«Локомотив» близок к подписанию 18-летнего украинского защитника «Шахтёра»

«Локомотив» близок к подписанию украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампасси. На данный момент 18-летний футболист выступает в «Мариуполе» на правах аренды.
«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.
Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к „Локомотиву“ на сборах», – утверждает источник.
В текущем сезоне Мампасси сыграл в 12 матчах во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.
Похоже, СМИ перепутали клубы - и предметный интерес проявлял Локо.
Такое ощущение, что Рангник заигрался в футбольный менеджер. Взяли Тикнизяна, Марадишвили, теперь Мампасси. Скоро школьников начнут покупать )))
Только вот уровень команды не вырос, а результаты у Локо стали хуже, чем при Николиче.
Похоже, СМИ перепутали клубы - и предметный интерес проявлял Локо.
Такое ощущение, что Рангник заигрался в футбольный менеджер. Взяли Тикнизяна, Марадишвили, теперь Мампасси. Скоро школьников начнут покупать )))
Только вот уровень команды не вырос, а результаты у Локо стали хуже, чем при Николиче.
— В этом нет необходимости, верю, жду.
— В этом нет необходимости, верю, жду.