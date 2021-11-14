Сборная России уступила Хорватии и отправляется в стыковые матчи

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вчера, 18:54

В рамках заключительного тура квалификации ЧМ -2022 сборная России проиграла сборной Хорватии. Хорваты заняли в группе 1-е место и получили путевку в Катар. Россияне сыграют в стыковых матчах весной 2022 года.

Сплит, стадион Полюд

Хорватия — Россия 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов 81 (автогол)

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало 76), Ловрен, Гвардиол , Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливайя 75), Влашич (Петкович 58), Крамарич (Станишич 86), Перишич

Главный тренер: Далич Златко.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин (Глебов 80), Баринов, Головин (Чистяков 56), Ионов (Зобнин 57), Смолов (Заболотный 57), Бакаев (Мостовой 78)

Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Головин 51, Смолов 55, Ливайя 90, Грбич 90+3

Судья: Маккели Данни.