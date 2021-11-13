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Лантратов не полетит со сборной России в Хорватию

вчера, 14:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Вратарь Илья Лантратов не сможет помочь сборной России в решающем матче отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией.

Голкипера «Химок» по решению тренерского штаба не включили в состав делегации национальной команды.

В итоговом списке находятся 25 футболистов, в саму заявку по регламенту УЕФА могут быть включены 23 футболиста.

Встреча Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября, начало встречи в 17:00 мск. За тур до финиша отборочного цикла россияне занимают первое место в группе, опережая Хорватию на 2 балла.

Поединок пропустит и один из защитников национальной сборной России.

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beefs
beefs
вчера в 15:08
там и так вратарей достаточно, успеха и удачи...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:04, ред.
Карпину видней.
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