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В «Локомотиве» прокомментировали слухи о трансфере Мампасси

вчера, 11:33

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали слухи о том, что «железнодорожники» близки к трансферу защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

Работа на трансферном рынке это круглогодичный процесс, 365 дней в году. Относительно любого клуба фраза «входит в сферу интересов» может относиться к десятку футболистов. Трансфер считается состоявшимся только после подписания документов, до официального подписания контракта, как вы знаете, клубы практически никогда не комментируют ход переговоров.

На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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12 ноября Комментарии12
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:29
работают, однако
4RT
4RT
вчера в 12:24
Его у вас уже "перехватывают"! Шевелите булками 😁
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:06
Значит интерес есть просто думают насколько это перспективный шаг.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 11:43, ред.
По моему видению приглашают многих якобы перспективных и качественных игроков, но на деле в РПЛ их не так много. Многие исчезают с поля зрения совсем или занимают места на лавке согласно купленным билетам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:41
Ну значит интересует.
beefs
beefs
вчера в 11:37
это еще вилами по воде...
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