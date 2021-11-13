В «Локомотиве» прокомментировали слухи о трансфере Мампасси

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вчера, 11:33

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали слухи о том, что «железнодорожники» близки к трансферу защитника «Шахтёра» .

Работа на трансферном рынке это круглогодичный процесс, 365 дней в году. Относительно любого клуба фраза «входит в сферу интересов» может относиться к десятку футболистов. Трансфер считается состоявшимся только после подписания документов, до официального подписания контракта, как вы знаете, клубы практически никогда не комментируют ход переговоров.

На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.