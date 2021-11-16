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Галактионов — после победы над Испанией: «Сборная России сбалансирована»

вчера, 22:55
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал домашнюю победу над Испанией (1:0) в отборочном цикле Евро-2023:

Даже с учетом эпидемиологической ситуации фанаты пришли поддержать нас. Пусть их было не очень много, хочется выразить благодарность за поддержку. Для нас это очень важно.

Сборная России сбалансирована. Ее не затягивает в хаос. Есть группа футболистов, которые могут изнутри подсказать. Нам было понятно, что организация и дисциплина в этой встрече будут на высоте.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:02
Браво, молодежка! (Лишь бы в будущем не превратитесь в бестолковых миллионеров). А пока, главное не баланс,
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