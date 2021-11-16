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Мостовой: «Наша молодёжка душила, гнала и запугивала Испанию»

вчера, 22:55
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу молодёжной команды над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные – ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодёжка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, ещё играть и играть.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:30
Проблемы юных франкистов-их проблемы.Мосток,а нашим клубам заканчивать матчи в Явропе в первом часу ночи московского времени-нормально???
Так что победили-и слава богу,это ИХ ДОСТИЖЕНИЕ,хотя хотелось бы,чтобы они не смотрели на молодёжь других стран снизу.Иначе очередная "сборная России" подрастёт...Состоятельная и трусливая.
drug01
drug01
вчера в 23:28
Играли хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:20
Молодцы ребятушки, так держать !!!
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