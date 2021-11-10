«Мне не доверяли люди, с которыми я работал». Олич — об уходе из ЦСКА .

Помощник главного тренера сборной Хорватии , ранее возглавлявший ЦСКА , рассказал о причине расторжения контракта с «армейцами».

Честно говоря, я не много об этом думаю. В случае с ЦСКА по окончании сезона было несколько важных деталей, которые мне не понравились, и я решил, по согласованию с клубом, прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой я нуждался и искал. В конце сезона я принял предложение стать тренером ЦСКА на семь матчей чемпионата и два кубковых матча, а в новом сезоне планировал устроить [штаб] с моими людьми так, как мне хотелось бы. Однако клуб не был на одной волне со мной, они постоянно навязывали мне что-то свое, и когда я увидел, что это будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше расстаться.

Единственной и главной причиной моего ухода было чувство, что ко мне нет доверия со стороны людей, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был мне навязан.