Мостовой: «Наша молодёжка душила, гнала и запугивала Испанию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу молодёжной команды над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные – ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодёжка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, ещё играть и играть.