Хавбек «Спартака» Хендрикс вернётся в общую группу в конце ноября

Стали известны сроки возвращения в строй полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, который выбыл из-за воспаления ахиллова сухожилия.
По информации источника, футболист из Нидерландов точно пропустит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара», который состоится 20 ноября.
Отмечается, что возвращение хавбека в общую группу планируется в конце ноября. Восстановление игрока идёт по плану, он находится в России и работает по индивидуальной программе.
Взяли Хендрикса за 500 тысяч, а он никакой пользы Спартаку не приносит. Мало того, что уровень оказался средненьким и нет мотивации, так еще и хрустальный.
Зимой надо избавляться от Хендрикса. Толку от его пребывания в клубе нет, зато занимает легионерское место.
Взяли Хендрикса за 500 тысяч, а он никакой пользы Спартаку не приносит. Мало того, что уровень оказался средненьким и нет мотивации, так еще и хрустальный.
Зимой надо избавляться от Хендрикса. Толку от его пребывания в клубе нет, зато занимает легионерское место.