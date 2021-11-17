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Дани Алвес босиком подписал контракт с «Барселоной»

вчера, 18:27

Сегодня Дани Алвес официально поставил подпись под контрактом с «Барселоной».

Бразилец пришёл на «Камп Ноу» в шлёпках, а вышел на газон стадиона босиком. Таким образом, Алвес повторил своё подписание контракта с «сине-гранатовыми» в 2008 году, когда он перешёл в каталонский клуб из «Севильи». Тогда защитник тоже пришёл на подписание соглашения в шлёпках.

Сегодня Алвес объяснил, почему подписывал контракт босиком:

Я не мог ходить по этому газону иначе, как босиком, потому что именно здесь я стал тем, кем являюсь сейчас​.

Дани Алвес босиком подписал контракт с «Барселоной»

Дани Алвес босиком подписал контракт с «Барселоной»

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Все комментарии
311
311
сегодня в 10:45
Зачем вообще на поле подписывать контракт?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 09:46
Держитесь, искреннего Вам - здоровья!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:26
Странный человек, конечно.
shur
shur
вчера в 23:26
...какой шикарный твидовый пиджак, а брюки и водолазка от Пьера Кардена,
может чел себе позволить от ботинок из крокодила отдохнуть, скромняга!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:31
Ладно нет денег на зимние трансферы и зарплатная ведомость перегружена, но на обувь Даньке уж скинуть могли бы...
Gahi
Gahi
вчера в 22:28
Таким образом Дини Алвес показал своё уважение всему стадиону где ему пришлось выходить на это поле и где были самые радостные впечатления от больших побед которые ему пришлось испытать за 8 лет игры за "Барселону" с 2008 по 2016 годы. Шесть раз становился с командой чемпионом Испании, четыре раза становился Обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Победитель Лиги Чемпионов УЕФА - 3 раза, Обладатель Суперкубка УЕФА - 3 раза, Победитель Клубного Чемпионата Мира - 3 раза. И это всё с клубом в которой блистали с ним такие футболисты как Хави, Иньеста, Месси и другие партнёры по команде. Хави возглавил клуб и понимает сейчас ему нужны проверенные игроки которые будут помощниками на поле и своей игрой помогать ему проводить его идей. Где Дани Алвес должен стать одним их них и он с радостью принял это продолжение своего бывшего партнёра, а теперь и главного тренера команды "Барселоны" Хави. Удачи
протон
протон
вчера в 22:12
трогательный момент
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 22:09
показушник
Tostao
Tostao ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:46
Давно уже этим не занимаюсь. Нет времени, сил и здоровья. Хотя идеи возникают, но не воплощаются. (
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:05
Дани Алвес не изменится.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:23
Типа уважение? Алвес опять свои штучки делает?!
4RT
4RT
вчера в 19:58
Вышел бы на лыжах, больше бы лайков собрал 😁
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:24, ред.
пиар великая сила, надо сплотить секту обратно, Алвес примеряет роль мессии)))
предвыборную кампанию хитрец Алвес уже начал, с почином.
пока Пуке там чешет репу, хитрый бразил его уже обойдет. Ща еще месси подьедет через сезон. Вот так терки будут за места в руководстве привычной кормухи)))
ахахаха
Верг
Верг
вчера в 19:03
НОвость которую мы заслужили
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:01
Босиком подписал мог бы и без трусов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:56
Tostao заказ на шарж: Алвес подписывает контракт босой ногой...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 18:54
Есть одна тонкость - в семейных или спортивных....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Идиотизм чистой воды...
Tostao
Tostao
вчера в 18:47
А Лапорта, соответствуя финансовому положению клуба, должен был подписывать в одних трусах.
Cat01
Cat01
вчера в 18:46
Желание играть молодец
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:31
Оригинальное подписание контракта)
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