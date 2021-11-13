ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Фетисов: «Хорватия лучше по всем показателям. России надо верить в себя»

вчера, 15:56
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего поединка сборной России в отборочном раунде ЧМ–2022 с Хорватией:

В решающем игре определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватских футболистов.

Хорватия лучше по всем показателям: подбор кадров, рейтинг, да и играют на своем поле. Нашей же команде надо верить в себя. Ну, и терпеть. Игрокам российской сборной надо бороться за все мячи — в таком случае всё будет хорошо.

Напомним, что в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча состоится 14 ноября. Начало в 17:00 мск.

Подопечным Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

Напомним, что россиянам в этом матче не поможет один из защитников.

Все новости
Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией»
Сегодня, 08:23 Комментарии14
«Урал» отреагировал на слова Карпина о важнейшем матче в карьере
Сегодня, 00:06 Комментарии15
Карпин: «„Ростов“ — „Урал“ — самый важный матч в моей тренерской карьере»
Вчера, 23:30 Комментарии12
Аршавин — о матче Хорватия — Россия: «На ничью играть нельзя»
Вчера, 23:24 Комментарии7
«Русский характер никому не подвластен». Шавло — о матче России с Хорватией
Вчера, 22:47 Комментарии12
Тарханов: «У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться»
Вчера, 22:21 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:25
Валера фартовый ... это главный аргумент
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:20
А заодно и с бразильцами на льду поквитаться...
dimir
dimir
вчера в 17:07, ред.
Зачем это говорить?
Дома же нормально сыграли,ни кто ,ни кого не боялся.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:50
Только и остается, что верить.
Cat01
Cat01
вчера в 16:49
Все дают советы
beefs
beefs
вчера в 16:11
что будет, то будет, нам только ждать и болеть...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:11
Приложить все силы и умение иначе ЧМ не видать.
Futurista
Futurista
вчера в 15:59
Да Вячеслав...в хоккей бы с ними сыграть)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:58
Верим в команду Карпина!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100