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Селюк: «Перед матчем с Хорватией Карпину и игрокам надо сходить в церковь»

вчера, 20:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о предстоящем матче сборной России с командой Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

Перед матчем с Хорватией Карпину и футболистам надо сходить в церковь, помолиться и, дай бог, что-то получится. Хочется, конечно, чтобы мы сыграли вничью и вышли на чемпионат мира напрямую. Да, сборная Хорватии сейчас уже не та, что была в 2018 году. Это показал чемпионат Европы и матч в России против нашей сборной. Но даже несмотря на это, они сильнее. Судя по всему, будет играть Модрич, а он – это организация всей игры Хорватии. Понятно, что Россия будет играть на 0-0, но, если хорваты забьют гол в первые 30 минут, мы побежим в атаку, потому что надо будет сравнивать и будь что будет.

Играть наши точно будут в оборонительный футбол, а не в смелый, как у нас любят говорить. Смелый футбол Карпина с Мальтой и Кипром, что это вообще? Смелый футбол со Словакией? 29% владения мячом – очень смело. Если мы будем строить из себя смельчаков, то увидим разрывы и свободные зоны. В начале игры, безусловно, будет навал от хорватов, и в атаке нужен не Заболотный или Смолов, а тот, кто сможет убежать.

Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября, начало встречи – в 17:00 мск.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:02
Верховный вождь анчихристов вспомнил о Боге - ну это уже ни в какие церковные врата и каноны не лезет...
trimetil
trimetil
вчера в 22:23
Так просто всё, помолился и победа у тебя в кармане. А если обе команды помолились?
НикСта63
НикСта63
вчера в 22:18
А в какую?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:10
И тут неграми пахнет.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:03
ну, если надеяться больше не на кого, то конечно, почему бы и не сходить. Но в Сплите вряд ли найдется соответствующее место.
Bombardier
Bombardier
вчера в 21:57
Все они искренне преклоняются только одному − баблу!
17061976
17061976
вчера в 21:51
Пусть сам Селюк в синагогу сходит.
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:49
Крым тоже российский...
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:45
...а она есть.Как невидимый заяц за тем лесом!
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:31
Не знаю такой...и знать не хочу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:29
Даже не знаю как вам ответить, чтобы не обидно было !)
Союзник противников
Союзник противников ответ ZA POROGA (раскрыть)
вчера в 21:29
Имея под рукою Селюка,
безвинного не режьте петуха...
pomor45
pomor45
вчера в 21:28
Берега перепутал. Футбол это вотчина Дьявола, а у него с церковью отношения известные. Так что ходить в церковь не надо, а надо послать хорватов к Чёрту.
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:26
Почему? Он в ней -желанный гость.В украинской раскольничьей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:24
Очень понятно всё сказано...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:23
Помпезный хохлоболтун,Негоро нашего невольничьего рынка.
ZA POROGA
ZA POROGA ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:21
петуха черного режут или козла ..
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 21:21
пусть гундяев окропит и благословит ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:14
Пускай сходят, а Селюк со своими подопечными поддержит магией Вуду, шаманскими поясками и исполнением мелодичных ритмов на колдовском бубне.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:12
Агент возомнил из себя тренера и церковь сюда приплёл.
Cat01
Cat01
вчера в 21:09
Надо играть на поле в футбол
Futurista
Futurista
вчера в 21:06
Селюка наверное в церковь уже не пускают...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:00
Дима, а твои папуасы перед отправкой в Европу жертвоприношения делают?
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