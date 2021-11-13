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Президент Ла Лиги: «Фати на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе»

вчера, 13:37

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил нападающего «Барселоны» Ансу Фати с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

Мы всегда ценим то, что есть за пределами Испании. Но у нас есть Ансу Фати. Жаль, что он травмирован. Но когда он играл, он был на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 21:42
Несчастный тебас, скоро он концы отдаст от переживания за ЛаЛигу..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:27
Фати знатно лизал Месси.
Josep_Lakec
Josep_Lakec ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 17:53
так фати уже забивал в классико
Gelious
Gelious ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:45
Я писал к тому, что вообще не понятно, за счет чего считать, что у Фати есть какой-то уровень. Какая-нибудь пара матчей против слабых соперников в лиге? Да так и у аутсайдеров и их игроков наберется несколько крутых матчей в сезоне.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:30
Про Фати пока рано говорить. До травмы он был очень хорош но потом длительное время пропустил, восстановился, немного поиграл и снова травмировался.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:15
У каждого свои взгляды.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:51
Этот болельщик Барселоны опять продолжает болтать. Как же он всем надоел! Почему он не говорит про Винисиуса, к примеру? Он Бензема и Винисиус- это лучшие игроки Ла Лиги! Почему он не говорит про них?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:50
Фати хрустальный,как Дембеле,поэтому от него толку будет мало,в сравнении с ним Мбаппе крепкий полезный гранд
Q-J-G
Q-J-G ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
Так я же и написал в своём комментарии, что Тебас прав, но есть одно существенное, НО!

Пишу более подробно, он играет с двойным переломом ноги, он больше не играет, чем играет, он не успев заиграть снова травмирован и поэтому не может набрать оптимальную игровую и физическую форму!

Поэтому вполне возможно мы так и не увидим его истинный игровой уровень, так как травмы его "преследуют"
сейчас, и очень похоже на то, что и будут "преследовать"...
shlifen
shlifen
вчера в 15:00
У Мбаппе за плечами:
- шикарный сезон в Монако (выстрелить с такой командой явно сложнее чем уже играя за гранд) с выходом в полуфинал ЛЧ
- шикарное выступление на победном ЧМ с бенефисом в матче против Аргентины.
- пара отличных сезонов в ПСЖ (включая выход в финал ЛЧ)
- рекорды результативности для своего возраста и вообще прекрасные статистические показатели
- отсутствие явных проблем с травматичностью

У Фати за плечами:
- Сезон 19/20 - 8+1 за 29 игр (24 в ЛаЛиге и 5 в ЛЧ) - обычные средние показатели, далеко не "инопланетные".
- Сезон 20/21 - 5+2 за 10 матчей за клуб (7 в ЛаЛиге и 3 в ЛЧ) - плюс игрок провалялся весь сезон с травмой
- Сезон 21/22 - 4 гола за 8 игр - вроде бы отлично, но опять травма, потом будет восстановление формы, и только потом опять игры...

Талант у Фати безусловно есть, но рассказывать что он "он был на одном уровне или даже лучше, чем Мбаппе" - это явный перебор. Мбаппе готовый топ-игрок, Фати пока просто талантливый юнец подверженный травмам из которого не факт что вырастет звезда. И раскручивание пиара вокруг него в стиле "он лучше Мбаппе, когда не травмирован", напоминает шутку про:
- Сколько у вас стоит бирюзовая краска?
- 20 рублей
- А в соседнем магазине она 7 рублей стоит
- Ну так купите там, какие проблемы?
- А там нет в наличии
- Ну когда у нас её нет в наличии, она тоже 7 рублей стоит.

Очень надеюсь что ошибаюсь, но пока парень идёт "по пути Майкла Оуэна" - много таланта, много пиара, надежда клуба, и убитая травмами карьера... Боян Кркич тоже когда-то считался не менее талантливым чем Месси.
dzvinka
dzvinka ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:55
клоуны уехали, цирк остался. Вакансии попытаются заполнить.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:37
А кто это ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:25
Приувеличивает Тебас возможности Фати.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23
Фати ,- как инопланетянен, никто не видел , но знают он точно существует !!!)
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 14:20
По мне Фати и Мбаппе просто раскрученные молодые таланты тот же Бензема или Суарес в 100 раз круче
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
Бесспорно парень очень талантлив, но травмы мешают!
particular
particular
вчера в 14:05, ред.
ЛаЛига потеряла два бренда и теперь суетливо и запоздало пытается восполнить эту потерю. Хотя бы на словах. Пусть даже безнадёжно...
Gelious
Gelious ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:00
Да никто пока этот Фати. Без учета скидки на возраст, ничего вообще не показал. В важных классико, лч, сборной что-то крутое прям показывал? Нет, разумеется. Тот же бегунок Винисиус при всем моем к нему скептицизме в 18 лет сходу был лучшим в Классико, пусть и проиграли из-за лютой реализации. Мбаппе сходу врывался в матчах на самом высоком уровне. Игрокам Барселоны это лишь предстоит попробовать сделать.
Gelious
Gelious
вчера в 13:58
И ведь ведутся же люди на пиар барсы
амурец
амурец
вчера в 13:58
Требас фантик Месси
112910415
112910415
вчера в 13:58
понаблюдаем ещё годик
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 13:54
Это президент, который пару лет назад сделал подборку "сто лучших игроков Ла Лиги в XXI веке" и не включил туда Роналду) С ним все не очень хорошо...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:54
И он прав! Но есть одно существенное, НО!
Фати постоянно преследуют травмы, и у Фати двойной перелом ноги в возрасте 13 лет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:53
Мбаппе в разы лучьше!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:50
Выходил и сразу забивал после года отсутствия. Фати влиял на игру больше, чем Мбаппе.
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:47
Пока не видно.
Zak11
Zak11
вчера в 13:44
Фати до Мбаппе как до Китая пешком. Что за бредовое заявление?
Брулин
Брулин
вчера в 13:44
Удачи Фати в Барселоне! И главное без травм!
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 13:44
Хороший игрок и не более.... Еще и хрустальный!
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