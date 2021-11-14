Евгений Савин: «Карпин — харизматичный лидер»

Известный блогер и президент футбольного клуба «Красава» высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ -2022 между сборными Хорватии и России.

Сборная России при Карпине выглядит отлично, он харизматичный лидер, который сумел вокруг себя объединить всех, и сейчас мы на первом месте. С Хорватией нужна как минимум ничья, а лучше одержать победу. У хорватов хорошие исполнители, которые играют в разных командах в европейских лигах. Будет очень сложно, но у этой команды Карпина появилась уверенность и наглость в хорошем смысле слова, поэтому, надеюсь, что не проиграют. Буду болеть за сборную России.

У Хорватии много футболистов которые перешли свой пик, им за 30 лет, тому же Модричу. Сегодня игра покажет, насколько они сильные. Если обыграем, значит слабее нашей сборной.