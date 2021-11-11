Джеррард возглавил «Астон Виллу»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы».
Детали сделки не уточняются. Ранее сообщалось, что контракт 41-летнего специалиста с бирмингемским клубом будет рассчитан на три года.
Ранее Джеррард тренировал «Рейнджерс».
Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021
Тренерская карьера С.Джеррарда складывается довольно удачно:
Возглавив в мае 2018 года, "Рейнджерс" Стивен добился хорошего результата:
Под руководством Джеррарда результаты команды стали постепенно улучшаться. Так, впервые с сезона 2010/2011 «Рейнджерс» вышел в групповой этап Лиги Европы, а 29 декабря 2018 года одержал первую за шесть лет победу над принципиальным соперником «Селтиком» (со счётом 1:0). Первые два сезона под руководством Джеррарда «Рейнджерс» завершал на втором месте, что также оказалось лучшими результатами команды с 2011 года. В сезоне 2020/21 команда совершили исторический прорыв, впервые за десять лет став чемпионами Шотландии. Титул был выигран досрочно за шесть туров до конца чемпионата, когда отрыв от «Селтика» составил 20 очков.
Отличный результат для молодого тренера! Удачи тебе Стивен Джеррард в твоей тренерской карьере!
Тренерская карьера С.Джеррарда складывается довольно удачно:
Возглавив в мае 2018 года, "Рейнджерс" Стивен добился хорошего результата:
Под руководством Джеррарда результаты команды стали постепенно улучшаться. Так, впервые с сезона 2010/2011 «Рейнджерс» вышел в групповой этап Лиги Европы, а 29 декабря 2018 года одержал первую за шесть лет победу над принципиальным соперником «Селтиком» (со счётом 1:0). Первые два сезона под руководством Джеррарда «Рейнджерс» завершал на втором месте, что также оказалось лучшими результатами команды с 2011 года. В сезоне 2020/21 команда совершили исторический прорыв, впервые за десять лет став чемпионами Шотландии. Титул был выигран досрочно за шесть туров до конца чемпионата, когда отрыв от «Селтика» составил 20 очков.
Отличный результат для молодого тренера! Удачи тебе Стивен Джеррард в твоей тренерской карьере!