Хавбек «Спартака» Хендрикс вернётся в общую группу в конце ноября

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вчера, 12:36

Стали известны сроки возвращения в строй полузащитника «Спартака» , который выбыл из-за воспаления ахиллова сухожилия.

По информации источника, футболист из Нидерландов точно пропустит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара», который состоится 20 ноября.

Отмечается, что возвращение хавбека в общую группу планируется в конце ноября. Восстановление игрока идёт по плану, он находится в России и работает по индивидуальной программе.