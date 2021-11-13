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Далич: «Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы ей позволим»

вчера, 17:44
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич порассуждал о предстоящем матче против сборной России.

Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

Не думаю, что сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:59
Гильерме в нападении...Заболотный в воротах...и ещё 15 сюрпризов от неожиданного Карпина сведут Далича с ума уже на первых минутах матча....

Возьмём предсказуемую Европу своим упорядоченным хаосом !!!!!!!!
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
сегодня в 04:50
А если мой теска,Головин оформит дубль,что ты скажешь?)
David Young
David Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:17
Предположу что Дзюба с Кокориным в нападении и Мамаев с Широковым в полузащите, плюс Станислав Черчесов в воротах.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Bombardier (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Я в этом даже уверен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:10
Вы так и не ответили, какой сюрприз готовит г-н Карпин хорватам. Разве что если всей командой окопаться на своей половине поля и отбивать мяч куда подальше. Вы это имели в виду ?
Bombardier
Bombardier ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:47
Может, он с Карпиным общается и что-то знает?
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Его готовит Валерий Карпин со своим штабом, скоро мы его увидим. Вы наверно помните первую игру, когда многие предрекали команде Карпина разгром от Хорватии, но матч закончился в ничью со счётом 0-0. Так что и в этом матче Карпин сможет удивить в ответной игре. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:39
...и наоборот.
David Young
David Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
Думаю что такие сюрпризы лучше не раскрывать, соперник не должен прознать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:28
Хотелось бы у вас уточнения: что вы имеете в виду, когда говорите, что в "Сплите будет совсем другой футбол, который станет большим сюрпризом для Златко Далича и его команды" ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:27
Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.
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Можно подумать , что Россия будет разрешение спрашивать, как ей играть.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 20:00
Вот это мы уже скоро и увидим! Да будет классный футбол в Сплите)
Gahi
Gahi
вчера в 19:59, ред.
У этого высказывания Далича есть подтекст, в которым Златко хочет чтобы команда Карпина играла в атакующий футбол с командой Хорватией, видимо он уже приготовил домашнюю заготовку просмотрев первый тайм игры России против Кипра. Но он глубоко ошибается - в Сплите будет совсем другой футбол, который станет большим сюрпризом для Златко Далича и его команды. Команда под руководством Карпина после первого своего дебюта в игре с Хорватией в каждой последующей игре набиралась опыта и понимания того что хочет тренерский штаб от игроков в конкретном матче. И завтра, когда на поле выйдут команды чтобы сыграть заключительный матч в группе, сборная России будет намного уверенней чем тогда когда выходила играть против них в сентябре. Остаётся пожелать сборной достойной игры и выполнения тренерского плана на этот матч. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:44
Слишком самоуверенно говорит. Все же не с Мальтой играет. Посмотрим что он после матча скажет. Удачи нашей сборной!
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:25, ред.
В самый пик своей игры на чемпионате мира кой как в серии пенальти выиграли у России. Теперь такая самоуверенность у тренера Хорватии. Если России забьёт гол первой, Хорватия окончательно будут теряется и будут бегать в атаку, у России будет шанс забить второй гол. Если наши пропустят гол первым тогда у нас не будет шансов.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:01
Далич: «Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы ей позволим»...

- Лично я считаю такое высказывание прямым оскорблением и унижением сборной нашей страны!

- И если у наших футболистов присутствует честь, совесть, ответственность перед многомиллионной армией болельщиков и гордость за свою страну Россию - они просто обязаны наказать этих самоуверенных "выскочек", и "вставить" им по первое число...
ДСА
ДСА
вчера в 18:48
Раз не думаете, то и проиграете.
112910415
112910415
вчера в 18:46
резонно сказал ...
бибра
бибра
вчера в 18:45
главное не пытаться играть с хорватами в футбол , надо просто умереть на поле без игры - Карпин это знает
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:37
"Не думаю, что сборная России не будет играть на ничью"
Полагаю что в тексте ошибка. Вторая частица "не" лишняя. Судя по смыслу всего высказывания тренер Хорватов сказал "Не думаю, что сборная России будет играть на ничью"
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:28
Завтра и посмотрим
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:27
Далич сказал правду.
vova505
vova505 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 18:21
Согласен!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:14
Главный тренер переоценивает свои силы и возможности...

Хорваты могут выиграть с большой долей вероятности, но комментарий о том, что будет играть насколько мы ей позволим... Ни о чём.

Такое возможно было бы сказать, если бы играли с Сан-Марино...
Уровень сборной Хорватии не такой, чтобы такое обещать в предстоящей игре со сборной России... Это не та сборная Хорватии, которую мы помним в недалёком прошлом...

Это Хорватия, которая у себя дома обыграла сборную Кипра 1:0, сыграла со сборной Словакии 2:2...

Так что, комментарий главного тренера Хорватии на эту вызывает удивление...
Интересно, а он сам в это верит?!
berda2003
berda2003
вчера в 18:12
зае...али эти самоуверенные и высокомерные галстуки (кроатка - галстук)...
опять надеются на смолова? пенальти он больше бить не будет, а с игры забьёт - отомстит...
particular
particular
вчера в 18:05
Похоже в Хорватии ажиотаж не меньше, чем ожидание в наших СМИ... Далич приоткрыл завесу тайну предстоящей игры хорватов... Не желательно, что бы Валера, в запале ответки, рубанул с плеча секреты нашей раздевалки и загадочные ходы наших игроков :)
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:04
Прав на 100%. Может для кого-то это и звучит высокомерно и самоуверенно. Но всё зависит именно от игры Хорватии.
David Young
David Young ответ Андраник Гзирян (раскрыть)
вчера в 17:59, ред.
Думаю что слова Златко несколько высокомерны и самоуверенны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:59
Поставлю на ничью!
Андраник Гзирян
Андраник Гзирян
вчера в 17:56
Нормальный тренер раньше финального свистка такое не говорит
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