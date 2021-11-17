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Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»

вчера, 17:34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

У нас был отличный шанс, который Кудряшов благополучно загубил. Наши футболисты по духу и смелости сегодня самые последние. Я ни у кого не видел такой трусоватой игры. Даже Мальта и Кипр бьются, кусаются, пытаются что-то сделать. А у нас отважный только тренер, который не знает, что потом делать. В матче с Хорватией все видели позор, когда наши игроки убегали от мяча. Они просто отскакивали от мяча, чтобы не получить его от партнера по команде. С такой трусостью мы не можем ни на что претендовать.

По техническим показателям эта сборная очень хорошая, но дух у нее самый низкий из всех, что я помню. Я очень удивлен той трусостью, которую они проявили в матче с хорватами. Не припомню ни одну сборную, которая играла бы в точности так. Несмотря на то, что футболисты катились в подкаты, отбивались, было ощущение, что вся команда на каком-то страхе. Это самое ужасное.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 09:41
Эта жирная червятина на счёт тренера лучше пусть молчит. Тренеру сейчас не позавидуешь.
протон
протон
вчера в 21:38
На эмоциях сказал, пожалуй соглашусь 
pomor45
pomor45
вчера в 21:26
Не вижу никакого повода огорчаться от того, что придётся играть два стыковых матча. Во-первых: для проверки состава два официальных матча лучше двух контрольных; во-вторых: такие игры просто необходимы для достоверной и наиболее полной информации об уровне сборной перед ЧМ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:06
Снова этот трусливый червь действует исподтишка.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:30
Так ты и начал воспитывать это поколение,хотя тебя к воспитанию молодёжи нельзя подпускать на пушечный выстрел.Так что сиди и кайся.
ДСА
ДСА
вчера в 18:26
Червь уже не только Спартак, но и сборную 62ом поливает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:01
Филимонов осмелился пропустить гол какой смелый.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:51
Вы сейчас парня зачморите, так нельзя, любой может быть на его месте, это дело случая, вспомните вратаря черчесова в ЛЧ, или Филимонова в игре с Украиной, вы режет на живую, тем более остаётся шаг квалифы, не чего не потяренно, Валера справится, отстаньте от парня, верьте в лучшее и нашу сборную
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:48
Да на фоне сборной России даже игроки Сан-Марино, отважные парни, рыцари без страха и упрёка, хотя и проигрывают всем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:37
У нас с ними одинаковый уровень!
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