:34
Бизнесмен и публичная личность, а ведет себя как глор малолетний.
У - уровень
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:09, ред.
Манчестер Сити - это олицетворение зла в футболе. Шейх злодей, захотел купить себе клуб и вложил в него свои грязные деньги, что просто выходит за все грани морали, и консервативных ценностей добродетелей из Баварии.

Святая, самим Богом (иронично предположим, что он существует) канонизированная Бавария ничуть не запачканная грехами, буквально апогей святости. Ослаблять конкурентов забирая их лучших игроков, это же самое настоящее добро. Аминь!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 16:57
Оууу даже так)!
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:55
Тем не менее Челси выигрывал Лигу Чемпионов, дважды причём, это из истории не убрать без её искажения.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:51
Реальностью была бы победа ПСЖ или Сити в последние два года в ЛЧ, это я всё к тому что они стоят друг друга с Челси
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:48
Реальность более сложна, на мой взгляд, имею ввиду успех Челси в том сезоне.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:47
Рианчо:дер**овых денег Зенита не достаточно для того, чтобы занять третье место в группе ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 16:46
А напомни мне, пожалуйста, как Челси взяли эти ЛЧ? Была ли это система и плоды долгой работы тренера и команды ? нет, тупо автобусом, на зубах, без нападающих, на диком фарте, тотальном разрушении, как угодно но не по заслугам, по которым можно было зачеркнуть знак равно между Челси и ПСЖ
David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 16:33
Некоторых это волнует, как и другими проблемы человечества. Но не всех, и многие могут сделать лишь ограниченно и сравнительно небольшое количество дел и поступков влияющий в положительную сторону на что-либо. В среднем в этом плане всё далеко не так как должно быть с моральном точки зрения, оттого система и работает таким образом что многое оказываются за бортом просто ввиду объективных факторов не зависящих от них самих либо таких факторов на которые он едва ли могут значительно повлиять.
Nazi
Nazi
вчера в 16:28
Хватит завидовать богатым. Все в мире стоит на деньгах и только ПСЖ и Сити плохие😁😁😁. В мире с голодухи дохнет 40 лимонов человек. Им тоже завидно, что у других больше и что с того. Разве кому то это интересно? Кто платит тот и заказывает музыку.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:17
Если Вы зарабатываете тыщу долларов в месяц, а кто-то миллион, значит он работает больше Вас в тыщу раз. Живите с этим аххах.
4RT
4RT
вчера в 16:11
Под копирку для Медведёвского зенита 😁
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:57
По моему чересчур жёстко, кто-то может так же отзываться о деньгах Баварии.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:56, ред.
Они потратили много денег но в будующем Псж или Ман сити выйграют лч, возможно и в этом сезоне, деньги вложенные со временем приносят свои плоды, пример Челси до прихода Абрамовича кем они были? Боролись за выживание с Портсмунтом и Мидлсбро, а шас? Двухкратные обладатели лч.
Triem
Triem
вчера в 15:55
Президент ПСЖ получил в подарок и от налогов не уклонялся и не был наказан. Старику Ули обидно однако.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:52
Хенесс конечно в чем то и прав, но за Баварией тоже большой косячок водится. Любят они бомбить своих конкурентов в чемпионате . Стоит только кому то засветится , так Бавария тут как тут. И это длится много лет. Вот потому то другим командам трудно конкурировать с почти бессменным чемпионом, все хотят трофеев , хорошую зарплату .
Как то так.
Всем здоровья.
vitechechek
vitechechek
вчера в 15:51
    particular
    particular
    вчера в 15:47, ред.
    Старик Ули рассвирепел не на шутку :)
    Нынешним грандам всегда есть что бросить в лицо друг другу :)
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:37
    Здорвая позиция, вызывает уважение.
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