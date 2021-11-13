Президент Ла Лиги: «Фати на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил нападающего «Барселоны» с форвардом ПСЖ .

Мы всегда ценим то, что есть за пределами Испании. Но у нас есть Ансу Фати. Жаль, что он травмирован. Но когда он играл, он был на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе.