Евгений Савин: «Карпин — харизматичный лидер»

Известный блогер и президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
Сборная России при Карпине выглядит отлично, он харизматичный лидер, который сумел вокруг себя объединить всех, и сейчас мы на первом месте. С Хорватией нужна как минимум ничья, а лучше одержать победу. У хорватов хорошие исполнители, которые играют в разных командах в европейских лигах. Будет очень сложно, но у этой команды Карпина появилась уверенность и наглость в хорошем смысле слова, поэтому, надеюсь, что не проиграют. Буду болеть за сборную России.
У Хорватии много футболистов которые перешли свой пик, им за 30 лет, тому же Модричу. Сегодня игра покажет, насколько они сильные. Если обыграем, значит слабее нашей сборной.
Как можно ставить ГТ тренера у которого нет НИКАКИХ завоеваний ?!?
Вообще никаких и ничего.....
группа слабенькая,да кое где повезло и не более....
Как можно ставить ГТ тренера у которого нет НИКАКИХ завоеваний ?!?
Вообще никаких и ничего.....
группа слабенькая,да кое где повезло и не более....