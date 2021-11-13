Президент Ла Лиги: «Фати на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил нападающего «Барселоны» Ансу Фати с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.
Мы всегда ценим то, что есть за пределами Испании. Но у нас есть Ансу Фати. Жаль, что он травмирован. Но когда он играл, он был на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе.
- шикарный сезон в Монако (выстрелить с такой командой явно сложнее чем уже играя за гранд) с выходом в полуфинал ЛЧ
- шикарное выступление на победном ЧМ с бенефисом в матче против Аргентины.
- пара отличных сезонов в ПСЖ (включая выход в финал ЛЧ)
- рекорды результативности для своего возраста и вообще прекрасные статистические показатели
- отсутствие явных проблем с травматичностью
У Фати за плечами:
- Сезон 19/20 - 8+1 за 29 игр (24 в ЛаЛиге и 5 в ЛЧ) - обычные средние показатели, далеко не "инопланетные".
- Сезон 20/21 - 5+2 за 10 матчей за клуб (7 в ЛаЛиге и 3 в ЛЧ) - плюс игрок провалялся весь сезон с травмой
- Сезон 21/22 - 4 гола за 8 игр - вроде бы отлично, но опять травма, потом будет восстановление формы, и только потом опять игры...
Талант у Фати безусловно есть, но рассказывать что он "он был на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе" - это явный перебор. Мбаппе готовый топ-игрок, Фати пока просто талантливый юнец подверженный травмам из которого не факт что вырастет звезда. И раскручивание пиара вокруг него в стиле "он лучше Мбаппе, когда не травмирован", напоминает шутку про:
- Сколько у вас стоит бирюзовая краска?
- 20 рублей
- А в соседнем магазине она 7 рублей стоит
- Ну так купите там, какие проблемы?
- А там нет в наличии
- Ну когда у нас её нет в наличии, она тоже 7 рублей стоит.
Очень надеюсь что ошибаюсь, но пока парень идёт "по пути Майкла Оуэна" - много таланта, много пиара, надежда клуба, и убитая травмами карьера... Боян Кркич тоже когда-то считался не менее талантливым чем Месси.
- шикарный сезон в Монако (выстрелить с такой командой явно сложнее чем уже играя за гранд) с выходом в полуфинал ЛЧ
- шикарное выступление на победном ЧМ с бенефисом в матче против Аргентины.
- пара отличных сезонов в ПСЖ (включая выход в финал ЛЧ)
- рекорды результативности для своего возраста и вообще прекрасные статистические показатели
- отсутствие явных проблем с травматичностью
У Фати за плечами:
- Сезон 19/20 - 8+1 за 29 игр (24 в ЛаЛиге и 5 в ЛЧ) - обычные средние показатели, далеко не "инопланетные".
- Сезон 20/21 - 5+2 за 10 матчей за клуб (7 в ЛаЛиге и 3 в ЛЧ) - плюс игрок провалялся весь сезон с травмой
- Сезон 21/22 - 4 гола за 8 игр - вроде бы отлично, но опять травма, потом будет восстановление формы, и только потом опять игры...
Талант у Фати безусловно есть, но рассказывать что он "он был на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе" - это явный перебор. Мбаппе готовый топ-игрок, Фати пока просто талантливый юнец подверженный травмам из которого не факт что вырастет звезда. И раскручивание пиара вокруг него в стиле "он лучше Мбаппе, когда не травмирован", напоминает шутку про:
- Сколько у вас стоит бирюзовая краска?
- 20 рублей
- А в соседнем магазине она 7 рублей стоит
- Ну так купите там, какие проблемы?
- А там нет в наличии
- Ну когда у нас её нет в наличии, она тоже 7 рублей стоит.
Очень надеюсь что ошибаюсь, но пока парень идёт "по пути Майкла Оуэна" - много таланта, много пиара, надежда клуба, и убитая травмами карьера... Боян Кркич тоже когда-то считался не менее талантливым чем Месси.