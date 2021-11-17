Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах сборной России попасть на ЧМ -2022 через стыковые матчи.

У нас был отличный шанс, который Кудряшов благополучно загубил. Наши футболисты по духу и смелости сегодня самые последние. Я ни у кого не видел такой трусоватой игры. Даже Мальта и Кипр бьются, кусаются, пытаются что-то сделать. А у нас отважный только тренер, который не знает, что потом делать. В матче с Хорватией все видели позор, когда наши игроки убегали от мяча. Они просто отскакивали от мяча, чтобы не получить его от партнера по команде. С такой трусостью мы не можем ни на что претендовать.

По техническим показателям эта сборная очень хорошая, но дух у нее самый низкий из всех, что я помню. Я очень удивлен той трусостью, которую они проявили в матче с хорватами. Не припомню ни одну сборную, которая играла бы в точности так. Несмотря на то, что футболисты катились в подкаты, отбивались, было ощущение, что вся команда на каком-то страхе. Это самое ужасное.