Колосков — о победе молодёжной сборной: «Радоваться тут особо нечему»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о победе молодёжной сборной России над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.
Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой [поражение 1:4] тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу. Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.
Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись. Однако, при должном отношении к своей подготовке у них есть все, чтобы в будущем заиграть на том уровне, который мы от них ждем.
что может быть естественнее ?!
что может быть естественнее ?!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1291917/koloskov-vyacheslav
А ты не знаешь типа куда!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1291917/koloskov-vyacheslav
А ты не знаешь типа куда!