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Мостовой: «Ничего страшного, если Россия останется в стыковых матчах»

вчера, 15:41
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Второе место у нас уже есть. Ничего страшного, если останемся в стыковых матчах. Будет даже интереснее. Но нас устраивает ничья. Если бы мы сейчас ехали с раскладом, что нам нужна только победа, то было бы намного сложнее.

Из своего огромного опыта могу сказать, что футболисты никогда не выходят играть на ничью. Любой игрок выходит на поле забивать. Другое дело, что в процессе игры ты понимаешь, что они начинают нервничать, сопернику нужна победа, начинаешь потихоньку тянуть время. Мы с Испанией в 2018-м установили антирекорд по всем показателям, но стали героями.

Если мы первыми забьём гол, то это даст нам огромное преимущество. Сейчас многое на удивление у сборной складывается удачно. Словакам по игре проиграли, со словенцами было 50/50, но везде набрали очки. По ощущениям всё идёт хорошо. Когда-то это должно закончиться, но хорошо бы, чтобы не с Хорватией. Но если проиграем, то не потеряем шансов выйти на чемпионат мира.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:16
Никаких стыков, настрой только на победу.
AMT
AMT
вчера в 19:07
Стыки-это радость для Саши Мостового.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:49
А нельзя было помолчать всем перед игрой.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:00, ред.
Действительно "нет ничего страшного", за исключением того, что сборная России, занимая первое место в группе, участник ЧМ-2022, а играя в стыковых матчах, сборная участник ЧМ 50/50...а возможно и того меньше...

Вместо того, чтобы в своих комментариях настраивать сборную России на победу в игре с хорватами, даже не на ничью, потому что игра на ничью, на удержания результата ни к чему хорошему не приводит, вот такие комментарии как А.Мостового и расхолаживают игроков сборной как и такие как у Колоскова, который в восторге от победы над киприотами, как будто сборная России выиграла ЧМ... Вместо того, чтобы сказать: Хорошо что выиграли, но это всего лишь сборная Кипра....
Futurista
Futurista
вчера в 15:55
Конечно ничего страшного)...достанется Италия или Швейцария...это же не "адская" Хорватия)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:46
Задолбал своими мрачными прогнозами.
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