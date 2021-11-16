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Кертис Джонс из «Ливерпуля» пропустит ещё 2-3 недели из-за травмы глаза

вчера, 19:16

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что полузащитник Кертис Джонс всё ещё продолжает восстанавливаться после повреждения.

20-летний футболист получил травму глаза на одной из тренировок «красных» перед перерывом на матчи сборных. Из-за данного повреждения игрок пропустил встречи против «Атлетико» в Лиге чемпионов и «Вест Хэма» в чемпионате Англии. Джонсу потребуется ещё несколько недель, чтобы полностью восстановиться от травмы.

В нынешнем сезоне Джонс провёл 9 матчей за «Ливерпуль», записав на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
s8gk7h869u56
s8gk7h869u56
сегодня в 02:31
Надо нормально пролечиться
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:04
поправляйся поскорей, и ждём на поле
Здоровья!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:24
Здоровья Джонсу и всех благ!
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