От прощания до новой встречи — 6.5 лет. Хави долго был «будущим» тренером «Барселоны» и вот стал настоящим

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09 ноября 2021, 23:25

История разлуки и возвращения в репликах героя.

Хави провел в «Барселоне» четверть века в качестве футболиста: присоединился к футбольной академии каталонцев 10-летним пацаном, а ушел 35-летним мужчиной с неподъемным мешком наград за плечами и блестящей репутацией. Паузу в отношениях с «Барсой» Эрнандес провел в Катаре, где сначала доигрывал в «Аль-Садде», а потом возглавил этот клуб и завоевал первые трофеи в тренерской карьере. Не было никаких сомнений, что Хави рано или поздно возглавит «Барселону», и вот этот день настал. Но и на протяжении 6.5 лет вне клуба он не терял связь с родным клубом.

21 мая 2015 года (день прощания Хави с «Барселоной»):

«Барселона» предложила мне новый контракт, но я уже принял решение. Мне кажется, что время покинуть «Камп Ноу» настало именно сейчас. Я продолжу свои выступления в клубе «Аль-Садд», эта перспектива меня воодушевляет. Контракт подписан на два года с опцией продления ещё на год. Я хочу продолжать играть, при этом я понимаю, что вынужден перейти на более низкий уровень. В Катаре у меня также будет возможность начать карьеру тренера или спортивного менеджера.

Как видите, уже тогда Хави задумывался о будущем, но еще не определился, кем хочет стать — тренером или спортивным менеджером. Впрочем, Хосеп Гвардиола уже тогда не сомневался:

Если он не играет сам, то непременно смотрит футбол. Уверен, он станет тренером.

А Иньеста заверил, что Хави точно вернется в «Барселону», потому что «у него сине-гранатовая кровь». Оба не ошиблись.

Осень 2015 года:

Быть тренером трудно. Ты должен думать о 25 игроках, уметь мотивировать их и быть психологом. Я готовлюсь к этому в Катаре. Как игрок ты просто выходишь на поле и играешь. А вот тренер должен многое планировать. Тем не менее эта работа привлекает меня. Знаю, что от меня будут многого требовать, и я должен подготовиться к этому. Возможно, я буду более полезен в качестве спортивного директора. Не знаю, посмотрим. Однажды хотелось бы вернуться в «Барселону». Ставлю перед собой такую цель. И хотелось бы в этом случае быть как можно ближе к футбольному полю.

Хави осмысливает роль тренера, но по-прежнему не выбрал будущую карьеру, зато точно знает, что хочет вернуться в «Барселону». И в родном клубе ему хочется быть «ближе к полю». Вероятно, Хави и выбрал профессию тренера, потому что мечтал возглавить «Барсу».

Весна 2016 года:

У меня нет сомнений. Хочу остаться в футболе, но быть близко к полю. Я бы ненавидел работу в офисе. Хочу всё делать либо правильно, либо не делать вовсе. Моя конечная цель — тренировать «Барселону», и я не скрываю этого. Хочу снова работать в месте, которое считаю своим домом. Всякий раз, когда у меня есть 10 минут, я включаю телевизор и смотрю футбол. Моя жена знает это и ненавидит футбол. Слежу за Примерой и немного за АПЛ .

Хави понадобилось около года после ухода из «Барселоны», чтобы четко сформулировать свои планы. Это новая точка отсчета, стремление Эрнандеса вернуться в родной клуб приобрело вектор.

Осень 2016 года:

Мне нравится находиться на поле. Помогая игрокам, я получаю наслаждение. А идея работы тренером начинает мне нравиться всё больше. Не знаю, подойду ли я «Барселоне» в качестве тренера, но стремлюсь к этому. Однако ещё очень рано возвращаться в «Барселону». Пройдут годы, прежде чем это случится.

Весна 2017 года:

Я очень чётко представляю себе свои игровые концепции. Я был воспитан в духе радикальной веры в атакующий футбол. Другую философию я не воспринимаю. Люблю контроль мяча, благодаря которому наслаждался футболом. Моя цель в том, чтобы стать наставником «Барселоны». Но всё зависит от твоих способностей, данного момента, обстоятельств. Когда завершу карьеру игрока, то первым делом поеду в Мадрид, чтобы получить лицензию тренера. Точно можно сказать, что это произойдёт в 2018 или 2019 году. А потом посмотрим, как будут разворачиваться события.

