Джеррард возглавил «Астон Виллу»

Бывший игрок «Ливерпуля» стал главным тренером «Астон Виллы».

Детали сделки не уточняются. Ранее сообщалось, что контракт 41-летнего специалиста с бирмингемским клубом будет рассчитан на три года.

Ранее Джеррард тренировал «Рейнджерс».

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