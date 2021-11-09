От прощания до новой встречи — 6.5 лет. Хави долго был «будущим» тренером «Барселоны» и вот стал настоящим

История разлуки и возвращения в репликах героя.
Хави провел в «Барселоне» четверть века в качестве футболиста: присоединился к футбольной академии каталонцев 10-летним пацаном, а ушел 35-летним мужчиной с неподъемным мешком наград за плечами и блестящей репутацией. Паузу в отношениях с «Барсой» Эрнандес провел в Катаре, где сначала доигрывал в «Аль-Садде», а потом возглавил этот клуб и завоевал первые трофеи в тренерской карьере. Не было никаких сомнений, что Хави рано или поздно возглавит «Барселону», и вот этот день настал. Но и на протяжении 6.5 лет вне клуба он не терял связь с родным клубом.
21 мая 2015 года (день прощания Хави с «Барселоной»):
«Барселона» предложила мне новый контракт, но я уже принял решение. Мне кажется, что время покинуть «Камп Ноу» настало именно сейчас. Я продолжу свои выступления в клубе «Аль-Садд», эта перспектива меня воодушевляет. Контракт подписан на два года с опцией продления ещё на год. Я хочу продолжать играть, при этом я понимаю, что вынужден перейти на более низкий уровень. В Катаре у меня также будет возможность начать карьеру тренера или спортивного менеджера.
Как видите, уже тогда Хави задумывался о будущем, но еще не определился, кем хочет стать — тренером или спортивным менеджером. Впрочем, Хосеп Гвардиола уже тогда не сомневался:
Если он не играет сам, то непременно смотрит футбол. Уверен, он станет тренером.
А Иньеста заверил, что Хави точно вернется в «Барселону», потому что «у него сине-гранатовая кровь». Оба не ошиблись.
Осень 2015 года:
Быть тренером трудно. Ты должен думать о 25 игроках, уметь мотивировать их и быть психологом. Я готовлюсь к этому в Катаре. Как игрок ты просто выходишь на поле и играешь. А вот тренер должен многое планировать. Тем не менее эта работа привлекает меня. Знаю, что от меня будут многого требовать, и я должен подготовиться к этому. Возможно, я буду более полезен в качестве спортивного директора. Не знаю, посмотрим. Однажды хотелось бы вернуться в «Барселону». Ставлю перед собой такую цель. И хотелось бы в этом случае быть как можно ближе к футбольному полю.
Хави осмысливает роль тренера, но по-прежнему не выбрал будущую карьеру, зато точно знает, что хочет вернуться в «Барселону». И в родном клубе ему хочется быть «ближе к полю». Вероятно, Хави и выбрал профессию тренера, потому что мечтал возглавить «Барсу».
Весна 2016 года:
У меня нет сомнений. Хочу остаться в футболе, но быть близко к полю. Я бы ненавидел работу в офисе. Хочу всё делать либо правильно, либо не делать вовсе. Моя конечная цель — тренировать «Барселону», и я не скрываю этого. Хочу снова работать в месте, которое считаю своим домом. Всякий раз, когда у меня есть 10 минут, я включаю телевизор и смотрю футбол. Моя жена знает это и ненавидит футбол. Слежу за Примерой и немного за АПЛ.
Хави понадобилось около года после ухода из «Барселоны», чтобы четко сформулировать свои планы. Это новая точка отсчета, стремление Эрнандеса вернуться в родной клуб приобрело вектор.
Осень 2016 года:
Мне нравится находиться на поле. Помогая игрокам, я получаю наслаждение. А идея работы тренером начинает мне нравиться всё больше. Не знаю, подойду ли я «Барселоне» в качестве тренера, но стремлюсь к этому. Однако ещё очень рано возвращаться в «Барселону». Пройдут годы, прежде чем это случится.
Весна 2017 года:
Я очень чётко представляю себе свои игровые концепции. Я был воспитан в духе радикальной веры в атакующий футбол. Другую философию я не воспринимаю. Люблю контроль мяча, благодаря которому наслаждался футболом. Моя цель в том, чтобы стать наставником «Барселоны». Но всё зависит от твоих способностей, данного момента, обстоятельств. Когда завершу карьеру игрока, то первым делом поеду в Мадрид, чтобы получить лицензию тренера. Точно можно сказать, что это произойдёт в 2018 или 2019 году. А потом посмотрим, как будут разворачиваться события.
Лето 2018 года:
Я всегда говорил, что «Барса» — не просто футбольная школа, а школа жизни. Там учат уважать других, ценить одноклубников и не быть эгоистом. Футбол — командная игра, и тебя учат думать о партнёрах по команде, уважать любые решения тренера, даже если он оставил тебя в запасе. Нужно с уважением относиться к командному механизму, понимать, как строится работа в коллективе. Меня научили этому дома — считаю, что воспитывался в образцовой семье. Но и в «Барселоне» тоже. Дома и в «Ла Масии» всё было сделано для того, чтобы я стал хорошим человеком. В «Барсе» тебя не просто учат играть в футбол, там стараются сделать тебя лучше как человека.
Весна 2019 года:
Не буду отрицать, что хочу вернуться в «Барселону». Но я должен быть готов к этому. Мне необходимо набраться опыта в качестве тренера. Поэтому время возвращаться в «Барселону» ещё не пришло.
