Игонин рассказал, как России добиться нужного результата в игре с Хорватией .

Бывший полузащитник «Зенита» рассказал, каким образом сборная России сможет удержать ничью в матче отбора ЧМ -2022 с командой Хорватии.

Для того, чтобы удержать ничью, прежде всего нужно сыграть более дисциплинировано, ведь для ничейного результата достаточно не пропустить. Учитывая современные реалии футбола, если грамотно тактически выстроить футболистов, то удержать нужный результат вполне реально. Мне кажется, что Карпин сделать это сможет, останется лишь все грамотно исполнить. Самое главное, нужно будет потерпеть какое-то время. Нужно сосредоточиться на том, чтобы не дать возможности сопернику атаковать, не дать ему пространства.

Выбор нападающего? Прежде всего нужно смотреть на то, как нападающие выступали в своих клубах – это было бы правильным решением. Но с другой стороны, нужно отталкиваться от тактики на матч. Если прогнозировать, то мне кажется, что в основном составе выйдет Фёдор Смолов.