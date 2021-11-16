Галактионов — после победы над Испанией: «Сборная России сбалансирована»

Старший тренер молодежной сборной России прокомментировал домашнюю победу над Испанией (1:0) в отборочном цикле Евро-2023:

Даже с учетом эпидемиологической ситуации фанаты пришли поддержать нас. Пусть их было не очень много, хочется выразить благодарность за поддержку. Для нас это очень важно.

Сборная России сбалансирована. Ее не затягивает в хаос. Есть группа футболистов, которые могут изнутри подсказать. Нам было понятно, что организация и дисциплина в этой встрече будут на высоте.