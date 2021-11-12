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«Локомотив» близок к подписанию 18-летнего украинского защитника «Шахтёра»

вчера, 23:28

«Локомотив» близок к подписанию украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампасси. На данный момент 18-летний футболист выступает в «Мариуполе» на правах аренды.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.

Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к „Локомотиву“ на сборах», – утверждает источник.

В текущем сезоне Мампасси сыграл в 12 матчах во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.

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Все комментарии
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:44
Ну да, Ивановых на России тоже все меньше и меньше, все больше Мамбековых, Зималидиновых и т.д.
makkie
makkie
сегодня в 11:30, ред.
Им Спартак якобы интересовался.
Похоже, СМИ перепутали клубы - и предметный интерес проявлял Локо.
Такое ощущение, что Рангник заигрался в футбольный менеджер. Взяли Тикнизяна, Марадишвили, теперь Мампасси. Скоро школьников начнут покупать )))
Только вот уровень команды не вырос, а результаты у Локо стали хуже, чем при Николиче.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 07:21
Лет через десять на Украине не будет ни одного Николая или Андрея, будут одни мампаси.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:18
Ну и статистика, ж.к. в таком количестве за всего й2 матчей ещё и защитник.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:09
Неужели он украинец?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:08
Реальность такова, что если перейдёт - про сборную сможет забыть...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:58
Трансферное окно еще не открылось
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:38
Хорошего молодого игрока Шахтер вряд-ли бы продал
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:13
Сейчас пошла мода на омоложение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
Не отвлекайте Рангника, он работает !!!)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 23:34
Gor Ter-Aristacessian есть ваш трекер, если надо, можем скинуть на е-мейл.

— В этом нет необходимости, верю, жду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:29
Жёлтых както многовато!
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