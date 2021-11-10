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«Мне не доверяли люди, с которыми я работал». Олич — об уходе из ЦСКА

вчера, 13:26

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич, ранее возглавлявший ЦСКА, рассказал о причине расторжения контракта с «армейцами».

Честно говоря, я не много об этом думаю. В случае с ЦСКА по окончании сезона было несколько важных деталей, которые мне не понравились, и я решил, по согласованию с клубом, прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой я нуждался и искал. В конце сезона я принял предложение стать тренером ЦСКА на семь матчей чемпионата и два кубковых матча, а в новом сезоне планировал устроить [штаб] с моими людьми так, как мне хотелось бы. Однако клуб не был на одной волне со мной, они постоянно навязывали мне что-то свое, и когда я увидел, что это будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше расстаться.

Единственной и главной причиной моего ухода было чувство, что ко мне нет доверия со стороны людей, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был мне навязан.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 20:39
Гнать Гинера и Бабаева - они устали от футбола и только вредят развитию клуба
d1metras
d1metras
вчера в 19:14, ред.
ключевая фраза - "У меня не было поддержки со стороны штаба, который был мне навязан".
Ивица не сам выбирал с кем работать - ему просто привели непонятно кого и откуда и все...
Все правильно Олич сделал,что не стал вязнуть в этом болоте - спас свою карьеру тренера. Удачи ему в дальнейшей карьере,я уверен что у Ивицы все сложится хорошо.
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:45
Правильно сделал Ивица! А вот Алексей был согласен на ввод несвоих людей в тр штаб
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:35
Спасибо за ответ, мы не знаем всех подробностей этого казуса, но Ваше мнение мне понято. С уважением. всех благ Вам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Рад за Олича и Николича.....
Никаких "прогибов" ...даже во благо денежного благополучия....
Хоть кто то против поселившейся в РПЛ правила..."У кого деньги, тот и разбирается в футболе"....
Респект....
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 17:26
А какая поддержка если крысенышь Березуцкий в тренеры метил. Да и в клубе Гинер отошел, а Бабаев только поддакивать может, сам ничего не решает.
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:06
- Возможно ты и прав... Хотя у каждого своя правда... Лично мне хотелось, чтобы поскорее "возродились" и ЦСКА, и "Локо", и "Спартак", и "Краснодар", да и "Ростов" с "Рубином" подтянулись, плюс лидер "Зенит", плюс "крепчающее" "Динамо", (а там ещё и "Уфа" с "Уралом" могут "воду замутить" - вот тогда и чемпионат был бы поинтереснее!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:36
Какая разница сам или его ушли? История прошлого, ничего уже не изменить. тем более деталей мы не знаем. Что касается Бабаева, то он стрелянный воробей, его на мякине не проведёшь, сколько лет он в ЦСКА? Всего повидал так что на него одного вешать просчёты не надо. С уважением. Дед.
протон
протон
вчера в 16:21
Всё это туманно. Ясно одно, когда руководил Гинер и не было проблем с деньгами, а они появились с событиями на Украине плюс стадион,тогда и был ЦСКА. Клуб играл, штаб работал и не было ни склок ни раздоров. Сейчас ВЭБ, банкиры которые везде куда не кинь, хотя из них банкиры как из меня космонавт. Орешкин, да он поклонник ЦСКА, и что, да он и рядом не стоял с Гинером. Такое происходит во всех сферах жизни нашей, к большому сожалению.
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:19
- Да нет, ворошить-то надо (чтобы не протухло), и чтобы делать правильные выводы!

- И кто вам сказал, что Олич САМ УШЁЛ???

- Если человеку специально создают невыносимые условия на работе, "вставляют ему палки в колёса", и он под таким давлением пишет заявление об уходе - это у вас в клубе называется САМ УШЁЛ???

- Тогда не обижайтесь, если на таких условиях из топ-тренеров к вам ХРЕН КТО ПРИДЁТ!

