Роналду: «В воскресенье мы отпразднуем выход на ЧМ-22!»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча против Ирландии.
В Ирландии всегда сложно играть, но теперь всё в наших руках!
В воскресенье на домашнем стадионе мы отпразднуем своё попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперёд, Португалия!
Стоит отметить, что португальцы могут упустить прямую путёвку на ЧМ-22, поскольку им предстоит поединок со сборной Сербии в заключительном туре отборочного цикла.
ждут норвежцев. Да и в группе "С" тоже пока ещё равенство, с одной лишь разницей, что матч между Италией и Швейцарией будет проходить не в последнем, а в предпоследнем туре, но даже и после его окончания победитель не гарантирует выход из группы. В общем наберёмся терпения, шестнадцатого ноября узнаем всех победителей и будем ждать жеребьёвку для команд в утешительных поединках.
ждут норвежцев. Да и в группе "С" тоже пока ещё равенство, с одной лишь разницей, что матч между Италией и Швейцарией будет проходить не в последнем, а в предпоследнем туре, но даже и после его окончания победитель не гарантирует выход из группы. В общем наберёмся терпения, шестнадцатого ноября узнаем всех победителей и будем ждать жеребьёвку для команд в утешительных поединках.