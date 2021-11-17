ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. ФНЛ 2021/2022

Спортивным директором «Акрона» стал шотландец

вчера, 11:29

«Акрон» объявил о назначении на пост спортивного директора шотландского специалиста Криса Докерти.

Мы рады сообщить, что опытный шотландский специалист Крис Докерти стал нашим новым спортивным директором. Крис имеет богатый международный опыт – он работал заместителем спортивного директора в хорватском «Хайдуке», также имеет опыт работы в Китае. Последним клубом Криса был «Данди Юнайтед», где он отвечал за тактику первой команды и тесно взаимодействовал с Академией. В прошлом он также работал в шотландской футбольной ассоциации в качестве аналитика и тренера.

В «Акроне» Крис будет отвечать за стратегию развития клуба – разработку и внедрение футбольной философии, методологию, академию и селекционную политику.

Все новости
ОфициальноПетраков утверждён в должности главного тренера сборной Украины
Вчера, 23:43 Комментарии10
ОфициальноПланес покинул должность технического секретаря «Барселоны»
Вчера, 11:59 Комментарии5
Официально«Барселона» уволила технического секретаря. Его место может занять Пуйоль
16 ноября Комментарии6
ОфициальноДин Смит назначен на пост главного тренера «Норвича»
15 ноября ФотоКомментарии4
ОфициальноДжеррард возглавил «Астон Виллу»
11 ноября ФотоКомментарии28
Бывший шеф-скаут «Спартака»: «Весной Витория не будет работать в клубе»
10 ноября Комментарии18
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:57
Клуб из Тольятти имеет амбициозные планы, если приглашает иностранных специалистов на должность спортивного директора.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:41
Очередной любитель халявных денег.
ОПС
ОПС
вчера в 11:30
Интересно, что из этого получится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100