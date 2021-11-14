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Сборная России уступила Хорватии и отправляется в стыковые матчи

вчера, 18:54
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

В рамках заключительного тура квалификации ЧМ-2022 сборная России проиграла сборной Хорватии. Хорваты заняли в группе 1-е место и получили путевку в Катар. Россияне сыграют в стыковых матчах весной 2022 года.

Сплит, стадион Полюд

Хорватия — Россия 1:0 (0:0)
Гол: Кудряшов 81 (автогол)

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало 76), Ловрен, Гвардиол , Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливайя 75), Влашич (Петкович 58), Крамарич (Станишич 86), Перишич
Главный тренер: Далич Златко.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин (Глебов 80), Баринов, Головин (Чистяков 56), Ионов (Зобнин 57), Смолов (Заболотный 57), Бакаев (Мостовой 78)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Головин 51, Смолов 55, Ливайя 90, Грбич 90+3

Судья: Маккели Данни.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:05
Как раз такой момент, когда чиновники будут все сваливать на автогол, а кто немного разбирается, тот камня в Кудряшова не бросит
Lexx1k
Lexx1k
сегодня в 08:39
это было бы преступление против футбола, если бы сб. россии прошла на ЧМ, а сб. хорватии нет.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 00:25
2-е место в этой группе - нормальный результат. Если кто-то верит в чудо , то будут стыковые матчи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:00, ред.
Матч не смотрел....
Судя по результату Дзюба, Кокорин, Марио, Кузяев, Акинфеев, Захарян, Ерохин, Лёша Миранчук были сегодня не в ударе....
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:37
Во всем виноваты комментаторы они начали хвалить Кудряшова вот и прилетело
санек002
санек002 ответ Геннадьич (раскрыть)
вчера в 23:33
Я КАК ЕГО В СОСТАВЕ УВИДЕЛ ,НУ ДУМАЮ ПИПЕЦ НАМ!ТАК И ВЫШЛО!
Слайш
Слайш
вчера в 23:21
Позорнейшая игра, ни одной атаки за весь матч нормальной не провели, тупо автобус поставили, вышли на игру уже с полными штанами.. Вина тренера в том что дал установку играть на 0-0, а вина игроков что на 3 места пас точно отдать не могут.. Еле досмотрел этот писец до конца, блевать хотелось
XL-965
XL-965
вчера в 23:13
Самая настоящая футбольная трагедия. За нас было все, кроме Кудряшова
Roman73
Roman73
вчера в 22:52
Люди , в большинстве своём , способны отличить хороший спектакль от плохого, хорошую игру актёров от плохой , настоящий футбол от профанации. Но , к сожалению и людей , считающих Бузову певицей , Ди- Каприо актёром , а игру сборной футболом всё ещё достаточно много...
steel900
steel900
вчера в 22:33
Чуда не произошло, и слава Богу...
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 22:23
Выпускать Кудряшова было преступлением.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:21
Маленькая Хорватия на головы выше чем сб России,почему так не могу понять-две руки,две ноги у всех,как у Модрича,Перишича итд.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 22:10
Это результат принципа "авось"...... Даже погода была на нашей стороне, но и тут обо76ись....
санек002
санек002 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 22:07
НАШИ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ НЕ ВЫИГРАЛИ БЫ!
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:05
Волера говорит: будем играть на атаку, а Модрич - обычный чел у него две руки две ноги и голова.
удары: 19:2, владение 68 на 32, Модрич - лучшая оценка за матч на обе команды.

Волера такой - беру вину на сИбя.
ну Окай, я как бы не удивлен, но зачем рот было так широко то раскрывать, Волерий?)))

п.с. матч не смотрел, ток с дороги, сужу по стате.
145532
145532
вчера в 21:44
Папа Карпин и 11 поленьев.
rey_luka
rey_luka
вчера в 21:08
Уважуха хорватам☝️👏
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:49, ред.
Главное, что наконец-то забили безответный гол в официальном матче с Хорватией
katast
katast ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 20:48
Возможно да, а возможно нет. Этого мы не узнаем. Не факт, что судья бы остановил игру. Я думаю, что наверняка не остановил бы. И как бы развивались тогда события неизвестно.
autochthon
autochthon
вчера в 20:47
Грустно, но все по делу...Уровень сборной не для Чемпионата Мира...
escudete
escudete ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Уже около 4 лет прошло с тех пор,как прошел чм. Даже если они вице чемпионы и что? Сборная России ужасно сыграла этот матч и они не должна была так играть!
Djamal67
Djamal67
вчера в 20:45
Обидное поражение.Карпин не смог взять одну очку..поражение тренера..сборная очень плохо играла..интузиазма не было..как будто товарищеский матч был..обидно очень... очень обидно..
Roman73
Roman73
вчера в 20:42
19 - 2 , счёт ударов по воротам , это не самая сильная Хорватия последней эпохи.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 20:38
Нормально отбивались до поры, хейтерам напомню - играли с вице- чемпионами мира! Хорваты прямо сейчас входят в топ 5 европейских сборных, и по составу и по содержанию игры. Обидно конечно что в конце не достояли, но Хорваты прошли по делу.
Сергей Возиян
Сергей Возиян ответ Kirill Dvorin (раскрыть)
вчера в 20:37
Беда в том что вы уважаемый такой же криворукий как они кривоногие.
Знатог
Знатог
вчера в 20:36
Выйти на чемп было реально. Хорваты возили наших но реальных голевых моментов почти не создавали. Можно было дотянуть до 0:0. 80 минут отыграли и ещё 10 минут отыграли бы. Но тут кудрявый всё испортил. Мяч летел долго, прямо перед его глазами, было 10 других способов сыграть. Может быть лысых нельзя ставить на решающие матчи?
морозз
морозз
вчера в 20:33, ред.
А я думал часов в 20 00 матч начнётся и хорошо что так думал! Я просто счастлив что не смотрел вот это!
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:28
жаль что так плучилось. хотелось чтобы Карпин заткнул рот всяким недоумкам , паникерам и 74ру...увы. но Карпин не должен отходить от своего, и надеюсь не вызовет дзюбу на стыковые игры.
youtomee
youtomee
вчера в 20:25
В принципе не важно автогол был, или если бы Хорваты сами забили. Они прошли заслуженно. Это был матч 2 команд, которые шли на 1 и 2 месте, в очной встрече решалось, кто из них лучше. И если команда трусливо сидит в своей штрафной и не наносит ни одного удара в створ соперника, то о чем тут говорить? Они морально слабее, они боятся. Все по делу! Если Россия не может против команд уровня Хорватии показывать что-то вразумительное, какие-то идеи в атаке, то и нечего на ЧМ делать
Kirill Dvorin
Kirill Dvorin
вчера в 20:25
Наша Сборнаяя опять отличилась
Расмешить у ней народ получилось
Кривоногие они все с рожденья
Стыдно мне смотеть на их извращенья
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