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Стало известно, какую сумму «Локомотив» заплатит за трансфер Мампасси

вчера, 08:43

«Локомотив» близок к покупке защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

Стороны согласовали последние детали сделки. «Железнодорожники» заплатят за трансфер молодого футболиста 4 млн евро. Он поедет на зимний сбор с московским клубом. Мампасси станет заменой Пабло Кастро, который должен перейти в «Краснодар».

На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 11:32
Ненужный Шахтёру защитник, да еще за 4 млн евро.
Определённо у Рангника и Цорна свой интерес в таких трансферах. Дублёра Челси тоже хотели за 20 млн выкупить, хотя он и на 10 млн не играл )))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:30
Я не против молодых...но 4 миллиона за игрока из Мариуполя что-то многовато.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 10:13
Это новая концепция ДойчеЛоко. Покупать молодых для перепродажи. На Мухине уже "наварились"
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 09:53
4 млн евро... Причём углём - сейчас это актуальней для Украины )))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:15
Вместо Пабло? Надеюсь, что это жирнейшая утятина!
jqxuba287v84
jqxuba287v84
вчера в 09:10
Собирают всякий шлак
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:47
Деньги не большие для Локо!
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