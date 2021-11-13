Стало известно, какую сумму «Локомотив» заплатит за трансфер Мампасси

«Локомотив» близок к покупке защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.
Стороны согласовали последние детали сделки. «Железнодорожники» заплатят за трансфер молодого футболиста 4 млн евро. Он поедет на зимний сбор с московским клубом. Мампасси станет заменой Пабло Кастро, который должен перейти в «Краснодар».
На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.
Определённо у Рангника и Цорна свой интерес в таких трансферах. Дублёра Челси тоже хотели за 20 млн выкупить, хотя он и на 10 млн не играл )))
Определённо у Рангника и Цорна свой интерес в таких трансферах. Дублёра Челси тоже хотели за 20 млн выкупить, хотя он и на 10 млн не играл )))