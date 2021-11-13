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Д. Комбаров: «России не нужно думать о ничьей в матче с Хорватией»

вчера, 15:54
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче национальной команды против сборной Хорватии.

Все понимают ответственность матча с Хорватией, насколько он важен. Думаю, что тренерский штаб хорошо разобрал соперника и подготовил команду. Главное, чтобы ребята подошли к решающей игре эмоционально правильно. Сомневаюсь, что результат матча с Кипром как-то скажется на состоянии нашей команды. Сборная России забила Кипру шесть мячей, а хорваты забили Мальте семь — вот пусть они лучше и расслабляются.

Говоря о результате завтрашнего матча, нас устраивает и ничья. Тем не менее не надо думать о ничьей, надо всегда думать только о победе, верить в свои силы и выходить на поле, чтобы побеждать.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:59
Уже только ленивый про это не говорил!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:59
Сколько же экспертов повылазило)
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