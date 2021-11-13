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Головин: «Сборная России не должна бояться Хорватии»

вчера, 16:13
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о целях национальной команды на заключительный поединок отборочного цикла ЧМ-2022 года с Хорватией:

Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все 100%, играть внимательно в защите. Сборная России не должна бояться Хорватии. Мы должны быть единым целым — играть вместе, а не индивидуально.

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 года Хорватия — Россия состоится 14 ноября. Напомним, сборной России для прямого выхода на мундиаль достаточно не проиграть хорватам.

На этот поединок россияне отказались от услуг одного из своих голкиперов.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:05
По "тонкому" и на танки!
Сп62
Сп62
вчера в 21:56
Чтобы не бояться, перед боем нужны наркомовские. Тогда порвём.
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
вчера в 20:55
Успехов ребятам. Карпин лучший тренер. Верю.
112910415
112910415
вчера в 19:17
фортуна нужна опять
cska1948
cska1948
вчера в 19:16
Головин: «Сборная России не должна бояться Хорватии»
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Александр, ты это не нам, а своим товарищам по команде скажи.
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:23
Если Российские футболёры защебетали -итог ясен,вопрос сколько захотят Хорваты забить!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:18
Бла-бла-бла....,все отпустить после разгрома Кипра не может...
drug01
drug01
вчера в 16:48
Это только слова
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:46
Болтать не трудно, играли бы так.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:29
Хорватия - бесспорно сильная сборная. Сильнее России. Уверен, она справиться в стыках. А сборной России лучше как-нибудь с первого места проскользнуть.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:24
А зачем? Просто нужно сконцентрироваться и все...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:14
"...играть внимательно в защите"
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Боюсь, что только это и прядется делать всю игру, ну или пока не пропустим парочку голов(
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