Лето 2018 года:

Я всегда говорил, что «Барса» — не просто футбольная школа, а школа жизни. Там учат уважать других, ценить одноклубников и не быть эгоистом. Футбол — командная игра, и тебя учат думать о партнёрах по команде, уважать любые решения тренера, даже если он оставил тебя в запасе. Нужно с уважением относиться к командному механизму, понимать, как строится работа в коллективе. Меня научили этому дома — считаю, что воспитывался в образцовой семье. Но и в «Барселоне» тоже. Дома и в «Ла Масии» всё было сделано для того, чтобы я стал хорошим человеком. В «Барсе» тебя не просто учат играть в футбол, там стараются сделать тебя лучше как человека.

Весна 2019 года:

Не буду отрицать, что хочу вернуться в «Барселону». Но я должен быть готов к этому. Мне необходимо набраться опыта в качестве тренера. Поэтому время возвращаться в «Барселону» ещё не пришло.

В мае 2019-го Хави завершил футбольную карьеру и официально приступил к тренерской деятельности в «Аль-Садде». Свои способности оценивал критически.

Январь 2020 года:

У меня не было бы проблем с тем, чтобы тренировать «Барселону». Я знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба и Роберто. Я знаю, как с ними работать, у кого есть лидерские качества… Хорошо, когда есть несколько знакомых игроков, с которыми у вас хорошие отношения.

За прошедший год Хави в пяти разных интервью на разные лады говорил о том, что хочет работать в «Барселоне», подчеркивая, что это «цель, но не навязчивая идея». В начале 2020 года поползли слухи о готовящейся отставке Эрнесто Вальверде и приходе на тренерский мостик Хави. Кажется, было близко, раз сам Эрнандес вдруг оказался готов к работе в «Барсе» и позволил себе высказывания в таком духе. Однако до возвращения дело не дошло, Вальверде разозлился на Бартомеу и клуб, а Хави пришлось сглаживать углы в следующем выступлении:

Тренировать «Барселону» — моя мечта, не могу этого скрыть. Все знают об этом. Я поддерживаю «Барселону» от всего сердца, но сейчас сосредоточен на «Аль-Садде». [Cпортивный директор «Барселоны»] Эрик Абидаль — мой друг. Я много раз встречался с ним. Но больше я ничего не скажу. Хочу проявить уважение к «Барселоне», Эрнесто Вальверде и моему клубу. Сейчас я работаю здесь, стараюсь изо всех сил. Рад тренировать «Аль-Садд».

Лето 2020 года:

Действительно хочу вернуться в «Барселону» и очень взволнован. Теперь, когда обрёл некий тренерский опыт, я понял, что могу донести что-то до игроков. Но сразу дал понять, что вижу себя в проекте, который строился бы с нуля и где принятие решений оставалось бы за мной. Да, я отказал «Барселоне» после ухода Эрнесто Вальверде и не беру своих слов назад. Я хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать проект с нуля. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому. Я говорил это много раз, но хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в «Барселоне». Вариант с возвращением в клуб после выборов президента был бы идеальным. В январе «Барселона» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Я надеюсь, что они позовут меня ещё раз.

Хави подтвердил, что мог возглавить «Барсу» после ухода Вальверде, но между строк читается: добрые люди посоветовали не лезть в пекло и не загребать жар за Бартомеу. Пришел после президентских выборов, как и планировал, разве что Рональд Куман немного засиделся.

Весна-лето 2021 года:

Лапорта — мой хороший друг. Я его очень хорошо знаю. Он сделает для «Барселоны» всё возможное. Он очень хороший человек. Он лучший президент, который у меня был в «Барселоне». Я уверен, что «Барселона» вернётся как в спортивном, так и в экономическом плане. К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал «Барселоне». Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт. Сложно говорить об этом, ведь я фанат «Барселоны», но момент тогда не был подходящим.

С возвращением Жоана Лапорты в президентское кресло отпали последние сомнения. Думаю, весь последний год никто не сомневался, что следующим тренером «Барселоны» станет Хави. И вот этот день настал.

8 ноября 2021 года (день возвращения Хави в «Барселону»):