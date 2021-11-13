Селюк: «Перед матчем с Хорватией Карпину и игрокам надо сходить в церковь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о предстоящем матче сборной России с командой Хорватии в рамках отбора ЧМ -2022.

Перед матчем с Хорватией Карпину и футболистам надо сходить в церковь, помолиться и, дай бог, что-то получится. Хочется, конечно, чтобы мы сыграли вничью и вышли на чемпионат мира напрямую. Да, сборная Хорватии сейчас уже не та, что была в 2018 году. Это показал чемпионат Европы и матч в России против нашей сборной. Но даже несмотря на это, они сильнее. Судя по всему, будет играть Модрич, а он – это организация всей игры Хорватии. Понятно, что Россия будет играть на 0-0, но, если хорваты забьют гол в первые 30 минут, мы побежим в атаку, потому что надо будет сравнивать и будь что будет.

Играть наши точно будут в оборонительный футбол, а не в смелый, как у нас любят говорить. Смелый футбол Карпина с Мальтой и Кипром, что это вообще? Смелый футбол со Словакией? 29% владения мячом – очень смело. Если мы будем строить из себя смельчаков, то увидим разрывы и свободные зоны. В начале игры, безусловно, будет навал от хорватов, и в атаке нужен не Заболотный или Смолов, а тот, кто сможет убежать.