Алвес: «Хочу помочь возродить „Барселону“, которую мы так сильно любили»

Защитник Дани Алвес, который вернулся в «Барселону», обратился к болельщикам каталонского клуба.
Привет, я уже в Барселоне! Снова с вами и очень рад возвращению домой. Надеюсь, скоро увидимся.
Я хочу получить удовольствие и помочь возродить «Барселону», которую мы так сильно любили.
😍 ❝¡Hola Culers! Estoy muy feliz y contento de volver a mi casa❞ — @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/u1sPi0hlVz— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 13, 2021
Маэстро на поле, прекрасный человек с положительной энергетикой, с огромным опытом в качестве игрока, один из лучших игроков в мировом футболе...
Вариант не такой уж и фантастический, если учесть какие прекрасные отношения были между Хави и Иньестой, когда играли за "Барсу"...
Хави и Иньеста был бы отличный вариант двух тренеров в "Барселоне"...
При желании вопрос в Японии, мог бы решить, как решил Хави в Катаре...
Две легенды "Барселоны" могли бы сделать больше, чем одна легенда...
Маэстро на поле, прекрасный человек с положительной энергетикой, с огромным опытом в качестве игрока, один из лучших игроков в мировом футболе...
Вариант не такой уж и фантастический, если учесть какие прекрасные отношения были между Хави и Иньестой, когда играли за "Барсу"...
Хави и Иньеста был бы отличный вариант двух тренеров в "Барселоне"...
При желании вопрос в Японии, мог бы решить, как решил Хави в Катаре...
Две легенды "Барселоны" могли бы сделать больше, чем одна легенда...
стремление возрастного игрока заслуживают уважения и если что то изменится,
я только буду рад, чем крепче два сильнейших клуба в Европе, тем качественней
футбол на планете, а что такое матч Реал-Барселона - это Праздник!!!
стремление возрастного игрока заслуживают уважения и если что то изменится,
я только буду рад, чем крепче два сильнейших клуба в Европе, тем качественней
футбол на планете, а что такое матч Реал-Барселона - это Праздник!!!