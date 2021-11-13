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«Спартак» не купил 26-летнего защитника «Астон Виллы» из-за возраста игрока

вчера, 15:18

Летом услуги защитника «Астон Виллы» Фредерика Жильбера были предложены «Спартаку».

Трансфер обошёлся бы московскому клубу в 4-5 млн евро, а футболист был согласен на переход. Однако «Спартак» отказался от покупки Жильбера из-за его возраста. Защитнику 26 лет.

Жильбер выступает на позиции правого и центрального защитника. В нынешнем сезоне он играет в аренде в «Страсбуре», где провёл 9 матчей, записав на свой счёт 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:44
Промеса в 28 купили..Мозеса в 30...лет..
Что не так то в цифре 26 ??
Эспиноза
Эспиноза ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:36
Наверное это должно было что-то значить - но нет. Бывает и такое )
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:29
Ну и бред..
Сп62
Сп62
вчера в 21:25
Согласен с теми, кто считает версию отмазкой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 20:19
Для Эспинозы сойдёт, для Спинозы - жидковато.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:15
Попросту говоря - враньё, и дело не в возрасте. А если бы ему было 25 или 27 лет ? А наглая ложь потому, что 26 лет - самый игровой возраст. Никогда не поверю, что футболист, игравший в чемпионатах Англии и Франции, не нужен "самому" " Спартаку", у которого в защите зияют две большие бреши.
112910415
112910415
вчера в 19:35
про " из-за возраста " придумали журналисты, иначе скучно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:48
На этой позиции сейчас хорошо играет Кофрие
Эспиноза
Эспиноза ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:34
Не во всех клубах хозяин - Зарема
particular
particular
вчера в 17:57
Смена курса трансферной политики, - от букв, рун и гороскопа к году рождения, размеру ноги и участию в национальном конкурсе по ядерной физике :)
sv_1969
sv_1969 ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 17:57
можно думать в других клубах одни с бледными лицами((
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 17:37
Слишком бледен для Спартака
beefs
beefs
вчера в 17:14
очень интересная причина, 26 это уже много или еще мало...
STVA 1
STVA 1 ответ Zubr1 (раскрыть)
вчера в 17:11, ред.
похоже тупо поиметь нечего с трансфера!
они же уже отказались от Монтиеля которого предлагали за довольно небольшие деньги а он теперь в Севильи!
Zubr1
Zubr1
вчера в 16:53
26 лет для защитника очень подходящий возраст.О чем думает руководство Спартака не понятно. Сейчас надо срочно убирать нынешних защитников Спартака пока не поздно,кроме Кутепова, Гапонова иКофрие.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:45
ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:38
Ну ясень пень старик уже !
Спартаку нужны молодые таланты - Кокорин или Дзюба !
David Young
David Young ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 16:36
/
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:35
К столетию Симоняна староват будет.
David Young
David Young ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:35
.
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:32
Фредерик не подошел Спартаку потому что Зарема посчитала что ему не хватает опыта...сексуального))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:20
Конечно, он молодой, спартак обычно ищет кому за 30.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 16:08
Ты хотел сказать, что Зарема молоденьких любит и рыжих, вроде Кофрие?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:08
Спартак посмеялся над Ливерпулем, Зенитом и Лавреном)))
Привет ливеру от Астон Виллы))
makkie
makkie
вчера в 16:06
Думаю, дело не в возрасте было.
Смысл подбирать сбитых лётчиков, которые по арендам ездят, когда можно и нужно искать защитников на перспективу.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:59, ред.
Для Спартака слишком стар, для Зенита слишком молод, для других безтрубных клубов слишком высокая цена - в РПЛ с таким возрастом и ценою соваться нечего))
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:57
Слишком молод и горяч)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:57
А Терри был прям подростком еще))
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:54
С нашими то скоростями! Лишь бы свои функции выполнял. Что толку, что Коля - манекен моложе?!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:52, ред.
Там, случайно, по гороскопу его не проверяли?
...буква "р" вроде есть...
Хотя, у французов она картавая, наверно в этом дело
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