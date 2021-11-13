Игонин рассказал, как России добиться нужного результата в игре с Хорватией .

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин рассказал, каким образом сборная России сможет удержать ничью в матче отбора ЧМ-2022 с командой Хорватии.
Для того, чтобы удержать ничью, прежде всего нужно сыграть более дисциплинировано, ведь для ничейного результата достаточно не пропустить. Учитывая современные реалии футбола, если грамотно тактически выстроить футболистов, то удержать нужный результат вполне реально. Мне кажется, что Карпин сделать это сможет, останется лишь все грамотно исполнить. Самое главное, нужно будет потерпеть какое-то время. Нужно сосредоточиться на том, чтобы не дать возможности сопернику атаковать, не дать ему пространства.
Выбор нападающего? Прежде всего нужно смотреть на то, как нападающие выступали в своих клубах – это было бы правильным решением. Но с другой стороны, нужно отталкиваться от тактики на матч. Если прогнозировать, то мне кажется, что в основном составе выйдет Фёдор Смолов.
Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября, начало встречи – в 17:00 мск.
На матч с Хорватией не отправился один из голкиперов российской сборной.
Есть видимо эти мысли и у главного тренера сборной Карпина . И уж вариантов скорее всего очень мало. А самый правильный, не пропустить . И очень огромная роль будет отводится именно в работе защитников , с которыми у нас не всё так радужно . Но есть один существенный плюс, что в обороне самих Хорватов есть большой минус, это возраст игроков у которых не всё так хорошо. Что мы наблюдали в играх со Словенией и Кипром. Значит и наши в атаке смогут переигрывать Хорватов. Теперь только дело за Карпиным , кого поставить в атаку . Смолов хорош в завершающей стадии атаки , но тоже медленно действует , а это может стать основопологающим критерием . Значит нужно искать какие-то другие варианты для взятия ворот соперника. Ну это всё равно будет решать тренерский штаб во главе с Карпиным. И я думаю, что самое главное нужен боевой настрой всей команды и не в коем случае с первых минут не дать возможность Хорватам завладеть инициативой . Уж очень не взрачно наши начинают играть с первых минут, что мы видели и в последних играх нашей сборной.
Будем надеяться что все ошибки прошлого учтены и сделаны правильные выводы. Ну а мы пожелаем нашей сборной конечно же только Удачи и Победы в этом противостоянии ! Верим в команду, верим в Валеру !!!
Всем Добра !!!
Есть видимо эти мысли и у главного тренера сборной Карпина . И уж вариантов скорее всего очень мало. А самый правильный, не пропустить . И очень огромная роль будет отводится именно в работе защитников , с которыми у нас не всё так радужно . Но есть один существенный плюс, что в обороне самих Хорватов есть большой минус, это возраст игроков у которых не всё так хорошо. Что мы наблюдали в играх со Словенией и Кипром. Значит и наши в атаке смогут переигрывать Хорватов. Теперь только дело за Карпиным , кого поставить в атаку . Смолов хорош в завершающей стадии атаки , но тоже медленно действует , а это может стать основопологающим критерием . Значит нужно искать какие-то другие варианты для взятия ворот соперника. Ну это всё равно будет решать тренерский штаб во главе с Карпиным. И я думаю, что самое главное нужен боевой настрой всей команды и не в коем случае с первых минут не дать возможность Хорватам завладеть инициативой . Уж очень не взрачно наши начинают играть с первых минут, что мы видели и в последних играх нашей сборной.
Будем надеяться что все ошибки прошлого учтены и сделаны правильные выводы. Ну а мы пожелаем нашей сборной конечно же только Удачи и Победы в этом противостоянии ! Верим в команду, верим в Валеру !!!
Всем Добра !!!