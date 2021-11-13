Ван Гал: «В Португалии не спорят, следует ли носить маску»

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на новость о том, что в стране были введены трехнедельные ограничения из-за эпидемии коронавируса.
Тренер привел в пример Португалию, где у него есть дом.
В Португалии не спорят, следует ли носить маску. Существуют правила, они их принимают. А нидерландцы же думают, что им виднее.
В Португалии, в отличие от Нидерландов, хорошо контролируют обстановку. 88% населения привито, а больницы не переполнены.
Присылайте их к нам-у нас понятие СВОБОДА давно лишено обязательной составляющей части,именуемой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,поэтому заменой является такое явление гражданского поведения,как ВОЛЯ.Вам и не снилось...
Присылайте их к нам-у нас понятие СВОБОДА давно лишено обязательной составляющей части,именуемой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,поэтому заменой является такое явление гражданского поведения,как ВОЛЯ.Вам и не снилось...