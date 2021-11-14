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Евгений Савин: «Карпин — харизматичный лидер»

вчера, 12:11
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный блогер и президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Сборная России при Карпине выглядит отлично, он харизматичный лидер, который сумел вокруг себя объединить всех, и сейчас мы на первом месте. С Хорватией нужна как минимум ничья, а лучше одержать победу. У хорватов хорошие исполнители, которые играют в разных командах в европейских лигах. Будет очень сложно, но у этой команды Карпина появилась уверенность и наглость в хорошем смысле слова, поэтому, надеюсь, что не проиграют. Буду болеть за сборную России.

У Хорватии много футболистов которые перешли свой пик, им за 30 лет, тому же Модричу. Сегодня игра покажет, насколько они сильные. Если обыграем, значит слабее нашей сборной.

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Все комментарии
MOR157
MOR157
вчера в 14:47
И в чем харизма купитмана?!?
Как можно ставить ГТ тренера у которого нет НИКАКИХ завоеваний ?!?
Вообще никаких и ничего.....
группа слабенькая,да кое где повезло и не более....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:05
Карпин простой псих!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:19
Имена не играют.Мы им пургена в питьё подсыпали.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:15
Что есть - то есть.
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