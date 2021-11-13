Стало известно, какую сумму «Локомотив» заплатит за трансфер Мампасси

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вчера, 08:43

«Локомотив» близок к покупке защитника «Шахтёра» .

Стороны согласовали последние детали сделки. «Железнодорожники» заплатят за трансфер молодого футболиста 4 млн евро. Он поедет на зимний сбор с московским клубом. Мампасси станет заменой , который должен перейти в «Краснодар».

На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.