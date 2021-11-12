Роналду: «В воскресенье мы отпразднуем выход на ЧМ-22!»

Форвард сборной Португалии прокомментировал результат матча против Ирландии.

В Ирландии всегда сложно играть, но теперь всё в наших руках!

В воскресенье на домашнем стадионе мы отпразднуем своё попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперёд, Португалия!