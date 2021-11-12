«Локомотив» близок к подписанию 18-летнего украинского защитника «Шахтёра»

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вчера, 23:28

«Локомотив» близок к подписанию украинского защитника «Шахтёра» . На данный момент 18-летний футболист выступает в «Мариуполе» на правах аренды.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.

Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к „Локомотиву“ на сборах», – утверждает источник.

В текущем сезоне Мампасси сыграл в 12 матчах во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.