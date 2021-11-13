Далич: «Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы ей позволим»...

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич порассуждал о предстоящем матче против сборной России.
Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.
Не думаю, что сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.
Хорваты могут выиграть с большой долей вероятности, но комментарий о том, что будет играть насколько мы ей позволим... Ни о чём.
Такое возможно было бы сказать, если бы играли с Сан-Марино...
Уровень сборной Хорватии не такой, чтобы такое обещать в предстоящей игре со сборной России... Это не та сборная Хорватии, которую мы помним в недалёком прошлом...
Это Хорватия, которая у себя дома обыграла сборную Кипра 1:0, сыграла со сборной Словакии 2:2...
Так что, комментарий главного тренера Хорватии на эту вызывает удивление...
Интересно, а он сам в это верит?!
Хорваты могут выиграть с большой долей вероятности, но комментарий о том, что будет играть насколько мы ей позволим... Ни о чём.
Такое возможно было бы сказать, если бы играли с Сан-Марино...
Уровень сборной Хорватии не такой, чтобы такое обещать в предстоящей игре со сборной России... Это не та сборная Хорватии, которую мы помним в недалёком прошлом...
Это Хорватия, которая у себя дома обыграла сборную Кипра 1:0, сыграла со сборной Словакии 2:2...
Так что, комментарий главного тренера Хорватии на эту вызывает удивление...
Интересно, а он сам в это верит?!