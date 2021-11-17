Дани Алвес босиком подписал контракт с «Барселоной»

Сегодня Дани Алвес официально поставил подпись под контрактом с «Барселоной».
Бразилец пришёл на «Камп Ноу» в шлёпках, а вышел на газон стадиона босиком. Таким образом, Алвес повторил своё подписание контракта с «сине-гранатовыми» в 2008 году, когда он перешёл в каталонский клуб из «Севильи». Тогда защитник тоже пришёл на подписание соглашения в шлёпках.
Сегодня Алвес объяснил, почему подписывал контракт босиком:
Я не мог ходить по этому газону иначе, как босиком, потому что именно здесь я стал тем, кем являюсь сейчас.