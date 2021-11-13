Головин: «Сборная России не должна бояться Хорватии»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о целях национальной команды на заключительный поединок отборочного цикла ЧМ-2022 года с Хорватией:
Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все 100%, играть внимательно в защите. Сборная России не должна бояться Хорватии. Мы должны быть единым целым — играть вместе, а не индивидуально.
Матч отборочного цикла ЧМ-2022 года Хорватия — Россия состоится 14 ноября. Напомним, сборной России для прямого выхода на мундиаль достаточно не проиграть хорватам.
На этот поединок россияне отказались от услуг одного из своих голкиперов.
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Александр, ты это не нам, а своим товарищам по команде скажи.
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Александр, ты это не нам, а своим товарищам по команде скажи.
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Боюсь, что только это и прядется делать всю игру, ну или пока не пропустим парочку голов(
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Боюсь, что только это и прядется делать всю игру, ну или пока не пропустим парочку голов(