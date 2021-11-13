Далич: «Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы ей позволим»...

Главный тренер сборной Хорватии порассуждал о предстоящем матче против сборной России.

Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

Не думаю, что сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.