ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор Евро-2023 (до 21)

Колосков — о победе молодёжной сборной: «Радоваться тут особо нечему»

вчера, 23:20
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о победе молодёжной сборной России над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой [поражение 1:4] тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу. Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.

Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись. Однако, при должном отношении к своей подготовке у них есть все, чтобы в будущем заиграть на том уровне, который мы от них ждем.

Все новости
Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»
Сегодня, 17:34 Комментарии7
Самедов: «Поляки будут самым непростым соперником для нас»
Сегодня, 16:46 Комментарии10
Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения»
Сегодня, 16:10 Комментарии7
«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах
Сегодня, 14:05 Комментарии14
Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»
Сегодня, 12:53 Комментарии29
Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной
Сегодня, 12:24 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:56
Прав дед Слава.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:38
Да-да,помню зато,как ты радовался разгрому над киприотским гигантом...)))
112910415
112910415
сегодня в 06:46
когда есть повод для радости, надо радоваться !
что может быть естественнее ?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:02
И правда чему тут радоваться? У нас причин для радости и так завались. Вон основная сборная сколько радости и позитива в Сплите российским болельщикам не так давно принесла.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:44
Эта сборная явно посильнее предыдущей. Победа заслуженная над сильным соперником. Почему бы и не порадоваться?!?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:31
у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1291917/koloskov-vyacheslav

А ты не знаешь типа куда!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:26
Радоваться надо каждой победе!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100