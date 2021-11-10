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Хавбек «Спартака» Хендрикс вернётся в общую группу в конце ноября

вчера, 12:36

Стали известны сроки возвращения в строй полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, который выбыл из-за воспаления ахиллова сухожилия.

По информации источника, футболист из Нидерландов точно пропустит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара», который состоится 20 ноября.

Отмечается, что возвращение хавбека в общую группу планируется в конце ноября. Восстановление игрока идёт по плану, он находится в России и работает по индивидуальной программе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:34
Усилит любую группу однозначно, если гитару в руки дать
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 16:23
Зачем так рано! Пусть лечится до трансферного окна, а потом пинок ему по зад
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:02
Многие даже забыли, что в спартаке есть такой игрок.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:58
Уже бы готовился играть в следующем году.
makkie
makkie
вчера в 13:15
Вот тебе и условно-бесплатный трансфер.
Взяли Хендрикса за 500 тысяч, а он никакой пользы Спартаку не приносит. Мало того, что уровень оказался средненьким и нет мотивации, так еще и хрустальный.

Зимой надо избавляться от Хендрикса. Толку от его пребывания в клубе нет, зато занимает легионерское место.
Серж 129
Серж 129
вчера в 12:51
может и не возвращаться вообще
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:42
Это хорошая новость.
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