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Джеррард возглавил «Астон Виллу»

вчера, 13:15

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы».

Детали сделки не уточняются. Ранее сообщалось, что контракт 41-летнего специалиста с бирмингемским клубом будет рассчитан на три года.

Ранее Джеррард тренировал «Рейнджерс».

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 08:08
Как показывает практика бывшие игроки часто вредят чем несут пользу своим родным клубам: Лэмпард-Челси, Оле-МЮ....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:33
Нравится как поэтапно, постепенно набирается тренерского опыта. Успехов и удачи Стиви Джи ! И после ухода Юргена ждём легенду в родном Ливерпуле!!!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:13
Однажды будет и Ливер!! Удачи СтивиДжи!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:55
Лишь бы успел матёрым стать к моменту, когда сменит Клоппа
Баобаб
Баобаб
вчера в 17:22
Дурак.
3ton
3ton
вчера в 16:40
Вообще не постарел .
Какой был 15 лет назад , такой и остался 😄
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:31
Хорошо поработал с Рейнджерс и пошел на повышение. Посмотрим на него в АПЛ. Удачи Джеррарду!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:52
Посмотрим на него в деле! С возвращением в АПЛ, Стиви Джи)
makkie
makkie
вчера в 15:24
Видимо, Джеррард очень хотел вернуться в АПЛ, что даже Рейнджерс оставил.
madre_italia
madre_italia
вчера в 15:19
Решил всё таки Виллу спасать, а не Норвич) у них очков побольше😂
particular
particular
вчера в 14:57
Джеррард с каждым новым назначением набивает шишек и набирается опыта...
Возможно, через 5-10 лет станет завидной целью многих клубов...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:39
Очень хочется на это посмотреть,мне Астон Вила нравится!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:37
Рано говорить про его уровень, в Европе проигрывали почти всем, в Шотландии ок, но в чемпионате двух клубов сверхзадач нет. Посмотрим.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 14:36
Добро пожаловать обратно в Англию, Стивен. Будем смотреть и болеть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:32, ред.
С.Джеррард возглавив "Астон Виллу", теперь на "несколько шагов" ближе к своему родному "Ливерпулю", пожалуй "Астон Вилла" это тот трамплин, который позволит ему возглавить в качестве главного тренера свою бывшую команду, в которой он был капитаном команды, с которой он выиграл незабываемый финал ЛЧ, где его команда проигрывая 3:0 после первого тайма "Милану" и в итоге отыгравшись, выиграла ЛЧ-2004/2005 года, камбэк, который на грани фантастики, и во многом и благодаря Стивену, который после перерыва повёл за собой команду, которая поддержала своего капитана и выиграла финал ЛЧ от которого у всех захватывало дух... И первый гол в ворота "Милана" во втором тайме, когда результат матча был 3:0 в пользу "Милана" забил в ворота "Милана" Стивен Джеррард!

Тренерская карьера С.Джеррарда складывается довольно удачно:
Возглавив в мае 2018 года, "Рейнджерс" Стивен добился хорошего результата:
Под руководством Джеррарда результаты команды стали постепенно улучшаться. Так, впервые с сезона 2010/2011 «Рейнджерс» вышел в групповой этап Лиги Европы, а 29 декабря 2018 года одержал первую за шесть лет победу над принципиальным соперником «Селтиком» (со счётом 1:0). Первые два сезона под руководством Джеррарда «Рейнджерс» завершал на втором месте, что также оказалось лучшими результатами команды с 2011 года. В сезоне 2020/21 команда совершили исторический прорыв, впервые за десять лет став чемпионами Шотландии. Титул был выигран досрочно за шесть туров до конца чемпионата, когда отрыв от «Селтика» составил 20 очков.

Отличный результат для молодого тренера! Удачи тебе Стивен Джеррард в твоей тренерской карьере!
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:17
Удачи Стивену. Она ему понадобится. Астон Вилла вообще не в тонусе.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 14:08
неплохой трамплин для того что бы стать тренером Ливерпуля!
allemz
allemz ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:07
Подавляющее большинство тренеров так или иначе бывшие футболисты
Странный коммент
Gahi
Gahi
вчера в 14:07
Стивен Джеррард показал хороший результат с командой "Рейнджерс", ему удалось спустя десять лет завоевать титул чемпиона Шотландии сезона 2020-2021, при этом показав впечатляющий результат 32 победы, 6 ничейных результата и ни одного поражения с разницей мячей 92 забитых и 13 пропущенных голов. Но больше всего в команде Джеррарда привлекала и радовала болельщика, так эта атакующий футбол команды с высоким прессингом, благодаря чему и были достигнуты такие результаты. Переход Стивена Джеррарда в "Астон Виллу" это возможность проявить себя в АПЛ и установить новую планку в достижении поставленных задач в Премьер Лиги, чтобы добиться с командой результатов которые позволят ему со временем возглавить клуб "Ливерпуль" где он был её капитаном. А пока все мысли и надежды Джеррарда будут связаны с клубом "Астон Вилла", где предстоит впереди большая работа, чтобы вывести команду на новый уровень борьбы в чемпионате. Удачи
Сантус
Сантус
вчера в 14:00
Как по мне,если уж лезть в тренеры,то лучше начинать с малого.Ожиданий и притензий меньше,работать спокойнее...Ну,плыви Стиви,а что выплывет посмотрим...)
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 13:56, ред.
Ну вот, теперь еще и за Виллу придется поддтапливать) Буду болеть за СтивиДжи, надеюсь все получится, а там и должность гл.тренера Ливерпуля замячит после Клоппыча.
BDA81
BDA81
вчера в 13:51
Удачи Стиву .
allemz
allemz
вчера в 13:36
Среди всех середняков провели сильную кампанию в летнее ТО, даже Карпин побежал бы тренировать
shur
shur
вчера в 13:33
...не факт что получится, делать из поп игроков тренеров ,забавы XXI века!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:32
Это не надолго.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
На самом деле правильное замечание по поводу двадцатого призёра. Мне кажется, лучше организаторам объявить условия заранее, так как любое решение принятое постфактум будет неоднозначным.
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 13:16
интересно будет посмотреть. Не очень одобряю, когда тренер свой клуб посреди сезона оставляет, но тут выбор приоритетов. Клуб, где можно показать себя в АПЛ с другом спортдиром из ливерпуля. Почему бы и нет.
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