«Спартак» не купил 26-летнего защитника «Астон Виллы» из-за возраста игрока

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вчера, 15:18

Летом услуги защитника «Астон Виллы» были предложены «Спартаку».

Трансфер обошёлся бы московскому клубу в 4-5 млн евро, а футболист был согласен на переход. Однако «Спартак» отказался от покупки Жильбера из-за его возраста. Защитнику 26 лет.

Жильбер выступает на позиции правого и центрального защитника. В нынешнем сезоне он играет в аренде в «Страсбуре», где провёл 9 матчей, записав на свой счёт 2 результативные передачи.