- Не языком трепать надо руководству - а ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:08
Ну теперь можно всех грязью поливать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:43
У ЦСКА за время безденежья накопилось много нерешенных проблем. Потом на эти проблемы наслоились новые, связанные с ошибками при принятии управленческих решений. И вот теперь все эти проблемы взвалили на плечи Алексея Березуцкого. Он делает что может, пытаясь выжать максимум из имеющегося. Почти все его решения (перевод Ахметова в атаку, перевод Бийола в центральные защитники) логичны и работают. Конечно не обошлось и без ошибок, но без них нельзя проверить сработает ли та или иная идея на практике. Так пока не получается переход на схему 4-4-2, что могло бы помочь задействовать в атаке Чалова на позиции второго форварда. Но видно, что Березуцкий учится на своих ошибках и делает выводы. Что касается работы Бабаева, тут больше вопросов, больше просчетов и ошибок, расхлебывать которые приходится опять же Березуцкому.
pele1981
pele1981
вчера в 15:40
Ой, да ладно, Ивица, заливать-то: просто тебе кредит не давали без справки с работы, вот ты на месяц работы с Гинером и договорился)))
4RT
4RT
вчера в 15:15, ред.
На футбол давно всем плевать, главное местечко потеплее занять и денег хапнуть
SHMEL258
SHMEL258 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:10
Да, правильно, у нас всегда так было и будет, всё честно и открыто, в отличии от некоторых...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:07, ред.
Нужно думать, как мне кажется, что обе стороны(Руководство ЦСКА и Ивица) поспешили принять не верное решение о назначении Олича на столь ответственный пост.Немного поостыв приняли правильное решение о расставании. Здесь нет ничьей вины, просто обе стороны оказались не готовы к такому сотрудничеству, хотя стремились к лучшему результату.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:00
«Мне не доверяли люди, с которыми я работал». Олич — об уходе из ЦСКА .
Ничего странного в этом нет . Потому что в самом клубе, внутри руководства нет единства , что и показывают до сих пор результаты команды. А ведь внутренние проблемы всегда отражаются на игре команды. С расторжением контракта Ганчаренко, в клубе остался Алексей Березуцкий, который сам скорее всего и метил на пост главного тренера со своими единомышлинниками которых в клубе было предостаточно , столько лет проведя как игрок ЦСКА. И естественно приход в команду Олича ,для Березуцкого было не в его планах. И как следствие о чём и говорит сам Олич, что внутри клуба у него небыло никакой поддержки. И как нормально мыслящий человек, он понимал что ничего хорошего из этого не получится. И Березуцкий добился своего, вытеснив из клуба Олича. Не дали Оличу нормально поработать с командой, да и у самого Березуцкого откровенно говоря ничего не получается. А Оличу желаю всего самого наилучшего и больших Успехов!!! Он как игрок был боец и в ситуации с ЦСКА поступил правильно по мужски ! Респект и Уважение !!!
Всем Добра !!!
112910415
112910415
вчера в 14:52
не сошлись характерами, короче
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:49
Практически идеальная, но до спартаковского гарема очень и очень далеко!!
brooks
brooks
вчера в 14:44
В каждом клубе рулят свои руководители. Каждый хочет владеть всем.Это касается Спартака, Цска, Зенита, Динамо, Локомотива... Всеми!
P.S. Олич, ты правда классный игрок был. Удачи тебе на новом поприще! Уважуха тебе!
particular
particular
вчера в 14:36, ред.
Дааа... При Орешкине стало вообще сложно работать на одной волне кому-то с кем-то... Нынешнее место в таблице - это как следствие невнятности кадровых решений...
Березуцкий на бровке тоже не от хорошей жизни бродит с каменным лицом...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 14:36
Ждём, когда заговорит Николич.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:34
    BDA81
    BDA81
    вчера в 14:34, ред.
    Ивица в Россий вообще ни кто не понял что это было )) Пришёл, ушёл )) Так что не удивляйся, и радуйся что с маразматиками не стал работать. Удачи тебе ! А тем кто творит такую дичь в руководствах клубов в дальшейшем желаю попасть на нары. Так никогда не будет успехов у клубов, потому что решили что все сами стали тренерами от бога )) Семак, Березуцкий, Федун и т.д. и т.п. , уже показывают свою гениальность.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:33
    При Оличе была бы команда,а сейчас-набор игроков.Зато свой,"найкрайший".
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    вчера в 14:29
    Пока проваливает свою работу руководство клуба.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 14:22
    в цска не ладно, в локо не ладно, в спартаке ваще капец - где ладно? в зените, уфе, урале, арсенале? в рфс всё ладно! ура!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 14:22
    Зачем ворошить то, что быльём поросло. Ивица САМ принял такое решение, а детали не так важны. Удачи ему на старом поприще.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:21
    Какая-то мутная история.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 14:21
    Могло получиться или не могло - остается только гадать. Опыта самостоятельной тренерской работы у него никакого нет. И у него еще нет имени как у тренера чтобы ставить клубу свои условия. Никто не предложит карт-бланш тренеру с нулевым опытом в таком клубе как ЦСКА. Слишком высоки ставки. Такого не было и не будет. А с таким подходом к делу, как у Олича, далеко не факт что он когда-то станет известным тренером. Первую свою попытку он по факту провалил.
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