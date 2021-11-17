Спортивным директором «Акрона» стал шотландец

«Акрон» объявил о назначении на пост спортивного директора шотландского специалиста Криса Докерти.

Мы рады сообщить, что опытный шотландский специалист Крис Докерти стал нашим новым спортивным директором. Крис имеет богатый международный опыт – он работал заместителем спортивного директора в хорватском «Хайдуке», также имеет опыт работы в Китае. Последним клубом Криса был «Данди Юнайтед», где он отвечал за тактику первой команды и тесно взаимодействовал с Академией. В прошлом он также работал в шотландской футбольной ассоциации в качестве аналитика и тренера.



В «Акроне» Крис будет отвечать за стратегию развития клуба – разработку и внедрение футбольной философии, методологию, академию и селекционную политику.