В мае 2019-го Хави завершил футбольную карьеру и официально приступил к тренерской деятельности в «Аль-Садде». Свои способности оценивал критически.
Январь 2020 года:
У меня не было бы проблем с тем, чтобы тренировать «Барселону». Я знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба и Роберто. Я знаю, как с ними работать, у кого есть лидерские качества… Хорошо, когда есть несколько знакомых игроков, с которыми у вас хорошие отношения.
За прошедший год Хави в пяти разных интервью на разные лады говорил о том, что хочет работать в «Барселоне», подчеркивая, что это «цель, но не навязчивая идея». В начале 2020 года поползли слухи о готовящейся отставке Эрнесто Вальверде и приходе на тренерский мостик Хави. Кажется, было близко, раз сам Эрнандес вдруг оказался готов к работе в «Барсе» и позволил себе высказывания в таком духе. Однако до возвращения дело не дошло, Вальверде разозлился на Бартомеу и клуб, а Хави пришлось сглаживать углы в следующем выступлении:
Тренировать «Барселону» — моя мечта, не могу этого скрыть. Все знают об этом. Я поддерживаю «Барселону» от всего сердца, но сейчас сосредоточен на «Аль-Садде». [Cпортивный директор «Барселоны»] Эрик Абидаль — мой друг. Я много раз встречался с ним. Но больше я ничего не скажу. Хочу проявить уважение к «Барселоне», Эрнесто Вальверде и моему клубу. Сейчас я работаю здесь, стараюсь изо всех сил. Рад тренировать «Аль-Садд».
Лето 2020 года:
Действительно хочу вернуться в «Барселону» и очень взволнован. Теперь, когда обрёл некий тренерский опыт, я понял, что могу донести что-то до игроков. Но сразу дал понять, что вижу себя в проекте, который строился бы с нуля и где принятие решений оставалось бы за мной. Да, я отказал «Барселоне» после ухода Эрнесто Вальверде и не беру своих слов назад. Я хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать проект с нуля.
Я и мой тренерский штаб готовимся к этому. Я говорил это много раз, но хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в «Барселоне». Вариант с возвращением в клуб после выборов президента был бы идеальным. В январе «Барселона» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Я надеюсь, что они позовут меня ещё раз.
Хави подтвердил, что мог возглавить «Барсу» после ухода Вальверде, но между строк читается: добрые люди посоветовали не лезть в пекло и не загребать жар за Бартомеу. Пришел после президентских выборов, как и планировал, разве что Рональд Куман немного засиделся.
Весна-лето 2021 года:
Лапорта — мой хороший друг. Я его очень хорошо знаю. Он сделает для «Барселоны» всё возможное. Он очень хороший человек. Он лучший президент, который у меня был в «Барселоне». Я уверен, что «Барселона» вернётся как в спортивном, так и в экономическом плане. К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал «Барселоне». Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт. Сложно говорить об этом, ведь я фанат «Барселоны», но момент тогда не был подходящим.
С возвращением Жоана Лапорты в президентское кресло отпали последние сомнения. Думаю, весь последний год никто не сомневался, что следующим тренером «Барселоны» станет Хави. И вот этот день настал.
8 ноября 2021 года (день возвращения Хави в «Барселону»):
Это было очень быстрое возвращение, всё произошло за три или четыре дня. У «Барселоны» есть талантливая команда, я постараюсь передать свой опыт игрокам, чтобы выиграть титулы. Я здесь, чтобы помочь футболистам. Для меня преимущество, что я играл вместе с Бускетсом, Пике, Альбой, Серхи Роберто и тер Штегеном. Я благодарен болельщикам за их поддержку. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы «Барселона» снова выигрывала трофеи. Мы должны много работать каждый день. Мы — «Барселона», лучший клуб в мире. Это единственный способ добиться хороших результатов. Мы хотим играть в красивый футбол. Если меня сравнивают с Гвардиолой, это более чем положительно. Пеп — лучший менеджер в мире.
Легенда "Барселоны" любимец фанатов "Барсы". Тренер который в такое непростое для команды время, имея ограниченные финансовые возможности для покупки новых игроков, которые необходимы после того как команду покинули Суарес, Месси, Гризманн... Дембеле больше лечится чем играет, Фати не успев заиграть, снова травмирован ит.д., такой главный тренер команды - вызывает уважение!
Будем надеяться что у Хави всё получится, возможно не вскоре, так как очень много проблем, которые сразу не решить, но в ближайшем будущем мы увидим "Барселону"-Хави, которая будет радовать своей игрой, результатами, трофеями своих болельщиков по всему миру!
Легенда "Барселоны" любимец фанатов "Барсы". Тренер который в такое непростое для команды время, имея ограниченные финансовые возможности для покупки новых игроков, которые необходимы после того как команду покинули Суарес, Месси, Гризманн... Дембеле больше лечится чем играет, Фати не успев заиграть, снова травмирован ит.д., такой главный тренер команды - вызывает уважение!
Будем надеяться что у Хави всё получится, возможно не вскоре, так как очень много проблем, которые сразу не решить, но в ближайшем будущем мы увидим "Барселону"-Хави, которая будет радовать своей игрой, результатами, трофеями своих болельщиков по всему миру!