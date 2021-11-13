Фетисов: «Хорватия лучше по всем показателям. России надо верить в себя»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего поединка сборной России в отборочном раунде ЧМ –2022 с Хорватией:

В решающем игре определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватских футболистов.

Хорватия лучше по всем показателям: подбор кадров, рейтинг, да и играют на своем поле. Нашей же команде надо верить в себя. Ну, и терпеть. Игрокам российской сборной надо бороться за все мячи — в таком случае всё будет хорошо.