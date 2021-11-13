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Алвес: «Хочу помочь возродить „Барселону“, которую мы так сильно любили»

вчера, 20:09

Защитник Дани Алвес, который вернулся в «Барселону», обратился к болельщикам каталонского клуба.

Привет, я уже в Барселоне! Снова с вами и очень рад возвращению домой. Надеюсь, скоро увидимся.

Я хочу получить удовольствие и помочь возродить «Барселону», которую мы так сильно любили.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:36
У Алвеса характер есть и умение. Барса точно станет злее и опаснее.
Gelious
Gelious
вчера в 23:34
Что, опять симуляции пойдут что ли?!
DXTK
DXTK ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
я скажу так......... очень хотел бы чтобы Хави оказался прав, и Алвес хоть какую то пользу принес Барселоне............ в пративном случаи сами потом будете в строну Хави писать не лучшие реплики, бразильца высмеетвать что ты старик сюда вернулся ....и поступите также как поступали с куманом.......... уходи, ты не гвардиола

PS нас с Хави обединяет две вещи любовь к барселоне с детсва его как воспитанника а после как игрока, меня как болельщика с 20 летним стажем, а также нас объединяет один из кумиров футбола Мэтт Ле Тиссье.......... оба хотим лучшего, но пока немного разные взгляды на руководство клубом..........
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:30
Можно его передвинуть ближе к нападению , может принесёт пользу. В любом случае, надо пока увидеть, что он может.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:25
Иньеста уже заговорил про возвращение в Барселону, но когда и в качестве кого неизвестно.
Может быть в следующем сезоне окажется рядом с Хави?
Было бы здорово!
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:07
Алвес, Пуйоль, Иньеста и Роналдиньо еще дадут жару.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:06
Коммерческий ход, чтобы вернуть зрителей на стадион на живого Алвеса посмотреть
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:03
Причем Гвардиола?Хави не Гвардиола а умнее Гвардиолы.
У Гвардиолы были Месси,Хави,Иньеста,Алвес,Пуйоль.
У Хави есть такие игроки и деньги на трансферы,конечно нет,поэтому выжимает,что имеет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:46
Слишком громкие просто слова.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:44
Тем временем человек, который довел Барселону до ручки, хочет получить за это Золотой мяч.
DXTK
DXTK ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Класико до и после всегда будет......... только Реал никогда не вернет Рамоса, Роналду........потому что сливочные живут всегда будущим, а многие в Барсе до сих пор прошлым........и возвращение Алвеса это шаг назад.......

я понимаю Алвес вернулся в Барселоналону в роли тренеров защитников это одно, а играть уже другое.

PS я уверен если бы Гвардиола вернулся бы сейчас в барселону....никаких Алвесов в ней бы не было......... он бы отправил всех стариков на пенсию и строил бы новую команду...... из молодежи. нету денег на трансферы...... он бы академию перерыл бы..........просто Хави не Гвардиола.......
Bombardier
Bombardier
вчера в 21:30
Будут возрождать на пару с Хави, рука об руку 😆
particular
particular
вчера в 21:22
Не фонтан, в общем-то. Но хочется думать, что хотя бы этот шаг позволит выровнять ситуацию. Ибо, всё предыдущее топтание не принесло никакого позитива, а только расстройство и разочарование...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:59
Возраст уже не тот.
RoArt
RoArt
вчера в 20:57
Пуйоля еще пригласите, 38 лет для латераля - Хави сошел с ума.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:48
Да,оказывается можно похерить любой клуб без исключения,надеюсь мы увидим прежнюю Барсу.
Брулин
Брулин
вчера в 20:44
Удачи тебе Дани! Мы все хотим снова увидеть огненные Эль-класико двух великих Dream Team
shur
shur
вчера в 20:42, ред.
...а вот, вопреки всему, ни одного плохого слова, ни о Барсе ни об Алвесе,
стремление возрастного игрока заслуживают уважения и если что то изменится,
я только буду рад, чем крепче два сильнейших клуба в Европе, тем качественней
футбол на планете, а что такое матч Реал-Барселона - это Праздник!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Очень бы хотелось увидеть в "Барселоне" - Хави, А.Иньесту...
Маэстро на поле, прекрасный человек с положительной энергетикой, с огромным опытом в качестве игрока, один из лучших игроков в мировом футболе...
Вариант не такой уж и фантастический, если учесть какие прекрасные отношения были между Хави и Иньестой, когда играли за "Барсу"...
Хави и Иньеста был бы отличный вариант двух тренеров в "Барселоне"...
При желании вопрос в Японии, мог бы решить, как решил Хави в Катаре...

Две легенды "Барселоны" могли бы сделать больше, чем одна легенда...
4RT
4RT
вчера в 20:28
Сиалекс тебе в помощь 😁
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26
Давай, Удачи тебе !!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:23
Мы тоже хотим получить удовольствие от игры Барселоны!
В клуб пришли люди, которые творили историю.
Нынешней Барселоне очень не хватает позитивных и опытных людей вроде Алвеса.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:18
Будем надеяться , что так и будет.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:17
Дани Алвес в свой 38 играет лучше других молодых защитников. У Дани большой опыт для больших игр чтобы молодёжь не терялся
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:13
Хорошее желание, посмотрим что получится....
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