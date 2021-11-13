ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеНидерланды. Эредивизие 2021/2022

Ван Гал: «В Португалии не спорят, следует ли носить маску»

вчера, 20:43

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на новость о том, что в стране были введены трехнедельные ограничения из-за эпидемии коронавируса.

Тренер привел в пример Португалию, где у него есть дом.

В Португалии не спорят, следует ли носить маску. Существуют правила, они их принимают. А нидерландцы же думают, что им виднее.

В Португалии, в отличие от Нидерландов, хорошо контролируют обстановку. 88% населения привито, а больницы не переполнены.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:21
Очередная реклама кольщиков.
Bombardier
Bombardier
вчера в 22:06
Он в России не был, от количества антиваков просто обалдел бы!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:25
Хорошая статистика.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:58, ред.
Мсье,какие дурные примеры Вы доводите до всех антипрививочников!!!
Присылайте их к нам-у нас понятие СВОБОДА давно лишено обязательной составляющей части,именуемой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,поэтому заменой является такое явление гражданского поведения,как ВОЛЯ.Вам и не снилось...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:56
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