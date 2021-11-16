Колосков — о победе молодёжной сборной: «Радоваться тут особо нечему»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о победе молодёжной сборной России над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой [поражение 1:4] тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу. Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.

Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись. Однако, при должном отношении к своей подготовке у них есть все, чтобы в будущем заиграть на том уровне, который мы от них ждем.