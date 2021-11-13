Алвес: «Хочу помочь возродить „Барселону“, которую мы так сильно любили»

Защитник , который вернулся в «Барселону», обратился к болельщикам каталонского клуба.

Привет, я уже в Барселоне! Снова с вами и очень рад возвращению домой. Надеюсь, скоро увидимся.

Я хочу получить удовольствие и помочь возродить «Барселону», которую мы так сильно любили.

