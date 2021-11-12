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Роналду: «В воскресенье мы отпразднуем выход на ЧМ-22!»

вчера, 10:05

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча против Ирландии.

В Ирландии всегда сложно играть, но теперь всё в наших руках!

В воскресенье на домашнем стадионе мы отпразднуем своё попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперёд, Португалия!

Стоит отметить, что португальцы могут упустить прямую путёвку на ЧМ-22, поскольку им предстоит поединок со сборной Сербии в заключительном туре отборочного цикла.

Роналду: «В воскресенье мы отпразднуем выход на ЧМ-22!»

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:15
Ох истерику закатит, если Сербия пройдёт португальцев.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:49
И то с Люксембургом могут быть варианты...
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 16:53
Скорее всего
Elliada
Elliada
вчера в 16:21
Сульшер то же считал, что они номер 1.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 14:30
И Хорватия тоже!!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:19
Слишком самоуверенно говорит. Сербов вообще чтоли не считает за соперника. Это только придаст им мотивации. Пусть они его накажут за такое неуважение.
ABir
ABir
вчера в 12:31
Весьма самоуверенное заявление перед матчем с сербами. Так можно было бы сказать , если б в последней игре встречались с Люксембургом или Азербайджаном
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:47
Не говори "гоп")))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:36
Я бы поставил на Сербию, Португальцы слишком непредсказуемые ....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:27
А не слишком самоуверенно??? Футбол непредсказуем, шведы не дадут соврать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:24
Удачи Братушкам)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:14
Вместе будем праздновать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:06
Надо еще постараться обыграть сербов.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:59
Не говори гоп
112910415
112910415
вчера в 10:58
не надо торопиться
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:54
Удачи сербам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
Желаю чтобы сербы надрали задницу португалкам во главе с дайвером...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:44, ред.
Играя последнюю игру группового турнира, имея одинаковое количество очк., со сборной Сербии, и такой комментарий от К.Роналду...Тем более, что в первом матче Сербия-Португалия была результативная, "боевая" ничья 2:2...!

Уверенность в своих силах и возможностях, стремление к максимальному результату - это хорошее качество... Но в случае с комментарием К.Роналду, - это самоуверенность....

В воскресенье - посмотрим, кто будет праздновать, сборная Португалии или сборная Сербии!

Не надо бежать "впереди паровоза"...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:38
Сразу в нескольких группах складывается ситуация, когда победитель будет определён в последнем туре в очном поединке между главными претендентами. Наряду с нашей группой, где хорваты дома принимают сборную России, в группе "А" Португалия-Сербия, в группе "В" Испания-Швеция, в группе "G" голландцы
ждут норвежцев. Да и в группе "С" тоже пока ещё равенство, с одной лишь разницей, что матч между Италией и Швейцарией будет проходить не в последнем, а в предпоследнем туре, но даже и после его окончания победитель не гарантирует выход из группы. В общем наберёмся терпения, шестнадцатого ноября узнаем всех победителей и будем ждать жеребьёвку для команд в утешительных поединках.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:38
Это мы ещё посмотрим 😉
Cat01
Cat01
вчера в 10:33
Результат хороший
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:25
Опоздал ,БРАЗИЛИЯ уже отпраздновала!!!
ОПС
ОПС
вчера в 10:22, ред.
Все хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:19
А сербы будут против.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:07
Удачи сербам, все натуралы за вас!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:06
С такой игрой вам там ловить нечего!
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